Информбезопасность станет одной их ключевых тем июньского CNews Forum. Регистрация
В июне 2019 г. CNews проведет крупнейшее ИТ-мероприятие: «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях. В CNews FORUM Кейсы
примут участие более 500 ИТ-директоров российских предприятий,
государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний России. Одной из главных тем обсуждения станет информационная безопасность.
Крупнейшее мероприятие лета 2019 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится 11 июня 2019 г. Зарегистрироваться на него можно уже сейчас.
Главная тема форума — практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.
ИТ-лидеры
России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о
подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах,
которые заказчики получили от внедрения.
Программа «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»
включает тематические секции: «Госсектор», «Банки», «Информационная
безопасность», «Оптимизация ИТ-инфраструктуры» и «ИТ в промышленности».
В секции об информационной безопасности на «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» выступят признанные эксперты в этой сфере.
Основные темы:
- Какие наиболее громкие ИБ-инциденты произошли в мире и в России в 2019 году
- Какие события определяют развитие российского рынка ИБ
- Какова роль государства в развитии рынка ИБ в России
- Почему импортозамещение на российском рынке ИБ развивается наиболее успешно
- Как российские ИБ-компании пробивают себе путь на зарубежных рынках
- Какие новые ИБ-угрозы несет с собой цифровизация экономики
- Как предотвратить кибервторжения
- Как обеспечить баланс между удобством использования ИТ-ресурсов и их безопасностью
- Как заставить пользователей быть начеку
- Какие интересные проекты в сфере ИБ реализуются в России
- Каковы перспективы развития российского рынка ИБ
Среди
докладчиков:
- Руслан Рахметов, генеральный директор, группа «Интеллектуальная безопасность» (бренд SecurityVision)
- Сергей Вахонин, директор по решениям, DeviceLock DLP
- Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, Московская биржа
- Алексей Мартынцев, начальник отдела защиты информации, ГМК «Норильский никель»
- Алексей Плешков, начальник отдела защиты информационных технологий, Газпромбанк
- Алексей Строков, заместитель начальника управления информационной безопасности, ОТР
- Андрей Нуйкин, начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем, «Евраз»
- Алексей Мунтян, эксперт по защите персональных данных и информационной безопасности, DHL Express
- Сергей Путин, CIO, «Росводоканал»
- Иван Гузев, директор по информационной безопасности, IBS DataFort
Чтобы принять участие, заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 500-00-36 доб. 403,
e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева