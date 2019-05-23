ИТ-эксперты обсудят в Москве технологии умных городов на «CNews Forum Кейсы»

Первый «CNews Forum Кейсы»

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета 2019 г. «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится 11 июня. Зарегистрироваться на него можно уже сейчас.

Главная тема форума — практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

На мероприятии ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

Программа «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» включает тематические секции: «Оптимизация ИТ-инфраструктуры», «ИТ в финсекторе», «Информационная безопасность» и «Технологии умного города».

ИТ в умных городах

В контексте последней можно отметить, что цифровизация экономики подразумевает не только внедрение ИТ, но изменение бизнес-процессов во всех сферах, в том числе и в сфере госуправления. Наиболее ярким ее проявлением на сегодняшний день являются технологии умного и безопасного города и транспорта, которые внедряются во всех регионах России.

Разнообразные системы, основанные на самых современных решениях, позволяют успешно раскрывать преступления, обеспечивать порядок на дорогах, оптимизировать движение общественного транспорта и оплату проезда, предоставлять гражданам множество сервисов и гарантировать их безопасность. При этом для реализации подобных проектов используются продукты отечественных разработчиков.

Главные темы форума в разрезе умных городов

Обзор технологий умных городов в России и мире

Нормативная база по частно-государственному партнерству и концессиям

Зачем умному городу Единая биометрическая система?

Цифровой профиль гражданина и большие данные

Идеи для умного города, новые технологии, новые решения

Основные технологии, которые помогают наладить работу транспорта в умном городе

Система умных парковок

Система весогабаритного контроля

Системы контроля нарушений

Интернет вещей

Контроль и безопасность умного города

Системы видеонаблюдения

Докладчики пленарной части и сессии «Технологии умного города»

Тимур Аитов , заместитель генерального директора ГК Программный Продукт

, заместитель генерального директора ГК Программный Продукт Жак Остер , генеральный директор по Израилю и Восточной Европе, Rimini Street

, генеральный директор по Израилю и Восточной Европе, Rimini Street Сергей Миронов , генеральный директор, Smart Way

, генеральный директор, Smart Way Игорь Семенихин , директор Департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи

, директор Департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Денис Чамара , председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга

, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Евгений Турчак , начальник Департамента организации предоставления госуслуг Пенсионного фонда

, начальник Департамента организации предоставления госуслуг Пенсионного фонда Максим Казак , руководитель CNews Analytics

, руководитель CNews Analytics Андрей Савицкий , руководитель направления «Общегородской контакт-центр» ДИТ Москвы

, руководитель направления «Общегородской контакт-центр» ДИТ Москвы Георгий Лагода , генеральный директор SEC Consult services

, генеральный директор SEC Consult services Федор Жерновой , депутат Белгородского горсовета

, депутат Белгородского горсовета Светлана Озерецковская , руководитель направления продвижения проекта «Единая биометрическая система» Ростелекома

, руководитель направления продвижения проекта «Единая биометрическая система» Ростелекома Антон Шигапов , вице-президент Mastercard

, вице-президент Mastercard Роман Хахалев , генеральный директор, «Городские парковки»

, генеральный директор, «Городские парковки» Маргарита Дебда, руководитель отдела целевых коммуникаций ИЦ «Безопасный транспорт»

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 19 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * — в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 500-00-36, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин