Разработчики приложений для iPhone и iPad подняли бунт из-за жадности Apple

Разработчики намерены через суд разрушить монополию Apple на продажу и распространение приложений для iOS, а также добиться снижения драконовских комиссий Apple за продажу приложений и покупки в приложениях. К групповому иску может присоединиться любой iOS-разработчик.

Против монополии App Store и жадности Apple

Юридическая фирма Hagens Berman обратилась в Федеральный окружной суд США по северному округу в Сан Хосе, штат Калифорния, с антимонопольным иском против компании Apple. Иск обвиняет Apple в нарушениях федерального антимонопольного законодательства и закона о недобросовестной конкуренции штата Калифорния.

В иске, поданном от лица двух разработчиков приложений для iOS, Apple обвиняется в «ненадлежащей монополизации» рынка продажи и распространения приложений для iOS, а также в высоких «убивающих прибыльность» отчислениях.

Адвокаты истцов оформили статус заявления в суд в виде группового иска (class action), что на практике означает возможность присоединиться к нему любого, кто когда-либо продавал приложение для iOS в США. На сайте адвокатской конторы всем желающим iOS-разработчикам предлагается присоединиться к иску бесплатно.

Apple обвиняют в антиконкурентной практике, которая заключается в создании одного единственного магазина приложений для устройств iOS. Помимо этого, говорится в иске, в течение 11 лет Apple устанавливала 30% комиссию за все платные продажи приложений в App Store, а также за любые покупки в приложениях iOS. Apple также практикует высокие комиссионные отчисления за подписки в приложениях.

По словам адвоката разработчиков Стива Бермана (Steve Berman), управляющего партнера адвокатской конторы Hagens Berman, основная цель судебного процесса направлена на разрушение сложившейся монополии Apple, создание конкурентной среды для распространения приложений для iOS и сопутствующих продуктов, а также на защиту разработчиков от высоких расценок и возмещении завышенных расходов, возникших в результате злоупотребления Apple своим монопольным положением.

Как Apple собирает деньги с iOS-разработчиков

Ключевая претензия иска заключается в несогласии с фактом существования единственной площадки для распространения приложений iOS. Если Apple по каким-то причинам отклоняет приложение в App Store, разработчикам попросту больше некуда идти.

Снятие этого ограничения позволит «увеличить продажи и повысить доходы, поскольку больше покупателей смогут найти и купить приложения», говорится в иске. Если позволить работу других магазинов приложений для iOS, это сможет расширить рынок сбыта для разработчиков, а сама Apple в среде здоровой конкуренции будет быстрее внедрять инновации в собственном магазине, чтобы оставаться в лидерах.



В App Store доступно более 2 млн приложений

В настоящее время за редким исключением все приложения для iOS распространяются эксклюзивно через App Store, и все они должны соответствовать правилам Apple, чтобы быть допущенными к аппаратным платформам Apple.

Только за право продавать свои продукты через App Store разработчики обязаны выплачивать Apple ежегодный платеж Apple Developer в размере $99. Такой платеж особенно чувствителен для мелких и начинающих разработчиков.

Согласно официальному заявлению Apple в прошлом году, в App Store было доступно более 2 млн приложений. По словам адвокатов Hagens Berman, размещение приложений для iOS в единственном магазине означает, что потребители попросту никогда не увидят большинство приложений, и это негативно сказывается на конкуренции и инновациях.

Помимо 30% отчислений от каждой продажи приложения и покупок внутри приложения, Apple установила искусственный минимальный ценовой барьер в размере $0,99 для платных приложений или покупок внутри игр – разработчик не вправе устанавливать ценник меньше этой суммы. В дополнение, Apple также настаивает на том, чтобы все ценники в App Store заканчивались на $...,99.

«В Apple говорят, что сложившаяся практика призвана защитить пользователей устройств iOS от плохих приложений и вредоносных программ, но это притворство. Нет никаких оснований полагать, что такие известные поставщики, как, например, Amazon, не смогли бы запустить магазин приложений и обеспечить надежное распространение приложений, если Apple открыла бы систему для других поставщиков», - говорится в иске.

Прецеденты были

Адвокатская контора Hagens Berman известна тем, что уже выиграла судебное слушание в Верховном суде США против Apple и других издательских компаний в 2016 г.

Тогда юристы Hagens Berman отсудили у издателей $560 млн, представляя покупателей электронных книг, которым приходилось платить искусственно завышенные цены из-за сговора Apple и издательских компаний.