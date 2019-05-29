Intel показал ноутбук с двумя экранами, между которыми можно переключаться взглядом

Intel создал концепт игрового ноутбука с двумя экранами, где дополнительный экран в плоскости клавиатуры можно приподнять до нужного пользователю угла наклона. Благодаря камере, которая отслеживает движения глаз, переключаться между экранами можно просто взглядом.

Honeycomb Glacier

Intel представил прототип игрового ноутбука с двумя экранами под названием Honeycomb Glacier, сообщает ресурс The Verge. Основной экран с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920 х 1080 пикселей находится на своем обычном месте. Дополнительный экран с диагональю 12,3 дюйма и разрешением 1920 x 720 пикселей расположен там, где у ноутбуков обычно размещается клавиатура. Сама клавиатура сдвинута в область, где обычно находится тачпад.

Практика располагать дополнительный экран в плоскости клавиатуры известна давно. По этому принципу, например, спроектированы ноутбуки Asus ZenBook Pro Duo и HP Omen X 2S, только что представленные на выставке Computex.

Honeycomb Glacier отличается от подобных ноутбуков тем, что второй экран можно приподнять, поставив его вертикально под нужным углом. Пользователь просто тянет экран на себя, и специальный механизм — роликовая муфта — автоматически фиксирует угол наклона. Благодаря горизонтальной подставке ноутбук при этом не теряет устойчивости. Чтобы «положить» экран обратно в плоскость клавиатуры, нужно нажать кнопку слева, это отменит фиксацию угла.

Поскольку прототип, возможно, никогда не будет запущен в серийное производство, Intel не стал тратится на разработку собственного дополнительного экрана — он был позаимствован в готовом виде из автомобильной отрасли. Собственно, все остальные компоненты Honeycomb Glacier тоже были взяты в готовом виде.

Intel и ноутбуки

Отметим, что помимо производства процессоров Intel инвестирует в поиск и развитие новых рынков, где эти процессоры были бы востребованы. Для этого совместно с производителями ПК компания разрабатывает устройства с новыми функциями.

Intel показала прототип игрового ноутбука с двумя экранами

Зачастую прототипы Intel превращаются в последствии в ноутбуки серийного производства. Например, прототип Tiger Rapids, анонсированный в июне 2018 г., представлял собой ноутбук с двумя экранами, один из которых был выполнен по технологии E-Ink. Этот концепт лег в основу ноутбука Lenovo Yoga Book C930 с E-Ink-дисплеем вместо клавиатуры.

Сможет ли Honeycomb Glacier выйти за рамки лаборатории Intel и стать серийным продуктом, зависит от интереса к нему производителей ПК. Однако Intel дает оптимистичные прогнозы на этот счет.

Другие особенности ноутбука

В свободном пространстве новинки под вторым экраном размещена особая система охлаждения, которая прогоняет воздух по специальным образом размещенной материнской плате. Система способна охладить около 195 Вт тепла с помощью всего одного вентилятора. Потенциально этого достаточно для того, чтобы в будущем оснастить ноутбук мощными игровыми компонентами, отмечает The Verge. В настоящий момент прототип оборудован восьмиядерным процессором Intel, за графику отвечает решение Nvidia GeForce 1060. Оба чипа разогнаны до 60 Вт и 95 Вт соответственно.

Поскольку в приподнятом состоянии ноутбук будет находиться практически на уровне глаз пользователя, Intel решил добавить в устройство камеру Tobii для отслеживания движений глаз. Эта камера часто используется для управления с помощью взгляда в играх. В Honeycomb Glacier она нужна для того, чтобы активировать нужный экран сразу же, как пользователь на него посмотрит.

Благодаря этому пользователь может, например, проходить игру на основном экране, а на дополнительном — общаться с друзьями через мессенджеры. Ему не нужно будет переключаться с игры на мессенджер с помощью Alt+Tab или других действий, достаточно будет изменить направление взгляда. Пока что соответствующее ПО работает не без ошибок, отмечает The Verge.