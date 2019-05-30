В продажу поступил удешевленный более чем в два раза Android-флагман. Цена

Meizu выпустил прямого конкурента Xiaomi Redmi K20, смартфон 16Xs. Это потомок прошлогодней модели 16X, получивший современный облик и актуальные спецификации, но сохранивший при этом очень низкую цену на фоне ближайших соперников. Не исключена вероятность появления 16Xs на российском рынке – компания Meizu официально представлена в России.

Цена и комплектации

Компания Meizu выпустила новый смартфон из числа субфлагманов – моноблока 16Xs. Он во многом походит на топовые модели 2019 г., располагая тройной камерой с современными возможностями, мощной батареей и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, но стоит более чем в два раза дешевле своего «старшего брата» в лице полноценного флагмана Meizu 16s.

На момент дебюта в Китае моноблок 16s, который должен был приехать в Россию в апреле 2019 г., оценивался минимум в 3600 юаней или около $520 (33,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 30 мая 2019 г.), а новый 16Xs стоит от 1700 юаней ($246, 16 тыс. руб.). Фактически, 16Xs – это преемник смартфона 16X, вышедшего в IV квартале 2018 г., который сам представляет собой удешевленную версию флагмана 2018 г. Meizu 16th.

За указанные $246 можно приобрести 16Xs с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X-2133 и 64-гигабайтным встроенным накопителем UFS 2.1. Также доступна его более мощная комплектация с 128 ГБ внутренней памяти, но она стоит уже 1998 юаней ($290, 18,9 тыс. руб.). Все цены актуальны для рынка Китая – стоимость 16Xs в России на момент публикации материала объявлена не была.

Четыре оттенка корпуса Meizu 16Xs

У Meizu 16Xs уже есть достаточно серьезный конкурент – это бюджетный субфлагман Redmi K20, анонсированный компанией Xiaomi двумя днями ранее, 28 мая 2019 г. На китайском рынке этот смартфон стоит от $290 (18,9 тыс. руб.), но более высокая цена оправдана наличием более современного процессора, выдвижной камеры и, как следствие, безрамочного экрана.

Дисплей и фотокамеры

Meizu, в отличие от Xiaomi, решил не экспериментировать с механизмами камер и предпочел классический дизайн с широкой верхней рамкой дисплея, в которой находится селфи-модуль с разрешением 16 Мп (диафрагма f/2.2, 5-компонентная оптика, режим боке, Face Unlock 2.0). Сам дисплей занимает 90,3% лицевой панели.

Экран смартфона 16Xs представлен панелью AMOLED с диагональю 6,2 дюйма, соотношением сторон 18,5:9 и разрешением 2232х1080 пикселей (формат Full HD+). Яркость дисплея достигает 430 нит, есть поддержка HDR и встроенный оптический сканер отпечатков пальцев.

Основная камера Meizu 16Xs стилизована под камеру Apple iPhone X, но состоит из трех модулей, а не из двух

Основная фотокамера состоит из трех сенсоров, где главный из них – это Sony IMX586. Разрешение этой матрицы составляет 48 Мп, а прочие параметры главной камеры включают диафрагму f/1.7, угол обзора 79 градусов, автофокус и 6-компонентную оптику. Второй используемый модуль – это сенсор глубины (5 Мп, f/1.9, четыре линзы), а третий – 8 Мп с широкоугольной оптикой. Его характеристики – это диафрагма f/2.2, пять линз и угол обзора 119 градусов. Основная камера смартфона дополнена PDAF-фокусом, специальным ночным режимом, функцией размытия фона и светодиодной вспышкой.

Процессор и аккумулятор

Центральный процессор – это основное отличие Meizu 16Xs от современных флагманов. Здесь используется 8-ядерный 11-нанометровый Qualcomm Snapdragon 675 с тактовой частотой до 2 ГГц и встроенным видеоадаптером Adreno 612. Для сравнения, Xiaomi Redmi K20 построен на 8-нанометровом Qualcomm Snapdragon 730.

Рамки экрана Meizu 16Xs хорошо различимы по всему периметру

Система питания смартфона базируется на встроенном аккумуляторе емкостью 4000 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки mCharge 3.0 по USB-C, но время подзарядки производитель не уточнил.

Прочие спецификации

Meizu 16Xs имеет в своем распоряжении два слота под SIM-карты, поддержку сотовых сетей четвертого поколения FDD-LTE (Band 1, 3, 5, 8) и TDD-LTE (Band 34, 38, 39, 40, 41) и двух-диапазонные модули GPS и Wi-Fi 802.11ac (поддержка стандартов Wi-Fi Direct, 4х4 MIMO), а штатный модуль Bluetooth 5.0 дополнен поддержкой LDAC и aptX/aptX-HD. Из коробки моноблок работает под управлением ОС Android 9 Pie с дополнительной фирменной прошивкой Flyme 7.3. Слот под карты памяти microSD в данной модели не предусмотрен.

Meizu 16Xs в черном и синем цветах получили темную рамку экрана, а в белом и коралловом - белую

Размеры смартфона при весе 165 граммов составили 152х74х8 мм. В продажу он поступит в четырех цветах корпуса – черном, белом, синем и коралловом, в отличие от все того же Redmi K20, который выйдет лишь в двух оттенках. Старт продаж 16Xs в Китае запланирован на 10 июня 2019 г., а прием предварительных заказов на него ведется уже сейчас на официальном сайте Meizu. Дату релиза 16Xs в России производитель не сообщает.