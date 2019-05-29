Поглотивший «Евросеть» «Связной» меняет софтверный «зоопарк» на ПО SAP

«Связной» внедряет для бюджетного контроля и подготовки финансовой отчетности решение SAP BPC. Решение было выбрано потому, что оно совместимо с системой SAP ERP, которую компания использует после объединения. До этого в «Связном» и «Евросети» использовались решения IBM, Oracle, «1С» и SAP.

Внедрение SAP BPC

Объединенная компания «Связного» и «Евросети» (действует на рынке под брендом «Связной») начала внедрять решение для бюджетирования и консолидации финансовой отчетности на базе SAP Business Planning and Consolidation (BPC) на платформе SAP HANA. Продукт даст возможность осуществлять глубокий финансовый анализ на всех бизнес-уровнях, поясняет компания. Также благодаря решению можно будет быстрее формировать и закрывать отчетность.

Внедрение осуществляет российский партнер SAP — компания Novardis. Как сообщили CNews в «Связном», работы планируется завершить осенью 2019 г.

Почему именно SAP BPC

Как пояснил по просьбе CNews Роман Лукьяненко, вице-президент по ИТ компании, «до объединения "Связной" и "Евросеть" использовали IBM Cognos TM1, "1С СКО", SAP BW, Oracle Hyperion Financial Management». При этом в объединенной компании единой системой учета данных ранее была выбрана SAP ERP Retail.

В ходе объединения стало очевидно, что новой компании нужна масштабируемая система для сбора плановых данных, осуществления бюджетного контроля и подготовки отчетности по МСФО. С помощью единой взаимосвязанной системы предполагается автоматизировать процессы планирования. Из соображений совместимости было решено внедрить продукт SAP BPC, который в дальнейшем предполагается интегрировать с системами-поставщиками данных, а также с SAP ERP. Компания отмечает, что результатом уменьшения количества систем должна стать трехкратная экономия на технической поддержке.

По словам Лукьяненко, «это второй подобный проект SAP BPC в федеральном ритейле». Вице-президент добавил, что сотрудники компании в ходе внедрения прошли обучение в Учебном центре SAP, что должно повысить эффективность работы с системой и ее дальнейшего развития.

«Связной» внедряет решение SAP BPC

По мнению заместителя генерального директора SAP CIS Андрея Горяйнова, SAP BPC должна повысить точность прогноза и финансового планирования в компании. Также он полагает, что встроенные in-memory технологии платформы SAP HANA, на которой будет построена SAP BPC, положительно скажутся на скорости бизнес-процессов и обработке данных в режиме реального времени в компании.

Раздел «Евросети»

Напомним, «Евросеть» была основана предпринимателями Евгением Чичваркиным и Тимуром Артемьевым. После кризиса 2008 г. компания была продана Александру Мамуту, который сразу перепродал 49,9% акций компании «Вымпелкому». Через некоторое время компанию возглавил Александр Малис.

У сотового оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн», входит в группу Veon) был опцион на выкуп контрольного пакета акций «Евросети», но он этим не воспользовался. Вместо этого в 2012 г. компания была на паритетных началах разделена между, с одной стороны «Вымпелкомом», с другой стороны «Мегафоном» и его крупнейшим акционером, холдингом USM (впоследствии «Мегафон» выкупил долю USM).

В 2017 г. было принято решение о разделе «Евросети». «Мегафон» сохранил за собой юридическое лицо сети и примерно половину из 4 тыс. салонов. «Вымпелком» забрал себе 1,8 тыс. салонов и выплатил «Мегафону» 1,25 млрд руб.

Объединение со «Связным»

«Связной» создавался предпринимателем Максимом Ноготковым. После кризиса 2014 г. Ноготков столкнулся с невозможностью обслуживать долги перед различными кредиторами. Долги группы Trellas, объединявшей активы Ноготкова, выкупила группа Solvers Олега Малиса, брата Александра Малиса.

Через некоторое время Олег Малис установил контроль над «Связным», решив проблемы с остальными кредиторами. В 2017 г. сразу после появления информации о разделе «Евросети» между «Вымпелкомом» и «Мегафоном» начались переговоры о будущем объединении «Евросети» и «Связного».

Соответствующая сделка была заключена в апреле 2018 г. По ней «Мегафон» получил 25% + 1 акция объединенной компании. Оставшаяся доля принадлежит структурам Олега Малиса. Контролирующим акционером совместного предприятия является SLV.

В июне 2018 г. глава объединенной компании Александр Малис сообщил, что салоны «Евросети» будут переведены под бренд «Связной» либо под некий новый бренд. В объединенной сети насчитывается 5,5 тыс. салонов в 1,3 тыс. российских городов. В них работает 30 тыс. человек. Ежедневно в данные магазины заходит 2 млн покупателей. Малис также сообщал «Интерфаксу», что в 2018 г. выручка объединенной компании должна была составить 150-160 млрд руб.