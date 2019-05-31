У владельца «Билайна» пытаются арестовать счета из-за проблемных активов в Африке

Люксембургская Niel Natural Resources Investments пытается отсудить $50 млн у группы Veon из-за активов в Африке, которые Veon должен был продать данной компании. В рамках процесса истец также пытается арестовать счета «дочки» Veon в Голландии.

Иск против «дочки» Veon в Лондоне

Люксембургская компания Niel Natural Resources Investments (NNRI) подала в Лондонский арбитраж иск против египетского холдинга Global Telecom (GTH), находящегося под контролем группы Veon (российская «дочка» группы — «Вымпелком» — работает под брендом «Билайн»). Как говорится в материалах Veon, истец требует возврата ранее уплаченных им ответчику $50 млн.

Как Veon приходил и уходил из Черной Африки

История началась в 2011 г, когда группа Vimpelcom (прежнее название Veon) приобрела у египетского миллиардера Нагиба Сависира итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni и египетский холдинг Orascom Telecom (OTH, прежнее название GTH). OTH владел сотовыми операторами в различных странах, в том числе в четырех государствах так называемой Черной Африки: Зимбабве, Намибии, Бурунди и Центрально-Африканской республике (ЦАР).

В трех последних из этих стран OTH владел сотовыми активами через компанию Telecel Globe. Vimpelcom достаточно быстро начал распродавать некоторые активы OTH, в частности, сотового оператора из Намибии продали уже в 2011 г.

Группа Veon судится в Лондоне из-за активов в Африке

В 2013 г. была достигнута договоренность о NNRI о продаже ей компании Telecel Globe с активами в Бурунди (U-com) и ЦАР (Telecel Centrafrique).

Продавец перевел OTH половину из указанной суммы — $50 млн. Однако вторая половина так и не была переведена. В результате сделка не состоялась.

В 2014 г. GTH продал Telecel Globe другому покупателю — африканскому холдингу Econet Wireless. Сумма сделки составила $65 млн. При этом депозит, внесенный NNRI так и не был возвращен. Позднее GTH продал свой актив в Зимбабве, окончательно уйдя из Черной Африки.

Требование о возврате средств и аресте счетов

Теперь NNRI требует возврата ранее внесенного депозита. Кроме того, в судах Голландии NNRI пытается наложить арест на счета GTH (штаб-квартира Veon также находится в Голландии).

В Veon заявили, что намерены энергично отстаивать свою позицию. В компанию подчеркивают, что трижды продлевали дату завершения сделки с NNRI из неспособности покупателя внести всю сумму. Поскольку NNRI так и не смог завершить сделку, то и сумму ранее внесенного депозита GTH не должен был возвращать, считают в Veon.