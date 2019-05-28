Российскому рынку электронных компонентов грозит обвал впервые за три года

Спад на рынке

В 2019 г. объем российского рынка электронных компонентов должен составить $2,7 млрд, что на 5% меньше, чем в предыдущем году. Это будет первый спад на данном рынке за три года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра современной электроники, выполненное по заказу Ассоциации поставщиков электронных компонентов (АСПЭК).

Под электронными компонентами в исследовании понимаются в том числе чипы, источники питания, полупроводники и другие составные части электронных изделий.

В 2018 г. рынок электронных компонентов в России продемонстрировал годовой рост на 5% до $2,89 млрд, а в 2017 г. — на 19% до $2,75 млрд, что стало рекордным показателем роста с 2011 г. Признаки спада наметились уже в 2018 г., когда было зафиксировано сокращение поставок на 9% до $718 млн. Тогда же доля российских производителей снизилась с 29% в 2017 г. до 26%.

Причины спада

АСПЭК объясняет спад поставок сокращением заказа со стороны военно-промышленного комплекса в связи с задержками финансирования. Ассоциация отмечает, что в 2017 г. были завершены некоторые масштабные проекты, а новые в настоящий момент еще только разрабатываются или согласуются. ВПК является основным заказчиком для российских производителей, поскольку в этой сфере в целях безопасности используются российские компоненты.

Российские производители электронных компонентов столкнулись с сокращением заказа со стороны ВПК

К концу 2019 г. ожидается ухудшение ситуации — рынок сократится на 5-10%. По итогам первого квартала российские производители уже отгрузили на 36% меньше продукции в долларах и на 26% — в рублях, чем год назад. Даже в случае возобновления финансирования и устранения проблемы нагнать это отставание к концу года не представляется возможным.

В то же время компания «Ангстрем» сообщила, что 2018 г. стал для рынка годом перераспределения бюджетных средств, поскольку заказчики искали более современную продукцию. Компания сообщает, что она сумела этим воспользоваться, в связи с чем в 2018 г. зафиксировала рост продаж.

Антикризисные меры

Российские производители принимают меры к тому, чтобы смягчить последствия падения спроса со стороны ВПК. В частности, они стремятся выйти на гражданские рынки и увеличить объемы экспорта своей продукции за рубеж.

Но на экспорт налагают ограничения санкции — банковские и другие — поскольку рассчитываться приходится в долларах. Это касается в том числе экспорта в дружественные государства. Попытки выхода на гражданские рынки затруднены в связи с ценовой конкуренцией, так как компоненты иностранного производства значительно дешевле российских.