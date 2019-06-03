Власти решили не вводить в России закон об интернет-торговле

Минпромторг не считает необходимым разрабатывать отдельный законопроект, регулирующий интернет-торговлю в России. Министерство полагает, что чем меньше эту отрасль регулируют, тем быстрее она развивается. По итогам 2019 г. ожидается рост российского рынка интернет-торговли до 2,17 трлн руб. против 1,66 трлн руб. в предыдущем году.

Решение Минпромторга

Минпромторг полагает, что регулирование интернет-торговли не требует разработки отдельного законопроекта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу министерства Дениса Мантурова. Заявление министра прозвучало в кулуарах Недели российского ритейла в Москве.

«С учетом интенсивного развития интернет-торговли мы на сегодняшний день не ставим вопрос о разработке отдельного закона, есть только нормативный акт Правительства об определении Минпромторга ответственным за это направление», — приводит слова Мантурова «Интерфакс».

По мысли министра, чем меньше данное направление будет регулироваться, тем интенсивнее оно будет развиваться. В целом он отметил, что онлайн-торговля в настоящий момент демонстрирует более высокие темпы роста, чем традиционная, хотя оба направления развиваются достаточно гармонично. Министерство рассчитывает на сохранение этого тренда в будущем.

Мантуров напомнил, что Минпромторг поддержал законопроекты о торговле алкоголем и лекарствами в интернете, разработанные Минфином и Минздравом соответственно. В настоящий момент законопроект Минфина с учетом замечаний и доработок готовится к внесению в правительство. Законопроект Минздрава находится на доработке в профильном комитете Госдумы.

Рынок онлайн-торговли

По итогам 2019 г. ожидается рост российского рынка интернет-торговли до 2,17 трлн руб. против 1,66 трлн руб. в 2018 г. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В 2018 г. рост рынка составил 59%. Это самые быстрые темпы роста с 2009 г., когда АКИТ начала проводить оценку данного сегмента экономики. В последние три года интернет-торговля показывала годовой рост не более, чем на 20%, а в 2018 г. первоначально прогнозировался рост на уровне 15%.

Минпромторг не считает необходимым разрабатывать отдельный законопроект об интернет-торговле

При этом доля продаж через интернет в розничной торговле в 2018 г. составила 5,3%. В 2018 г. российские пользователи чаще всего покупали онлайн продукты питания, товары для детей, одежду, зоотовары и косметику. Оборот всей розничной торговли, по словам главы Минпромторга, вырос на 2,8%, динамика сохранилась на этом же уровне и в первом квартале 2019 г.

Трансграничная торговля

В апреле 2018 г. АКИТ сообщила, что в 2017 г. российский рынок розничной онлайн-торговли был оценен более чем в 1,04 трлн руб. Годовой темп роста составлял 13%, хотя в 2016 г. он был равен 21%. Снижение этого показателя ассоциация связывала в том числе с замедлением роста трансграничной торговли. Объем данного сегмента составил в 2017 г. 374,3 млрд руб., показав годовой рост на 24% в деньгах, при том, что в 2016 г. темп роста был выше и составлял 37%. При этом доля трансграничной торговли в российской электронной коммерции выросла за год с 33% до 36%.

Согласно отчету Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, подготовленному для Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), по итогам 2018 г. объем российского рынка электронной торговли составил 1,28 трлн руб. Доля трансграничной торговли в общем объеме составила 28,5%, то есть 363 млрд руб.

Осенью 2017 г. президент АКИТ Алексей Федоров отметил, что иностранные интернет-площадки активно наступают на российский рынок онлайн-ритейла. При этом «Почта России» повышает качество доставки, также она обеспечила трекинг товаров из AliExpress, что увеличивает спрос россиян на товары из-за рубежа. На тот момент 90% покупок россиян в иностранных интернет-магазинах приходилось на китайские площадки, основная из которых — AliExpress.

Напомним, с начала 2019 г. россияне платят пошлины за ввоз из-за границы интернет-покупок дороже 500 евро. Такова должна быть суммарная стоимость всех заказов на одного человека в течение месяца, при этом общий вес посылок не должен превышать 31 кг. До этого беспошлинно можно было ввозить покупки стоимостью до 1 тыс. евро в месяц. С начала 2020 г. пошлинами начнут облагаться покупки от 200 евро, одновременно ставка пошлины снизится с 30% до 15% от таможенной стоимости.