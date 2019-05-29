Информбезопасность станет одной их ключевых тем июньского CNews Forum. Регистрация

В июне 2019 г. CNews проведет крупнейшее ИТ-мероприятие: « CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров ». Мероприятие полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях. В CNews FORUM Кейсы примут участие более 500 ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний России. Одной из главных тем обсуждения станет информационная безопасность.

Крупнейшее мероприятие лета 2019 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится 11 июня 2019 г. Зарегистрироваться на него можно уже сейчас.

Главная тема форума — практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.



ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.



Программа «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» включает тематические секции: «Госсектор», «Банки», «Информационная безопасность», «Оптимизация ИТ-инфраструктуры» и «ИТ в промышленности».



В секции об информационной безопасности на «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» выступят признанные эксперты в этой сфере.



Основные темы:

Какие наиболее громкие ИБ-инциденты произошли в мире и в России в 2019 году

Какие события определяют развитие российского рынка ИБ

Какова роль государства в развитии рынка ИБ в России

Почему импортозамещение на российском рынке ИБ развивается наиболее успешно

Как российские ИБ-компании пробивают себе путь на зарубежных рынках

Какие новые ИБ-угрозы несет с собой цифровизация экономики

Как предотвратить кибервторжения

Как обеспечить баланс между удобством использования ИТ-ресурсов и их безопасностью

Как заставить пользователей быть начеку

Какие интересные проекты в сфере ИБ реализуются в России

Каковы перспективы развития российского рынка ИБ

Среди докладчиков:



Руслан Рахметов , генеральный директор, группа «Интеллектуальная безопасность» (бренд SecurityVision)

, генеральный директор, группа «Интеллектуальная безопасность» (бренд SecurityVision) Сергей Вахонин , директор по решениям, DeviceLock DLP

, директор по решениям, DeviceLock DLP Сергей Демидов , директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, Московская биржа

, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, Московская биржа Алексей Мартынцев , начальник отдела защиты информации, ГМК «Норильский никель»

, начальник отдела защиты информации, ГМК «Норильский никель» Алексей Плешков , начальник отдела защиты информационных технологий, Газпромбанк

, начальник отдела защиты информационных технологий, Газпромбанк Алексей Строков , заместитель начальника управления информационной безопасности, ОТР

, заместитель начальника управления информационной безопасности, ОТР Андрей Нуйкин , начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем, «Евраз»

, начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем, «Евраз» Алексей Мунтян , эксперт по защите персональных данных и информационной безопасности, DHL Express

, эксперт по защите персональных данных и информационной безопасности, DHL Express Сергей Путин , CIO, «Росводоканал»

, CIO, «Росводоканал» Иван Гузев, директор по информационной безопасности, IBS DataFort

Чтобы принять участие, заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 500-00-36 доб. 403,

e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева