Обновление Windows 10 и Windows 7 ломают ПК

Последнее обновление для Windows принесло неприятности группам пользователей разных версий Windows. Например, при определенных условиях систему оказывалось невозможно загрузить; снова возникли проблемы с некоторыми антивирусами; для браузеров Microsoft потребовалось выпускать дополнительный патч, чтобы восстановить доступ через них к правительственным сайтам Великобритании.

Точка невосстановления

Microsoft признала наличие ошибки, не позволяющей после обновления Windows 10 откатываться к точке восстановления системы, заданной ещё до установки обновления. Попытка такого откатывания приведёт к отказу системы загружаться вовсе: выпадает ошибка 0xc000021a.

Данную ситуацию Microsoft объясняет следующим образом: «В процессе восстановления системы Windows производит временную индексацию и готовит к фиксированию файлы, которые в данный момент используются. Затем информация записывается в реестр. Процедура завершается при перезапуске компьютера. Но в данной ситуации Windows восстанавливает файлы из каталога и индексирует файлы .sys для восстановления после перезапуска. Однако, когда компьютер действительно перезапущен, Windows загружает уже существующие версии драйверов до того, как восстанавливает более поздние версии драйверов. И поскольку версии драйверов не соответствуют тем, что сохранены в каталоге для восстановления, весь процесс перезапуска останавливается».

Microsoft опубликовала рекомендации, каким образом можно исправить положение. Для этого потребуется перейти в среду восстановления Windows Recovery Environment и отключить принудительную проверку подписей драйверов. Подробные объяснения, что следует предпринять, доступны по ссылке.

Антивирусы не в фаворе

Компания Sophos сообщила, что пользователи её антивирусов под Windows 7 и Windows 8.1 столкнулись за зависанием обновления ОС. На значении 30% процесс останавливается.

Обновление Windows 10 привело к затруднениям в загрузке ОС

Больше всех пострадали пользователи Sophos Endpoint Security and Control и Sophos Central Endpoint Standard.

Первоначальные результаты расследования указывают на проблемы с патчами KB4499164 (обновление безопасности для Windows 7) и KB4499165 (обновление безопасности для Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2).

Для восстановления работоспособности компьютера приходится переводить его в безопасный режим и деинсталлировать недоустановленное обновление. При этом, возможно, потребуется ещё и отключать антивирус.

Пользователи Sophos уже второй месяц подряд сталкиваются с проблемами при обновлении Windows. В апреле 2019 года обновление Windows Client Server Run-Time Subsystem привело к проблемам со многими антивирусами.

Сложности с апрельским и майским обновлениями Windows испытывают ещё и пользователи антивируса McAfee.

Система, на которой установлены McAfee Endpoint Security (ENS) Threat Prevention 10.x, McAfee Host Intrusion Prevention (Host IPS) 8.0 или McAfee VirusScan Enterprise (VSE) 8.8, могут испытывать серьёзное замедление загрузки, или машина и вовсе виснет.

Доступность правительственных сайтов

Неожиданным образом пользователи браузеров Microsoft Internet Explorer 11 и Edge столкнулись с проблемой доступа к сайтам в доменной зоне gov.uk, используемой правительственными органами Великобритании.

Впрочем, в данном случае это проблема даже не столько Microsoft, сколько операторов самих сайтов: недоступными оказались те из них, которые до сих пор не поддерживают безопасный протокол соединения HTTPS.

Между тем, Microsoft занесла всю доменную зону gov.uk в список доменов, доступ к которым осуществляется только по безопасному протоколу (HTTPS). В результате некоторые сайты оказались недоступными из-под Windows 7, 8.1 и 10. Microsoft пришлось выпускать дополнительное исправление этой проблемы.

«С практической точки зрения все три проблемы выглядят весьма серьёзными - для тех групп пользователей, которых они затрагивают, - считает Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Однако проблемы со сторонними антивирусами у Microsoft стали возникать в последнее время слишком уж часто. Неоднократно приходилось слышать мнения, что, дескать, после появления штатного антивируса у компании и не осталось особой заинтересованности в исправной работе чужих антивирусов в среде Windows. Хотя, по правде говоря, эта версия отдаёт конспирологией».