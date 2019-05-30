iPhone научили переводить в Excel фото бизнес-документов

В приложении Excel для iOS появилась функция импорта таблиц с помощью камеры. Пользователь просто фотографирует какой-нибудь документ, а Excel распознает его и конвертирует в таблицу с возможностью редактирования. Функция доступна пользователям Microsoft Office 365.

Новая функция для Excel

В Excel для iOS была добавлена возможность импорта таблиц с помощью камеры. Пользователю достаточно сфотографировать таблицу — например, с бумажного носителя или экрана другого устройства. Excel самостоятельно распознает данные на фото и конвертирует их в таблицу, которую можно будет редактировать. Кроме того, импортированную с помощью камеры таблицу можно будет потом править в версии Excel для Windows или Mac.

Для создания этой функции Microsoft использовал искусственный интеллект, машинное обучение и технологию оптического распознавания символов. Систему можно применять для конвертирования финансовых документов, рабочих графиков, списков задач, расписаний и т. д.

Это одна из самых впечатляющих функций мобильной версии Excel, отмечает издание The Verge. Чтобы добиться такого результата Microsoft пришлось объединить наработки из области конвертирования документов PDF в формат Word, технологии приложения для улучшения снимков документов и расписаний Office Lens и приложения Seeing AI, которое описывает окружающий мир слабовидящим пользователям.

Как это работает

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно открыть приложение Excel и нажать кнопку «Вставить данные из изображения». После этого автоматически запустится камера iPhone. Камеру нужно навести на необходимый документ и использовать зум, пока на экране не возникнет красная рамка. После этого следует нажать кнопку захвата изображения и подождать, пока Excel его обработает.

В Excel для iPhone появилась функция распознавания таблиц по фото

В настоящий момент данная функция в Excel для iOS доступна на 21 языке. Аналогичная функция для Android было запущена в марте 2019 г. На обеих мобильных платформах функция доступна только пользователям пакета сервисов и услуг Microsoft 365.

Недавние проблемы Excel

Недавно CNews писал, что Microsoft признал наличие ошибки в последних накопительных обновлениях для Windows 10, которая приводит к возникновению проблем в работе Excel. На официальных страницах базы знаний каждого из проблемных обновлений говорилось, что в результате установки этих патчей использование определенных шрифтов в Excel может нарушить форматирование редактируемого документа.

«При использовании шрифтов MS UI Gothic или MS PGothic в Microsoft Excel текст в ячейке или сама ячейка могут стать уже или шире, чем предполагалось», — поясняла компания.

К возникновению описанной проблемы могла приводить установка следующих апдейтов: KB4495667 от 3 мая 2019 г. для Windows 10 версии 1809 (вышла в октябре 2018 г.); KB4493437 и KB4493440 от 25 апреля 2019 г., доступные в ОС версий 1803 (апрель 2018 г.) и 1709 (октябрь 2017 г.) соответственно; KB4502112 от 2 мая 2019 г. для Windows 10 релиза 1703, увидевшего свет в апреле 2017 г.; KB4493473 от 25 апреля 2019 г. для ОС версии 1603, выпущенной в августе 2016 г.

До выпуска соответствующего патча Microsoft советовала отказаться от использования шрифтов MS UI Gothic и MS PGothic, либо удалить ранее установленное обновление, приводящее к возникновению проблем с форматированием в Excel.