Google описал стратегию войны с блокировкой рекламы в Chrome

Google не планирует отказываться от внедрения платформы Manifest v3 для разработчиков дополнений Chrome, которая нарушит работу средств по блокировке рекламы для огромного числа рядовых пользователей, но не затронет корпоративных клиентов.

«Убийство» блокировщиков рекламы

Корпорация Google объявила о том, что предстоящие изменения в веб-браузере Chrome, которые значительно снизят эффективность сторонних блокировщиков рекламы, коснутся лишь рядовых пользователей. Корпоративные клиенты компании по-прежнему сохранят возможность блокирования нежелательного контента.

Изменения, которые могут нарушить работу средств устранения рекламы, связаны с будущим переходом на новую платформу для разработчиков расширений Chrome.

Нынешняя платформа, которую используют дополнения для Chrome, Manifest v2, была запущена в 2012 г. В январе 2019 г. стало известно о том, что Google ведет работу над следующей версией платформы с новой функциональностью – Manifest v3.

Google жестко ограничит использование блокировщиков рекламы в браузере Chrome

Предстоящий переход на Manifest v3 спровоцировал шквал критики в адрес компании со стороны разработчиков средств блокировки рекламы и родительского контроля, которые в случае заупуска новой платформы не смогут гарантировать прежнюю функциональность своих продуктов.

Что принесет переход на Manifest v3

Manifest определяет возможности и ресурсы, доступные дополнениям в Chrome. Третья версия платформы накладывает ограничения на использование программного интерфейса webRequest API, который позволяет браузерным дополнениям перехватывать сетевые запросы, благодаря чему можно добиться их блокировки, модификации или перенаправления. Именно webRequest API применяется в большинстве известных блокировщиков.

Вместо webRequest API разработчики расширений в случае принятия нового манифеста будут вынуждены применять declarativeNetRequest API. Этот интерфейс в отличие от webRequest возлагает задачу по обработке сетевых запросов непосредственно на Chrome, что позволяет не допускать выполнения расширениями нежелательных действий от имени пользователя.

Среди недостатков declarativeNetRequest специалисты отмечают новые ограничения в части максимального числа подключаемых фильтров 30 тыс. записей, что негативно сказывается на эффективности блокировки. Напомним, что базовый перечень правил блокировки под названием Easylist содержит свыше 70 тыс. записей. Помимо этого, этот declarativeNetRequest не позволяет разработчику использовать собственные алгоритмы фильтрации, а также организовать блокировку больших мультимедийных элементов или останавливать выполнение Javascript-кода через подстановку директив Content-Security-Policy (CSP).

По новым данным, опубликованным представителем Google в официальной группе, посвященной обсуждению Manifest v3, возможность использования расширений, работающих с webRequest API, сохранится за корпоративными клиентами Google.

Google и блокировщики рекламы

Блокировщики рекламы лишают веб-сайты части дохода, поэтому данную категорию программ недолюбливают многие компании, в том числе и Google, которому собственный сервис контекстной рекламы Google Ads приносит львиную долю доходов. Нежелание терять прибыль логично, и это не первый случай, когда корпорация пытается решить данную проблему путем противодействия блокировщикам рекламы.

В декабре 2018 г. Google выпустила Chrome версии 71, в которую была добавлена система блокировки агрессивной или вводящей пользователей в заблуждение рекламы. Также в новой версии браузера ужесточили систему установки дополнений. Теперь их стало возможно ставить только из официального магазина Chrome Web Store. Кроме того, была доработана система блокировки звука на страницах с рекламными роликами.