Acer выпустила сверхтонкий и ультралегкий ноутбук. Цена в России

В модельном ряду Acer появился один из самых тонких и легких ноутбуков в мире – Swift 7. По массово-габаритным характеристикам он без труда обходит даже таких серьезных конкурентов, как Apple MacBook Air 2018 и LG Gram 14.

Практически невесомый ноутбук

Компания Acer представила новый ноутбук Swift 7, главная отличительная черта которого – это сверхтонкий корпус и минимальный вес. Лэптоп ориентирован на международный рынок, в том числе и на Россию, где он выйдет в июле 2019 г. (точную дату производитель не сообщает).

В российской рознице Acer Swift 7 будет доступен в двух классических цветах металлического корпуса – черном и белом. Максимальную конфигурацию своего нового мобильного ПК Acer оценила в 160 тыс. руб. вне зависимости от выбора цвета.

Вместе с аккумулятором, заряда которого, по заверениям производителя, хватает на 12 часов автономной работы, Swift 7 весит ровно 890 граммов. Что касается толщины его корпуса, то в закрытом состоянии она не превышает 10 миллиметров, а сам корпус отлит из магниево-литиево и магниево-алюминиевого сплавов – прочных надежных материалов, которые нередко используются в облегченных рамах гоночных велосипедов.

Acer Swift 7 в строгом черном исполнении

Это далеко не первое выдающееся решение Acer – в апреле 2019 г. компания запустила новый премиальный суббренд ConceptD, в который вошли ноутбуки, мониторы и настольные ПК с передовым дизайном, современной электроникой и целым рядом интересных особенностей, не представленных в продукции других компаний.

Целевая аудитория и технические характеристики

Acer позиционирует Swift 7 в качестве бизнес-ноутбука, на котором могут работать ресурсоемкие приложения. Тем не менее, в списке его характеристик не числится дискретная видеокарта. Всю графику в Acer Swift 7 обрабатывает видеокарта, интегрированная непосредственно в центральный процессор. Ноутбук базируется на чипе Intel Core i7 восьмого поколения (на момент публикации материала в ассортименте Intel для мирового рынка уже присутствовали процессоры девятого поколения). В его арсенале есть 8 или 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельный накопитель емкостью до 512 ГБ.

Несмотря на небольшие габариты, Acer Swift 7 может похвастаться полноразмерной клавиатурой

Дисплей ноутбука представляет собой 14-дюймовую матрицу IPS, занимающую 92% площади верхней крышки корпуса, что стало возможным за счет уменьшения толщины боковых и верхней рамок до 2,54 мм. По данным портала Cnet, разрешение экрана составило 1920х1080 пикселей (формат Full HD), а сама матрица закрыта усиленным стеклом Gorilla Glass 6.

Acer Swift 7 - один из самых тонких и легких ноутбуков в мире

Места под камеру над дисплеем не осталось, и потому ее разместили рядом с клавиатурой, выполнив в виде выдвижного модуля. Подсветка клавиатуры в Swift 7 производителем не заявлена.

Основные конкуренты

К соперникам Acer Swift 7 относятся в первую очередь ноутбуки Apple MacBook Air как одни из самых тонких на рынке. Последнее обновление линейки состоялось осенью 2018 г., и ноутбуки получили современное оснащение, в том числе процессоры Intel Core восьмого поколения, как у Swift 7. Толщина корпуса новейших MacBook Air с экранами на 13,3 дюйма по диагонали варьируется от 4 до 16 мм, а их стоимость на момент публикации материала начиналась от 106,8 тыс. руб.

Для Acer Swift 7 доступно два оттенка корпуса

По части массы главные конкуренты новинки Acer – это ноутбуки LG линейки Gram. В нее входят модели с различными диагоналями экранов, но ближе всех к Swift 7 по своим возможностям – LG Gram 14 (модельный номер 14Z990-R.AAS7U1). Данный мобильный ПК тоже построен на Intel Core i7 восьмого поколения, имеет металлический корпус, подсветку клавиатуры, аккумулятор на 19,5 часов работы, и 14-дюймовый экран IPS Full HD. Вес ноутбука составляет 995 граммов, а его стоимость с 256-гигабайтным SSD и оперативной памятью 16 Гб равна $1550 (100,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 6 июня 2019 г.).