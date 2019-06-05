Основатель ARM: Травля Huawei погубит нашу компанию и ударит по всем ИТ-компаниям мира

Основатель компании ARM опубликовал свой прогноз относительно влияния планомерного уничтожения американскими властями китайской компании Huawei. По мнению предпринимателя, ни одна ИТ-компания в мире не избежит последствий, а многие постараются защитить себя от возможности оказаться в схожей ситуации путем отказа от американских технологий.

Мировой резонанс

Британский предприниматель Герман Хаузер (Hermann Hauser), входящий в состав учредителей компании ARM, резко отреагировал на ситуацию, сложившуюся вокруг компании Huawei, пишет ресурс This is Money. Политика президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в отношении китайского вендора, считает Хаузер, отрицательно скажется современной ИТ-индустрии.

Хаузер прямым текстом назвал возможные последствия происходящего катастрофическими, разрушительными, и компания ARM, расположенная в Великобритании, но в силу ряда веских причин вынужденная подчиняться воле американских властей, тоже попадет под удар. Напомним, что в мае 2019 г. под давлением администрации Трампа ARM отозвала у Huawei лицензию на использование своей процессорной архитектуры, вследствие чего Huawei лишилась права и возможности разрабатывать и выпускать новые процессоры линейки Kirin.

Потенциальный вред

В разработках ARM используются определенные технологии американского происхождения, что и заставляет ее подчиняться воле американской власти. В подобной ситуации оказались многие ИТ-компании, поскольку они тоже в той или иной степени используют американскую интеллектуальную собственность, говорит Герман Хаузер. По оценке предпринимателя, их отношения с Huawei тоже оказались под угрозой, и никто не знает, как скоро Дональд Трамп прикажет им полностью прекратить их. К слову, в мае 2019 г. список китайских компаний, потерявших доверие американского президента, вошли производитель дронов DJI и компания Hikvision, занимающаяся выпуском камер наблюдения.

Сложившаяся ситуация привела к тому, что ИТ-компании из различных стран мира начали открыто задумываться об ограничении использования американских технологий в своих собственных разработках или продукции. Именно это, по словам Германа Хаузера, и в итоге и повлияет на дальнейшее развитие таких компаний, как ARM, Google и американской ИТ-индустрии в целом. Компании будут стремиться обезопасить себя от возможного давления со стороны американского правительства, полагает соучредитель ARM, и перестанут пользоваться не только самими технологиями, но и продукцией компаний из других стран, в которой есть хоть что-то, относящееся к Штатам.

Соучредитель ARM очень обеспокоен ситуацией на мировом ИТ-рынке

Герман Хаузер подчеркнул, что идея ограничения либо полного отказа от использования технологий США уже витает во многих крупных европейских компаниях. Уточнять названия этих компаний британский предприниматель не стал.

Без вины виноватый

Герман Хаузер прокомментировал и саму ситуацию, из-за которой Huawei оказалась в опале. Напомним, что в первой половине 2018 г. президент США обвинил компанию в потенциальной слежке за американцами в пользу правительства Китая, а лето 2018 г. даже запретил чиновникам США пользоваться смартфонами этой марки, после чего призвал союзнические страны (в том числе Германию) сделать то же самое.

Между тем, на момент публикации материала факт существования в оборудовании Huawei, как в смартфонах, так и в базовых станциях, против которых США тоже ополчились, доказан не был. Другими словами, до сих пор не существует неопровержимых доказательств того, что Huawei собирает Big Data и передает полученные сведения для анализа и дальнейшего использования в КНР.

Хаузер добавил, что если США смогли в кратчайшие сроки практически уничтожить столь крупную компанию, как Huawei, им по плечу сделать это с любой другой компанией из любой другой страны, если в этом будет определенный интерес для них.

Свет в конце тоннеля

На призыв Дональда Трампа отказаться от оборудования Huawei откликнулись некоторые страны мира, включая Австралию, Однако британское правительство, получив аналогичное недвусмысленное предложение от властей США, напротив, разрешило использование устройств Huawei в строительстве сетей пятого поколения (5G). Речь идет пока что о «неосновных» компонентах сетей, таких, например, как антенны.

Тем не менее, для Huawei это пока не означает, что ее проблемы позади. Все то, что уже случилось с ней (отказ Google и ряда других американских компаний от сотрудничества, уход из Wi-Fi Alliance и JEDEC, исключение из SD Association, разрыв отношений с Microsoft и, конечно, отзыв лицензии ARM и арест дочери основателя компании), уже отразилось на ней. Из-за неопределенности, возникшей вокруг нее, в Европе сильно просели продажи ее смартфонов – покупатели не готовы рисковать и приобретать устройства, в которых в скором будущем может не оказаться того же магазина приложений Google Play.

Помимо этого, в 2019 г., возможно, Huawei не сможет выпустить новый процессор, способный конкурировать с самым мощным мобильным чипом Qualcomm Snapdragon 855. По последним данным, осенью 2019 г. она выпустит лишь чип Kirin 985, представляющий собой «разогнанную» версию прошлогоднего Kirin 980.

Аналогов Android и Windows, которые в обозримом будущем могут исчезнуть со смартфонов и ноутбуков Huawei, у компании тоже нет. Да, в ноябре 2018 г. она рассказала о ведущейся разработке программной платформы Kirin OS, но по состоянии. На июнь 2019 г. она так и не была представлена.

Другими словами, действия Дональда Трампа привели к тому, что один из крупнейших мировых производителей смартфонов рискует уже в скором будущем выбыть из первой пятерки и потерять значительную часть прибыли. В подобной ситуации, как ответил Герман Хаузер, может оказаться любая компания, в том числе и российская, использующая американскую интеллектуальную собственность.