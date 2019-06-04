МВД, Росгвардия и МЧС получат миллиарды на закупку устройств для новой сети связи (не 5G)

Совбез принял решение в 20 раз увеличить расходы на закупку силовыми ведомствами устройств для новостей сети стандарта LTE-450. На эти цели МВД, Росгвардия и МЧС получат 9 млрд руб.

20-кратное увеличение расходов на LTE для силовиков

Межведомственная комиссия при Совете безопасности России изменила расходы, касающиеся мероприятия «Создание защищенной цифровой среды двойного назначения на базе отечественных технологий для работы в стандарте LTE-450» федерального проекта «Информационная инфраструктура». Данный проект является частью национальной программы «Цифровая экономика».

Изначально указанный проект предполагал выделение федеральным бюджетом 465 млн руб. на разработку и реализацию мер поддержки потребителей пользовательского оборудования двойного назначения на базе отечественных технологий в стандарте LTE-450.

Совбез же решил увеличить эту суммы почти в 20 раз — до 9 млрд руб. Данная сумма равномерно будет распределена между 2019, 2020 и 2021 гг. Средства получат МВД, МЧС и Росгвардия.

Сотовая связь в диапазоне 450 МГц

Напомним, в 1990-х годах в диапазоне 450 МГц развивалась аналоговая сотовая связь стандарта NMT. В 2000-х на этих частотах стали развиваться сети стандарта CDMA, большая часть которых принадлежала «Скай линку».

Силовики получат 9 млрд руб. на закупку устройств для новой 4G-сети

В 2011 г. «Скай линк» перешел под контроль «Ростелекома», который затем передал свои сотовые активы Tele2. В 2016 г. Tele2 свернул все CDMA-сети, но в некоторых регионах запустил сети четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE в диапазоне 450 МГц.

В частности такие сети запущены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Преимуществом сетей данного стандарта является обширная зона обслуживания, что создает на них спрос в сельской местности и среди дачников. Недостатком является скудный ассортимент абонентских устройств — пока доступно только несколько моделей Wi-Fi-роутеров.

Сеть LTE-450 для подключения социально-значимых объектов

В 2018 г. власти задумались о возможности использования сети LTE-450 для подключения социально-значимых объектов (СЗО) к широкополосному доступу в интернет (ШПД). Соответствующая концепция, одобренная правительственной комиссией по цифровому развитию и использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, предполагает подключение к интернету школ, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных частей (находятся в ведении МЧС), подразделений Росгвардии, военкоматов, а также органов федеральной и региональной власти и местного самоуправления.

На расстоянии до 5 км до ближайшего узла провайдера, который будет обеспечивать подключение СЗО в конкретном регионе, предполагается производить подключение по волоконно-оптическим линиям. На расстояние более 80 км — по спутниковым каналам.

В остальных случаях для подключения будут использовать сети LTE, в том числе LTE-450. Базовые станции сетей LTE-450 планируется устанавливать на опорных мачтах госпредприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТС). Опытные зоны использования сетей LTE-450 в данных целях планируется развернуть в Псковской, Тверской и Новгородской областях.

Согласно концепции, в этих регионов будет использоваться сетевое оборудование отечественного производства. А вот абонентское оборудование для сети LTE-450 пока есть только иностранное — китайской ZTE.

Сколько государство потратит на сети LTE-450

Согласно другому федеральному проекту нацпрограммы «Цифровая экономика» — «Информационная инфраструктура» — на оплату трафика сетей LTE-450, который будут потреблять спецпользователи, федеральный бюджет потратит в 2019-2021 гг. 27 млрд руб. Таким образом, общие затраты государства на работу сетей LTE-450 составят 36 млрд руб.