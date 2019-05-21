«Ланит» и рэпер Баста выпустили наушники и портативные колонки
Новый музыкальный бренд
Как стало известно CNews, творческое объединение Gazgolder и группа компаний Inventive Retail Group (входит в холдинг «Ланит»), запустили на территории России новый бренд Z и линейку музыкальных гаджетов MusicDealer. Представители Inventive Retail Group сообщили CNews, что бренд MusicDealer был разработан российским музыкантом Василием Вакуленко, известным под псевдонимом Баста. Артист участвовал в разработке бренда, нейминге, помогал подбирать названия для гаджетов и выбирать их дизайн. Помимо этого, он принимал непосредственное участие в их тестировании.
На старте серия MusicDealer включает в себя шесть устройств, разделенные на три категории – проводные и беспроводные внутриканальные наушники MusicDealer S и S BT, две портативные колонки различных форматов MusicDealer XL Rare и Medium Rare Limited Edition, а также MusicDealer XL и XXL двое накладных наушников ручной работы. Прием предварительных заказов на всю линейку стартовал 21 мая 2019 г.
CNews поинтересовался у представителей Inventive Retail Group о роли Басты в создании брендов Z и MusicDealer и выяснил, что он является одним из идеологов MusicDealer. Во время тестирования устройств Баста с командой звукорежиссеров Gazgolder высказывали свои замечания и комментарии по разработке. Гаджеты линейки MusicDealer использовались командой Gazgolder в повседневной жизни, чтобы снять возможные потребительские замечания.
Техническая сторона вопроса и старт продаж
Все устройства MusicDealer разрабатывались специалистами бренда Z при поддержке инженеров российской компании Kennerton, занимающейся производством аудиотехники классов Hi-Fi и Hi-End. При разработке гаджетов, как стало известно CNews, были использованы ряд инженерных решений Kennerton с учетом поставленных задач, но основную кастомизацию (выбор внутренних компонентов и проработку дизайна) взяли на себя специалисты Z и звукоинженеры Gazgolder.
Релиз новинок линейки MusicDealer на территории России состоится 26 мая 2019 г. В первые дни продаж устройства можно будет приобрести в магазинах re:Store в Москве, на официальном сайте re:Store и в фирменном онлайн-магазине бренда Z – z-store.ru. Продажи запустит сам Баста – в день релиза он встанет за стойку одного из магазинов re:Store.
В дальнейшем планируется расширение географии распространения re:Store. В течение двух недель с момента начала продаж устройства MusicDealer станут доступны в офлайн-магазинах re:Store на всей территории России.
Внутриканальные наушники
Первые два представителя линейки MusicDealer – это наушники MusicDealer S и S BT, относящиеся к категории внутриканальных. Проводная модель MusicDealer S характеризуется съемными металлическими звуковыми капсулами, четырехжильным армированным проводом в виниловой оплетке и двумя цветами корпуса – черным и белым. В российской рознице стоимость MusicDealer S составит 4 тыс. руб.
К спецификациям MusicDealer S относятся 10-миллиметровые динамики, воспроизведение частот от 20 Гц до 20 кГц, чувствительность 105 дБ и сопротивление 16 Ом. Наушники могут использоваться в качестве гарнитуры HandsFree за счет встроенного микрофона чувствительностью 40 дБ, и с его помощью также можно активировать голосового помощника на смартфоне.
MusicDealer S поставляются со съемным кабелем длиной 1,3 м и позолоченным Г-образным коннектором 3,5 мм. Комплект поставки включает чехол для переноски, амбушюры разных размеров (S/М/L и одна пара универсальных) и дополнительные аксессуары – наклейки, шеврон, рюкзак и подставку под кружку.
Bluetooth-наушники MusicDealer S BT тоже доступны в белом и черном оттенках корпуса и могут использоваться в проводном и беспроводном режимах за счет съемных металлических звуковых капсул. Входящий в комплект кабель имеет виниловую оплетку с усиленным армированием в местах соединений и прорезиненную FlexArc-дугу, стойкую к износу. Наушники наделены пассивной шумоизоляцией и стоят 5 тыс. руб. вне зависимости от выбора цвета.
Комплект поставки MusicDealer S BT практически совпадает с MusicDealer S – к перечисленным аксессуарам добавлен кабель microUSB 2.0 для зарядки аккумулятора емкостью 110 мАч.
АКБ в MusicDealer S BT обеспечивает восемь часов воспроизведения музыки или 14 часов разговоров. Подключение к смартфону осуществляется по протоколу Bluetooth 5 с поддержкой aptX, что дает возможность отходить от источника сигнала на расстояние до 15 метров.
Прочие спецификации MusicDealer S BT идентичны проводной версии наушников: динамики 10 мм, частота воспроизведения 20 Гц – 20 кГц, чувствительность 105 дБ, сопротивление 16 Ом и чувствительность динамика 40 дБ.
Портативные колонки
Серию Bluetooth-колонок MusicDealer открывает компактная модель Rare стоимостью 2 тыс. руб. Колонка отличается 40-миллиметровым динамиком мощностью 5 Вт и защитой от попадания воды внутрь корпуса по стандарту IPX5. Колонка воспроизводит частоты от 70 Гц до 20 кГц и весит всего 158 граммов вместе с аккумулятором емкостью 800 мАч, которого хватает на 5 часов автономной работы. Восполнение заряда занимает три часа.
MusicDealer Rare использует как проводное (кабель AUX с коннектором 3,5 мм в комплекте), так и беспроводное соединение по Bluetooth 4.1 на расстоянии до 10 метров. Комплектация включает подставку под кружку, кабель зарядки microUSB 2.0, рюкзак, шеврон и фирменные наклейки.
Колонка MusicDealer Medium Rare Limited Edition – это уже более серьезное решение для любителей громкого качественного звука. Новинка стоимостью 5 тыс. руб. оснащена двумя 45-миллиметровыми динамиками мощностью 12 Вт каждый, обеспечивающими 360-градусное распространение звука (частоты от 68 Гц до 20 кГц), и аккумулятором 4000 мАч. рассчитанного на 8 часов воспроизведения музыки.
Как и в случае с младшей моделью, MusicDealer Medium Rare Limited Edition эксплуатирует проводное и беспроводное соединение. Для последнего используется модуль Bluetooth 4.1, плюс есть возможность подключения по NFC. Есть встроенный микрофон для вызовов и конференций, защита от влаги IPX4.
Комплект поставки: кабель зарядки microUSB (восполнение заряда за пять часов), кабель AUX 3,5 мм, чехол, рюкзак, наклейки, шеврон и подставка под кружку.
Наушники ручной работы
Каждая пара наушников MusicDealer XL и XXL собрана в ручную, и их количество строго ограничено. Новинки ориентированы на настоящих ценителей музыки.
Младшая модель MusicDealer XL стоимостью 30 тыс. руб. характеризуется 50-миллиметровыми динамическими излучателями с титановым покрытием мембраны и литцендратовым съемным кабелем длиной 200 см с позолоченными коннекторами. Паракордовая оплетка кабеля, армированная шестью капроновыми нитями, имеет устойчивость к разрыву до 420 кг. Дуга оголовья наушников подпружинена и отделана эко-кожей, а чаши украшены вставками из настоящего дерева.
Спецификации MusicDealer XL включают частоту воспроизведения 10 Гц – 43 кГц, чувствительность 112 дБ (наушники) и 40 дБ (микрофон) и сопротивление 32 Ом. Вес наушников без кабеля составил 415 граммов.
Флагманские наушники MusicDealer XXL оценены производителем в 50 тыс. руб. и отличаются в первую очередь мембраной из майлара с графеновым напылением в стальном корпусе, корпусом из настоящего европейского ореха и 4-пиновыми коннекторами miniXLR с низким сопротивлением. Есть возможность подключения к Hi-End-аппаратуре или студийному оборудованию при помощи входящего в комплект позолоченного джека 6,5 мм.
Как и модель XL, старшая XXL дополнена подпружиненным оголовьем с отделкой из кожи, мягкими амбушюрами и кабелем, армированным кевларом. К спецификациям MusicDealer XXL относятся чувствительность 110 дБ (наушники) и 40 дБ (микрофон), сопротивление 32 Ом и частота воспроизведения 15-62 кГц. Длина комплектного кабеля – 200 см.