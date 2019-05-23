ИТ-эксперты обсудят в Москве технологии умных городов на «CNews Forum Кейсы»
Первый «CNews Forum Кейсы»
Крупнейшее ИТ-мероприятие лета 2019 г. «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится 11 июня. Зарегистрироваться на него можно уже сейчас.
Главная тема форума — практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.
На мероприятии ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.
Программа «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» включает тематические секции: «Оптимизация ИТ-инфраструктуры», «ИТ в финсекторе», «Информационная безопасность» и «Технологии умного города».
ИТ в умных городах
В контексте последней можно отметить, что цифровизация экономики подразумевает не только внедрение ИТ, но изменение бизнес-процессов во всех сферах, в том числе и в сфере госуправления. Наиболее ярким ее проявлением на сегодняшний день являются технологии умного и безопасного города и транспорта, которые внедряются во всех регионах России.
Разнообразные системы, основанные на самых современных решениях, позволяют успешно раскрывать преступления, обеспечивать порядок на дорогах, оптимизировать движение общественного транспорта и оплату проезда, предоставлять гражданам множество сервисов и гарантировать их безопасность. При этом для реализации подобных проектов используются продукты отечественных разработчиков.
Главные темы форума в разрезе умных городов
- Обзор технологий умных городов в России и мире
- Нормативная база по частно-государственному партнерству и концессиям
- Зачем умному городу Единая биометрическая система?
- Цифровой профиль гражданина и большие данные
- Идеи для умного города, новые технологии, новые решения
- Основные технологии, которые помогают наладить работу транспорта в умном городе
- Система умных парковок
- Система весогабаритного контроля
- Системы контроля нарушений
- Интернет вещей
- Контроль и безопасность умного города
- Системы видеонаблюдения
Докладчики пленарной части и сессии «Технологии умного города»
- Тимур Аитов, заместитель генерального директора ГК Программный Продукт
- Жак Остер, генеральный директор по Израилю и Восточной Европе, Rimini Street
- Сергей Миронов, генеральный директор, Smart Way
- Игорь Семенихин, директор Департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи
- Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга
- Евгений Турчак, начальник Департамента организации предоставления госуслуг Пенсионного фонда
- Максим Казак, руководитель CNews Analytics
- Андрей Савицкий, руководитель направления «Общегородской контакт-центр» ДИТ Москвы
- Георгий Лагода, генеральный директор SEC Consult services
- Федор Жерновой, депутат Белгородского горсовета
- Светлана Озерецковская, руководитель направления продвижения проекта «Единая биометрическая система» Ростелекома
- Антон Шигапов, вице-президент Mastercard
- Роман Хахалев, генеральный директор, «Городские парковки»
- Маргарита Дебда, руководитель отдела целевых коммуникаций ИЦ «Безопасный транспорт»
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 19 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * — в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 500-00-36, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин