В Минпромторге меняется куратор отечественных процессоров

По информации CNews, в Минпромторге идет смена директора Департамента радиоэлектронной промышленности. У главы подразделения с пятилетним стажем дела принимает экс-руководитель ростеховского института микроэлектронной аппаратуры.

Смена куратора радиоэлектроники

Как сообщило CNews сразу четыре источника на российском микроэлектронном рынке, в Минпромторге происходит смена главы Департамента радиоэлектронной промышленности, который курирует соответствующую отрасль в России.

Руководивший этим подразделением министерства с апреля 2014 г. Сергей Хохлов уступает свое кресло Василию Шпаку, который последние несколько месяцев представлял Минпромторг в качестве заместителя Хохлова.

На странице радиоэлектронного департамента на сайте Минпромторга смена его руководства на момент выхода публикации CNewsникак отражена не была. Правда, стоит отметить, что на этой же странице до сих пор так и не был отмечен факт работы Василия Шпака в департаменте, хотя в статусе замглавы подразделения он участвует в публичных мероприятиях как минимум с февраля 2019 г.

В пресс-службе Минпромторга прокомментировать CNews информацию о передаче портфеля от одного чиновника к другому отказались.

Василий Шпак предположительно возглавит радиоэлектронный департамент Минпромторга (фото: microelectronica.pro)

В то же время один из источников редакции заверяет, что Шпак обязанности главы Департамента радиоэлектронной промышленности уже фактически исполняет — «занимается управлением и планированием» в сфере ответственности руководителя рассматриваемого подразделения.

«Передача дел от Хохлова Шпаку началась достаточно давно, — отмечает другой источник CNews. — Завершиться данный процесс должен был 16 мая 2019 г., но возможно этого пока так и не произошло».

Трудовая биография Василия Шпака

Как следует из справки на сайте предыдущего работодателя Василия Шпака, он родился в апреле 1977 г. в Самаре. В 2000 г. он окончил Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С. П. Королева (национальный исследовательский университет) по специальности «экономика и управление».

В 2012 г. он завершил обучение в Самарском юридическом институте Федеральной службы исполнения наказаний» по специальности «юриспруденция». В 2015 г. ему была присвоена научная степень «кандидат экономических наук».

По данным ЕГРЮЛ и «Контур.фокус», в разное время Василий Шпак успел побывать директором «Элвис-телеком Самара», Специального конструкторского бюро вычислительной техники (Псков), Научно-технического центра современных навигационных технологий «Интернавигация» (Москва). Также он выступал соучредителем ООО «Элвис-телеком Самара», автономной некоммерческой организации «Поволжская лаборатория судебной экспертизы» (Самара), ассоциации «Исследовательский центр судебных и негосударственных экспертиз» (Самара), самарского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», ООО «Агентство массовых коммуникаций» (Самара), ООО «Союз-телеком» (Москва), ООО «Авиалайнер» (управление недвижимостью, Москва)

С июля по декабрь 2014 г. Василий Шпак выступал в роли заместителя генерального директора по экономике и финансам столичного Научно-исследовательского института микроэлектронной аппаратуры (НИИМА) «Прогресс» (входит в «Ростех»). В декабре 2014 г. он стал временным гендиректором этого предприятия, а в марте 2016 г. — полноправным его руководителем. Работу в этой должности он завершил не позднее декабря 2018 г., когда у организации появился новый гендиректор.