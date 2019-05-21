Российский планшет заработал на отечественной ОС «Аврора»

Отечественная мобильная ОС «Аврора» появится на планшете российского производителя «Аквариус». Образец будет представлен на выставке в Иннополисе.

Компании «Открытая мобильная платформа» (ОМП) и «Аквариус» объявили о портировании российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты производства «Аквариуса». Инженерный образец планшета с «Авророй» на борту будет представлен на выставке Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) 2019, которая проходит с 22 по 24 мая 2019 г. в Иннополисе.

В качестве первой модели для интеграции был выбран современный восьмиядерный планшет Aquarius, выполненный в защищенном (IP67) корпусе и предназначенный для профессионального использования. Выбор такого устройства не случаен – защищенный планшет позволяет реализовать концепцию безопасной мобильности в компаниях с большим штатом полевых сотрудников, работающих в неблагоприятных условиях окружающей среды. Планшет работает при температуре от -20 до +60 градусов Цельсия, поддерживает технологию NFC, стандарты связи 4G/3G/Wi-Fi/Bluetooth, навигацию GPS и ГЛОНАСС, опционально оснащается дактилоскопическим сенсором, 1D/2D-сканером для чтения штрих-кодов и QR-кодов. Планшет разработан «Аквариусом», производится на заводе компании в России и соответствует требованиям Минпромторга России.





По словам представителей компаний (ОМП и «Аквариус»), данный планшет является первой ласточкой в дальнейшем многообещающем сотрудничестве. В частности, совместное использование российского ПО и «железа» российского производства позволяет гарантировать безопасность критичных коммуникаций и избежать потенциальных рисков наличия «закладок» на всех уровнях функционирования мобильной инфраструктуры предприятий или госорганов.

«Аквариус» – российская ИТ-компания, производитель ИТ-оборудования. Основана в 1989 г. Имеет собственный завод по выпуску компьютерной техники. Сервисная сеть охватывает 135 городов в России. Входит в холдинг «Национальная компьютерная корпорация».

Компания предлагает под собственным брендом компьютеры, ноутбуки, моноблоки, информационные терминалы, системы хранения данных, серверы, телекоммуникационное и другое оборудование.

«Открытая мобильная платформа» – российская ИТ-компания, разработчик мобильной операционной системы «Аврора» (ранее Sailfish Mobile OS Rus) и комплексных решений для организации корпоративной мобильности.