«Ростелеком» купил создателя «Безопасного города», принадлежавшего «Техносерву» и «Мегафону»

«Ростелеком» приобрел контроль в компании «Коркласс», разрабатывающей платформу «Безопасного города». Раньше эта компания последовательно принадлежала «Техносерву», «Мегафону» и «ИКС-Холдингу» Антона Черепенникова.

«Ростелеком» стал контролирующим собственником «Коркласс»

«Ростелеком» купил 51% долю в ООО «Коркласс», являющемся владельцем и разработчиком платформы для создания аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Продавцом выступила группа компаний «Форпост», входящая в состав «ИКС-Холдинга». У «Форпоста» остается 49% доля в «Коркласс». Сумму сделки стороны не раскрывают.

Интересно, что для «Коркласс» это уже третья перепродажа за последний год. Первоначально компания называлась УК «Техноинвестпроект» и принадлежала системному интегратору «Техносерв».

Как покупали и перепродавали «Коркласс»

В 2018 г. «Мегафон» приобрел УК «Техноинвестроект» за 530 млн руб., из которых 416 млн руб. составила оценка принадлежащего компании ПО. Затем «Мегафон» переименовал данную компанию в «Коркласс» и перепродал ее «Форпосту» за 640 млн руб.

«Ростелеком» приобрел контроль в компании «Коркласс», разрабатывающей платформу «Безопасного города»

«Форпост» - холдинговая компания для системного интегратора и поставщика комплексных ИТ-решений «Талмер». Эта компания была основана Антоном Черепенниковым, бывшим партнером по киберспортивному бизнесу Алишера Усманова, основного владельца «Мегафона».

В конце 2018 г. Черепенников объединил свои ИТ-активы в «ИКС-Холдинг».

Зачем «Ростелекому» нужен «Коркласс»

Решения «Коркласс» включают в себя создание информационно-аналитических центров для контроля показателей регионов, разработку продуктов для экологического мониторинга, а также развитие направления интернета вещей в рамках построения умных городов.

Решения компании уже внедрены на территории Архангельской, Тюменской, Вологодской, Свердловской областей и Республики Алтай. Совместно с госкорпорацией «Ростех» специалисты «Коркласс» реализуют проект гидрохимического мониторинга озера Байкал, который является одним из примеров реализации функций экологического мониторинга.

«Ростелеком» создает АПК «Безопасный город» в соответствии с утвержденной Правительством концепцией. Приобретение «Коркласса» усилит компетенции «Ростелекома» в сегменте комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности.

Зачем «ИКС-Холдингу» нужен «Ростелеком»

«У «Ростелекома» мощная, развитая инфраструктура, компания занимает сильные позиции на рынке «Безопасного города», - заявили CNews представители «ИКС-Холдинг». – Стратегический альянс с таким партнером позволит усилить позиции на этом рынке и значительно повысить качество нашей продукции, что в и итоге позитивно отразиться как на компаниях, так и на уровне личной и общественной безопасности граждан».