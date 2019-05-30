Власти заставляют «Почту России» вернуть оплату марками

ФАС обязала «Почту России» вернуть возможность оплаты уведомлений о получении почтовых отправлений почтовыми марками. На предприятии продолжают настаивать, что оно имеет право принимать оплату за данную услугу только денежными средствами.

ФАС накажет «Почту» за отказ от марок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о возбуждении дела в отношении госпредприятия «Почта России». Причиной стало невыполнение им ранее выданного службой предписания.

В соответствие с приказом руководства «Почты», с 1 января 2019 г. оплату услуги уведомления о вручении регистрируемых почтовых отправлений стало возможно осуществлять только денежными средствами. Оплата почтовыми марками данной услуги стала невозможной. Также был введен временный порядок оплаты уведомлений о получении регистрируемых отправлений на переходный период.

ФАС посчитала такие изменения незаконными и потребовала от «Почты» отменить соответствующие приказы — в ведомстве считают, что оплата почтовыми марками уведомлений о вручении регистрируемых отправлений должна сохраниться. Однако госпредприятие не стало выполнять требование ФАС, что и послужило причиной возбуждения дела.

Какими бывают уведомления о вручении почтовых переводов

Напомним, почтовые отправления бывают простыми и регистрируемыми. К простым относятся открытки и письма, которые отправитель самостоятельно бросает в почтовый ящик.

«Почта России» спорит с ФАС из-за марок

Регистрируемые отправления — заказные письма и посылки — отправители передают сотрудникам почтовых отделений под расписку. В отношении такого рода отправлений возможно осуществления так называемого трекинга. Кроме того, отправитель может заказать для регистрируемых отправлений ряд дополнительных услуг, например, уведомление о вручении.

Уведомление может быть простым, заказным и электронным. Для простого и заказного отправлений существуют специальные бланки, которые заполняются получателем и направляются отправителю. Простое уведомление направляется отправителю в почтовый ящик, заказное — посредством специального уведомления.

Недавно «Почта России» ввела электронные уведомления о доставке заказных отправлений. Они могут направляться через личный кабинет на сайте предприятия либо как SMS-уведомления.

Почему «Почта» не обязана принимать марки

В пресс-службе «Почты России» в разговоре с CNews указали, что отправка уведомлений о вручении писем — это дополнительная услуга, которая не относится к универсальным почтовым услугам, а порядок ее предоставления определяется предприятием самостоятельно. Вся линейка услуг по отправке уведомлений о вручении писем оплачивается денежными средствами, подчеркнули на «Почте России».

