Аркадий Волож уступил «текущее» руководство «Яндексом» ради решения стратегических задач

В «Яндексе» меняется структура управления – появилась новая должность управляющего директора группы компаний «Яндекс». Ее занял Тигран Худавердян, работающий в группе на протяжении более 10 лет.

Кадровые перестановки в «Яндексе»

Генеральный директор сервиса «Яндекс.такси» Тигран Худавердян, занимавший этот пост с 2015 г., перейдет на вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс», сообщили в пресс-службе организации. Аркадий Волож, основатель «Яндекса», продолжит управлять группой на должности генерального директора, а новым гендиректором «Яндекс.такси» назначен Даниил Шулейко, пришедший в компанию в 2015 г. и занимающий пост операционного директора с момента создания совместного предприятия «Яндекс.такси» и Uber.

«Благодаря тому, что Тигран займется текущим руководством в должности управляющего директора, я смогу сконцентрироваться на более широких стратегических задачах», – отметил Аркадий Волож. На запрос CNews о том, какой круг полномочий и обязанностей будет у Худавердяна, и на какого рода стратегических задачах планирует сконцентрироваться Волож, представители компании ответить не смогли. «Пока дополнительные детали мы не раскрываем», — указали в пресс-службе организации.

Карьера Тиграна Худавердяна

Тигран Худавердян работает в «Яндексе» с апреля 2006 г. Он начинал с должности менеджера проектов, а в 2008 г. стал руководителем направления мобильных и программных продуктов, в том числе стоял у истоков картографического сервиса «Яндекс.навигатор» и веб-обозревателя «Яндекс.браузер».

Тигран Худавердян стал управляющим директором группы компаний «Яндекс»

В 2015 г. Худавердян был назначен на должность генерального директора сервиса «Яндекс.такси». Под его руководством, отметил председатель совета директоров «Яндекса» Джон Бойнтон (John Boynton), сервис значительно укрепил свои позиции на рынке и наметил курс для дальнейшего роста. В 2018 г., после объединения «Яндекс.такси» и Uber, Худавердян возглавил соответствующее совместное предприятие.

Изменения в руководящем составе

Переходу Тиграна Худавердяна на вновь созданную должность в «Яндексе» предшествовала серия кадровых перестановок в руководстве как самой компании, так и различных ее сервисов, берущая свое начало в 2017 г. Так, в марте 2017 г. сменился генеральный директор сервиса электронных платежей «Яндекс.деньги» – на этот пост был назначен бывший член правления и исполнительный директор банка «Русский стандарт» Иван Глазачев. На этой должности он сменил Марию Грачеву, занимавшую ее с марта 2014 г.

1 декабря 2017 г. «Яндекс» покинул Александр Шульгин, занимавший посты операционного директора группы компаний «Яндекс» и генерального директора российского офиса «Яндекса» с сентября 2014 г. В компании Шульгин работал с 2007 г. На первой должности на смену ему пришел Грег Абовский, ставший частью команды «Яндекс» в 2013 г. и начавший свою карьеру с должности вице-президента компании по связям с инвесторами и корпоративному развитию.

Должность генерального директора «Яндекса» в России 1 декабря 2017 г. заняла Елена Бунина, работающая «Яндексе» с 2007 г. Она принимала участие, в частности, в создании Школы анализа данных. В 2011 г. Бунина заняла пост HR-директора «Яндекса».

Аркадий Волож, основатель «Яндекса»

В феврале 2019 г. «Яндекс» остался без директора по экспериментальным продуктам Константина Круглова, создавшего умную колонку «Яндекс.станция». Круглов перешел на работу в Сбербанке, а причины его ухода не разглашаются. В компании он также работал над интеграцией фирменного голосового ассистента «Алиса» в устройства Yandex.IO.

В августе 2019 г. по причине переезда в США из компании уйдет директор по технологиям Михаил Парахин, также занимающий должность руководителя поискового портала «Яндекса». В компании он работает с 2014 г., а до этого он в течение семи лет работал в корпорации Microsoft, где руководил подразделением мультимедийных поисковых сервисов Bing. После переезда Михаил Парахин продолжит помогать «Яндексу» на уровне совета директоров.

Другие изменения в кадровом составе руководства российского интернет-гиганта пока не планируются. В частности, Елена Бунина останется на должности генерального директора «Яндекса» в России и HR-директора компании, а пост операционного и финансового директора по-прежнему занимает Грег Абовский, отвечающий также за определенные бизнес-направления «Яндекса» и новые экспериментальные бизнесы.