Информбезопасность станет одной их ключевых тем июньского CNews Forum. Регистрация

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В июне 2019 г. CNews проведет крупнейшее ИТ-мероприятие: «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях. В CNews FORUM Кейсы примут участие более 500 ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний России. Одной из главных тем обсуждения станет информационная безопасность.


Крупнейшее мероприятие лета 2019 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится 11 июня 2019 г. Зарегистрироваться на него можно уже сейчас.

Главная тема форума — практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

Программа «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» включает тематические секции: «Госсектор», «Банки», «Информационная безопасность», «Оптимизация ИТ-инфраструктуры» и «ИТ в промышленности».

В секции об информационной безопасности на «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» выступят признанные эксперты в этой сфере.

Основные темы:

  • Какие наиболее громкие ИБ-инциденты произошли в мире и в России в 2019 году
  • Какие события определяют развитие российского рынка ИБ
  • Какова роль государства в развитии рынка ИБ в России
  • Почему импортозамещение на российском рынке ИБ развивается наиболее успешно
  • Как российские ИБ-компании пробивают себе путь на зарубежных рынках
  • Какие новые ИБ-угрозы несет с собой цифровизация экономики
  • Как предотвратить кибервторжения
  • Как обеспечить баланс между удобством использования ИТ-ресурсов и их безопасностью
  • Как заставить пользователей быть начеку
  • Какие интересные проекты в сфере ИБ реализуются в России
  • Каковы перспективы развития российского рынка ИБ

Среди докладчиков:

  • Руслан Рахметов, генеральный директор, группа «Интеллектуальная безопасность» (бренд SecurityVision)
  • Сергей Вахонин, директор по решениям, DeviceLock DLP
  • Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, Московская биржа
  • Алексей Мартынцев, начальник отдела защиты информации, ГМК «Норильский никель»
  • Алексей Плешков, начальник отдела защиты информационных технологий, Газпромбанк
  • Алексей Строков, заместитель начальника управления информационной безопасности, ОТР
  • Андрей Нуйкин, начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем, «Евраз»
  • Алексей Мунтян, эксперт по защите персональных данных и информационной безопасности, DHL Express
  • Сергей Путин, CIO, «Росводоканал»
  • Иван Гузев, директор по информационной безопасности, IBS DataFort

Чтобы принять участие, заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 500-00-36 доб. 403,

e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n480141

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