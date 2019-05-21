Приложение «Погода» на iPhone перестало работать в России

Российские пользователи жалуются на перебои в работе сервиса «Погода» на iPhone. Если сервису предоставить самостоятельно определять местоположение, он не показывает погоду. Через VPN сервис работает нормально.

Проблемы с «Погодой»

Российские пользователи массово жалуются на проблемы в работе сервиса «Погода» на iPhone. Сообщение о сбоях они публикуют в Twitter и других соцсетях.

Судя по жалобам, проблема заключается в том, что сервис не показывает погоду в российских городах, если ищет эти города по умолчанию. Некоторые пользователи жалуются, что поиск городов не работает вообще. Пользователи за рубежом о проблеме не сообщали. Некоторые российские пользователи утверждают, что через VPN сервис работает нормально.

Проблема затрагивает различные версии iPhone и iOS. Первые жалобы поступили от пользователей только что вышедшей второй бета-версии iOS 12.4, однако потом к ним присоединились владельцы устройств под управлением iOS 12.3 и других версий ОС. Наличие проблемы подтвердили пользователи iPhone 7 и iPhone XS.

По наблюдениям журналистов CNews, «Погода» действительно не работает только в том случае, если сервис самостоятельно определяет местоположение устройства. Если вбить город вручную, «Погода» срабатывает. Проблема поразила устройства избирательно — некоторые пользователи iPhone сообщают, что у них все в порядке.

Сервис не работает как в сотовой сети, так и при подключении к стационарному интернету по Wi-Fi. То есть, проблема вряд ли имеет отношение к геолокации с использованием сотовой сети или Wi-Fi.

iPhone не показывает погоду в российских городах

На момент публикации настоящего материала в российском подразделении Apple не ответили на уточняющие вопросы CNews. Ресурс Appleinsider.ru пишет со ссылкой на осведомленных читателей, что у Apple проблемы с сертификатом для сервиса «Карты», именно поэтому проблема не зависит от версии iOS.

Напомним, в марте «Погода» на iPhone привлекла к себе внимание СМИ, когда перестала показывать крымские города. До этого населенные пункты Крыма определялись в сервисе как украинские, однако 20 марта пропала любая возможность добавить крымский город. Ситуация вынудила Госдуму обратиться за разъяснениями к Apple.

Другие проблемы с сервисами Apple

Отметим, что вчера пользователи из разных стран жаловались на сбой в работе магазина приложений AppStore. Они сообщали, что не могут зайти в магазин или скачать какое-то конкретное приложение. Проблема наблюдалась на протяжении 3-4 часов, сильнее всего она проявилась около 4:00 по московскому времени.

Если задать город вручную, погода отображается нормально

По данным сервиса DownDetector, сбой сильнее всего проявился в США и Японии, на втором месте по интенсивности оказались страны Европы. Одновременно поступали жалобы на проблемы в работе FaceTime и iMessage.

Apple признала факт сбоя, отметив на своем сайте, что в промежуток времени с 03:06 до 06:42 «некоторые пользователи», возможно, не могли совершать покупки в iTunes и AppStore.