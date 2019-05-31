Власти напомнили МТС про неполное покрытие России и наказали

По мнению ФАС реклама одного из тарифов МТС создает у потребителя ложное впечатление, что тариф действует на всей территории России, хотя на самом деле он действует только в зоне покрытия оператора. За это ФАС намерена оштрафовать МТС на сумму до 500 тыс. руб.

Реклама МТС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предписание МТС за то, что сотовый оператор вводил в заблуждение пользователей рекламой одного из своих тарифов. Реклама тарифа «Тарифище» была составлена таким образом, что у абонентов возникало впечатление, будто он действует на всей территории России, хотя это не так.

Данная реклама транслировалась в России по радио и телевидению, а также распространялась с помощью рекламных конструкций с августа по ноябрь 2018 г. Как отмечает ФАС на своем сайте, каждая из трех версий рекламы обещала пользователю безлимитный интернет и звонки на номера всех операторов «дома и в поездках по России», что и создавало иллюзию, будто тариф действует по всей России. При этом в рекламе не была представлена информация, что он действует не по всей стране, а только в зоне покрытия МТС.

Судя по карте покрытия МТС, представленной на сайте оператора, у МТС нет собственного покрытия в Крыму и Севастополе. В описании тарифа «Тарифище» на сайте МТС указано, что «тариф действует в сети МТС на территории России».

Что здесь противозаконного

ФАС полагает, что в данном случае МТС нарушил закон «О рекламе». Часть 7 статья 5 данного закона запрещает распространять рекламу, в которой отсутствует какая-либо важная информация о самом товаре или условиях его покупки и потребления, если это способно ввести покупателей в заблуждение.

МТС попался на недостоверной рекламе

Дело было передано в ФАС волгоградским подразделением антимонопольного органа. В настоящий момент нарушителю выдано предписание о прекращении распространения недостоверной рекламы. В дальнейшем будет возбуждено административное дело с целью оштрафовать сотового оператора на сумму от 100 до 500 тыс. руб. в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Отмена роуминга в Крыму

Напомним, «большая тройка» сотовых операторов — «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), МТС и «Мегафон» — давно построили сети по всей территории России, кроме Крыма и Севастополя. Четвертый по величине сотовый оператор Tele2 в ряде регионов своих сетей не имеет. Отсутствие сетей крупнейших российских операторов в Крыму сыграло свою роль в процессе отмены внутреннего роуминга в России, за которую боролась ФАС. Эту борьбу антимонопольная служба начала в 2017 г.

К тому моменту существовало два вида роуминга. Льготный внутрисетевой роуминг оказывался за пределами домашнего региона абонента в тех субъектах федерации, где работает его сотовый оператор. Более дорогой национальный роуминг оказывается в регионах, где отсутствует сеть оператора, обслуживающего абонента. При этом тарифы на национальный роуминг были приравнены к льготным тарифам на внутрисетевой роуминг во всех регионах, кроме Крыма и Севастополя.

Поскольку ФАС не удавалось договориться с сотовыми операторами об отмене роуминга, летом 2017 г. служба вынесла предписание в адрес «большой четверки» об отмене внутрисетевого роуминга. В связи с тем, что данное предписание не было выполнено, служба возбудила дело о завышении цен указанными операторами в национальном роуминге.

В конце 2017-2018 гг. сотовые операторы «большой четверки» значительно снизили цены на роуминг в Крыму. Также частично был отменен внутрисетевой роуминг: абонент при поездках по стране внутри сети оператора продолжал обслуживаться по своему домашнему тарифу, однако входящие звонки были бесплатными только в случае, если они исходили из региона пребывания.

ФАС такой подход не устроил, и начался новый этап разбирательств между службой и операторами. Наконец, в конце августа 2018 г. «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и Tele2 объявили о добровольном отказе от внутрисетевого роуминга.

Законопроект об отмене внутрисетевого и национального роуминга был внесен в парламент в 2017 г. рядом депутатов от фракции «Справедливая Россия» вместе с ее главой Сергеем Мироновым. Доработанный в ходе рассмотрения Госдумой закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре 2018 г. Он вступает в силу с 1 июня 2019 г. В законодательстве также прописаны бесплатные входящие вызовы на всей территории России, включая Крым.