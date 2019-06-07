IBM увольняет сотрудников по всему миру

Очередные увольнения

Компания IBM сообщила об очередном крупном сокращении штатов, возможно, не последнем в 2019 г. Точное количество сотрудников, которым в обозримом будущем придется искать новое место работы не сообщается, но известна их доля от общего числа работников.

По данным канала CNBC, на март 2019 г. в IBM числилось около 340 тыс. сотрудников. Сокращению подвергнутся примерно 0,5% штата, то есть приблизительно 1700 человек.

Новые сокращения начались практически сразу после публикации IBM отчета о своей деятельности в I квартале 2019 г., оказавшегося для нее провальными с точки зрения финансовых результатов. Размер выручки за отчетный период составил $18,2 млрд вместо ожидаемых $18,46 млрд, и это на 4,7% меньше в сравнении с I кварталом 2018 г. Итоговая чистая прибыль компании в первой четверти 2019 г. достигла $1,6 млрд, сократившись на 5% в годовом исчислении.

Сокращение сотрудников стало для IBM плановым регулярным мероприятием

Одной из основных причин падения прибыли IBM аналитики компании назвали падение показателей на рынке мейнфреймов. В I квартале 2019 г. выручка от этого сегмента бизнеса IBM сократилась на 11,5% в сравнении с показателями за первую четверть 2018 г. и составила $1,33 млрд. Итоговые результаты оказались ниже самых мрачных прогнозов аналитиков финансовой компании FactSet – по их прогнозам, в I квартале 2019 мейнфреймы должны были принести компании хотя бы $1,37 млрд.

География сокращений

Представители IBM не сообщили, в каких городах или странах пройдут увольнения, и какие именно должности будут сокращены. Напомним, что у IBM есть представительство в России, которое с ноября 2018 г. возглавляет Ирис Джеба (Iris Dzeba), сменившая на этой должности Андрея Филатова. Также компания представлена и в Израиле – в этой стране на нее работают около 2000 человек.

Офис IBM в Израиле

Как пишет портал The Times of Israel, в Израиле IBM начала увольнять сотрудников еще в мае 2019 г. без уточнения количества сокращенных. По подсчетам издания, в общей сложности работу потеряют несколько сотен человек. Компания располагает, в общей сложности, пятью научно-исследовательскими центрами в Израиле – они расположены в Петах-Тикве, Гиватаиме, Хайфе, Тель-Авиве и Беэр-Шеве.

Бывало и хуже

Увольнение 1700 сотрудников нельзя считать самым масштабным сокращением штатов в истории IBM. Основанная в 1911 г., компания уволила одновременно 60 тыс. человек в 1993 г., объяснив это оптимизацией и реогранизацией бизнеса. В 2016 количество ее сотрудников сократилось на 14 тыс., а в 2017 г. – еще на 5000 человек. Однако абсолютный рекорд был поставлен в 2015 г., когда IBM лишила работы 111 тыс. человек или около 26% своего персонала.

Нельзя не отметить и общую динамику изменений в количестве сотрудников IBM: По итогам 2017 г. их насчитывалось 366 тыс. человек, а к концу 2018 г. в компании работало 350,6 тыс. При этом ни о каких масштабных сокращениях в 2018 г. IBM не заявляла, равно как и в первой четверти 2019 г., хотя к марту суммарное число работников компании уменьшилось до 340 тыс.

Несмотря на сокращения, IBM регулярно нанимает новых сотрудников

В то же время IBM не прекращает поиск новых сотрудников – на сайте компании числится, в общей сложности, свыше 7500 вакансий во всех городах и странах присутствия. Российское представительство – не исключение, в нем на момент публикации материала было открыто восемь вакансий.

Последние достижения IBM

В IV квартале 2018 г. IBM совершила крупнейшее в своей истории приобретение, купив компанию Red Hat за $34 млрд. В IBM уверены, что сделка поможет компании стать мировым лидером в области гибридных облачных технологий. Сделка, сумма которой составила $34 млрд, будет завершена до конца II квартала 2019 г., после чего Red Hat войдет в состав подразделения IBM Hybrid Cloud в качестве самостоятельной независимой единицы.

Прототип первого «персонального» квантового компьютера IBM

В I квартале 2019 г., несмотря на снижение финансовых показателей, IBM создала прототип первого «персонального» квантового компьютера со сравнительно компактными размерами. Решение, получившее название Q System One, представляет собой 20-кубитное вычислительное устройство четвертого поколения, заключенное в герметичный корпус в форме куба с гранью длинной 2,75 м, который выполнен из боросиликатного стекла толщиной 1,27 см. Помимо квантового процессора в корпусе Q System One располагаются различные управляющие модули, а также система охлаждения.