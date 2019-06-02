Роскомнадзор заставили разблокировать всемирно известный VPN-сервис

Россияне через суд добились отмены решения по блокировке VPN-сервиса HideMy.name. Появились неопровержимые доказательства того, что занесение в реестр запрещенных сайтов было ошибочным и основывалось на ложных сведениях, предоставленных обвинителем.

Судебное заседание без ответчика

Проект HideMy.name, один из крупнейших VPN-сервисов, известный ранее как HideMe.ru, добился в Верховном суде республики Марий Эл отмены решения о блокировке, о чем сообщает портал ведомства. HideMy.name был добавлен в реестр запрещенных сайтов, который курирует Роскомнадзор, в июле 2018 г., а основанием для этого послужило решение районного суда Йошкар-Олы. Иск в суд был подан местным прокурором, однако, что примечательно, ответчиком по делу выступили вовсе не представители ресурса, а сотрудники Роскомнадзора.

Отмена вердикта

На решение судьи о занесении HideMy.name в список блокированных России сайтов повлияла теоретическая возможность получения каждым пользователем этого сервиса неограниченного доступа к экстремистским материалам, в том числе к книге Адольфа Гитлера (Adolf Hitler) «Моя борьба» (Mein Kampf). Помимо этого, ответили представители ресурса, в иске упоминался некий анонимайзер, который на момент возбуждения дела на сайте отсутствовал.

Вердикт по этому делу был оспорен 23 мая 2019 г. в республиканском суде Марий Эл совместными усилиями представителей HideMy.name, а также юристов «Роскомсвободы» и «Центра цифровых прав». Суд полностью отменил ранее принятое решение, но, тем не менее, направил дело на повторное рассмотрение.

HideMy.name отсудил свое право на работу в российском сегменте в интернета

На момент публикации материала блокировка VPN-сервиса была прекращена – проект был доступен по обоим адресам, HideMy.name и HideMe.ru.

Сомнительная законность блокировки

Генеральный директор HideMy.name Маркус Саар (Marcus Saar) назвал поданный против его проекта иск «парадоксальным и возмутительным». По его словам, прокурор Марий Эл обратился в суд с требованием заблокировать ресурс, заявив, что на нем есть анонимайзер. В качестве доказательства им был предоставлен скриншот сайта, на котором этого самого анонимайзера не оказалось, однако суд его принял.

Маркус Саар также отметил, что Роскомнадзор выступил в качестве ответчика для того, чтобы можно было быстрее завершить дело, без привлечения реального владельца ресурса. Кроме того, на первое заседание суда прокурор принес выписку с WhoIs-информацией о сайте, который не имел никакого отношения к HideMy.name – в распечатке был указан посторонний ресурс hidemy.name.ru вместо правильного hidemy.name.

Гендиректор VPN-сервиса добавил, что прокурор все же признал ошибку с предоставленной им справкой WhoIs, но уже практически через год после блокировки в июле 2018 г. и с привлечением республиканского суда.

Вторая попытка

Блокировка HideMy.name в июле 2018 г. стала уже второй по счету – первый раз в реестр запрещенных сайтов был внесен первоначальный адрес сервиса, HideMe.ru. Соответствующее решение было принято в январе 2017 г. Учалинским районным судом Уфы (республика Башкортостан), широко известным тем, что он принял наибольшее число решений по блокировкам доступа к анонимайзерам. Причиной блокировки стало присутствие на главной странице сервиса строки ввода анонимайзера, в которую пользователь мог вписать адрес любого заблокированного в России сайта и получить к нему доступ.

После занесения HideMe.ru в черный список сайтов строка анонимайзера была удалена с главной страницы. Доступ к ресурсу был разблокирован спустя несколько месяцев.

Закон суров

Закрытие доступа к анонимайзерам и VPN в России происходит согласно закону о запрете обхода блокировок через подобные сервисы, вступивший в силу 1 ноября 2017 г. и обязывющий владельцев этих проектов сотрудничать с властями и ограничивать доступ к ресурсам, запрещенным на территории России. Согласно закону, те сервисы, которые не станут сотрудничать с регуляторами, сами будут заблокированы.

Однако блокировка анонимайзеров началась задолго до начала действия этого закона. Так, по состоянию на начало ноября 2016 г. в реестре запрещенных сайтов уже числилось практически 30 ресурсов такого рода. Их гонения начались в 2012 г., сразу же после создания самого реестра. Согласно решениям судов, тексты которых размещены в картотеках «Росправосудие» и Sudact.ru, в большинстве случаев основаниями для блокировок были связаны с возможностью выхода через соответствующие анонимайзеры на ранее запрещенные экстремистские ресурсы.

Роскомнадзор начал массовое преследование VPN-сервисов

В марте 2019 г. Роскомнадзор активно взялся и за VPN-сервисы – владельцам 10 из них направлены уведомления о необходимости подключения к реестру запрещенных сайтов и, следовательно, о блокировке запрещенных в России сайтов. В число тех, кто получил соответствующие письма, стали владельцы проекта Kaspersky Secure Connection, принадлежащего «Лаборатории Касперского». Компания сразу же пообещала соблюдать закон.