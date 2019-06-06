У Минкомсвязи не вышло отвертеться от лечения в поликлинике Управделами Президента

Минкомсвязи не смогло при помощи суда отменить решение ФАС, из-за которого министерству ранее пришлось отдать контракт на медосмотр своих сотрудников поликлинике Управделами Президента, отобрав его у клинического центра Федерального медико-биологического агентства.

Минкомсвязи проиграло ФАС в суде

Как обнаружил CNews, Минкомсвязи не удалось оспорить в суде решение ФАС, из-за которого министерству пришлось пересмотреть результаты своего тендера по выбору подрядчика на оказание услуг по диспансеризации его сотрудников.

В результате этого пересмотра вместо первоначально утвержденного подрядчика — ФГБУ «Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» — министерству пришлось признать победителем ФГБУ «Поликлиника № 3» Управления делами Президента Российской Федерации.

Именно эта поликлиника пожаловалась в ФАС на нарушения при проведении закупки, а надзорное ведомство с ее доводами согласилось.

Удовлетворить заявление Минкомсвязи о признании незаконными решения и предписания комиссии ФАС Арбитражный суд Москвы отказался 28 мая 2019 г.

Странности хронологии

Примечательна хронология событий в описываемой истории. Рассматриваемый тендер был запущен Минкомсвязи в формате открытого конкурса 23 октября 2018 г. с начальной ценой контракта в 2,6 млн руб. Претендентами на контракт помимо упомянутых выше Федерального клинического центра и Поликлиники № 3 выступили ООО «Санмедэксперт», ООО «Медицинский диагностический центр—специальный “МДЦ-С”» и ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России». Все заявки были одобрены конкурсной комиссией, всех претендентов допустили к участию.

Минкомсвязи хотело отказаться от услуг медиков поликлиники Управделами Президента, но не вышло

Первоначальный победитель был определен 16 ноября 2018 г. Свою жалобу в ФАС Поликлиника № 3 направила 23 ноября. Она была удовлетворена 29 ноября. Извещение об отмене определения победителя Минкомсвязи опубликовало 6 декабря, нового победителя определило 17 декабря 2018 г. (заявки всех участников, кроме Поликлиники № 3 были отклонены), но с иском к ФАС в суд обратилось лишь 1 марта 2019 г.

В Минкомсвязи на вопрос CNews, с чем была связана столь существенная отсрочка реакции на действия ФАС, ответить отказались. Также в министерстве не сообщили, был ли в итоге подписан контракт с Поликлиникой № 3 (карточка контракта на сайте госзакупок отсутствует), и, если да, то в полной ли мере эта организация исполнила свои обязательства.

Отметим, что по первоначальным планам Минкомсвязи медицинские услуги должны были оказываться в срок с даты подписания контракта по 7 декабря 2018 г.

На основании чего ФАС заставила Минкомсвязи пересмотреть заявки

Как следует из документов суда, ФАС заставила Минкомсвязи пересмотреть первоначальные результаты конкурса, потому что «по наводке» Поликлиники №3 в частности решила, что министерство неправомерно допустило к участию в тендере заявки ФГБУ «Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» (победителя) и ООО «Медицинский диагностический центр—специальный “МДЦ-С”».

В составе первой из этих заявок «не содержалось лицензии на осуществление медицинской деятельности по указанному в заявке адресу». В составе второй «отсутствовало предложение в отношении объекта закупки согласно требованиям, установленным технической частью конкурсной документации».

Кроме того, ФАС решила, что Минкомсвязи неправомерно присвоила высокую оценку заявке ООО «Санмедэксперт». «Действия конкурсной комиссии, принявшей к оценке только копии документов, подтверждающие ученые степени и ученые звания кандидатов/докторов, представленных в составе заявки, без копий трудовых книжек, а также копии контрактов/договоров/гражданско-правовых договоров, не соответствует требованиям порядка оценки, установленным в конкурсной документации, нарушают закон о контрактной системе», — говорится в заключении ФАС.

Какие именно услуги закупало Минкомсвязи

Из техзадания конкурса Минкомсвязи следует, что подрядчику было необходимо осмотреть 183 сотрудника министерства: 126 женщин и 57 мужчин.

Для 102 женщин в возрасте до 40 лет были предусмотрены осмотры терапевтом, акушером-гинекологом, неврологом, хирургом, офтальмологом, отоларингологом, эндокринологом, психиатром, психиатром-наркологом, а также различного рода нализы крови и мочи, электрокардиография и флюорография.

Для 24 женщин в возрасте за 40 лет к этому списку добавлялись анализ на онкологию и маммография (исследование молочных желез).

Специфика осмотра 44 мужчин в возрасте до 40 лет включала урологию. 13 мужчин возрасте за 40 лет — тематический анализ на онкологию.