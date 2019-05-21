«Ланит» и рэпер Баста выпустили наушники и портативные колонки

В России появился новый бренд Z, представивший линейку аудиотехники MusicDealer. За разработкой новинок стоит популярный исполнитель Баста, участвовавший во всех этапах создания гаджетов.

Новый музыкальный бренд

Как стало известно CNews, творческое объединение Gazgolder и группа компаний Inventive Retail Group (входит в холдинг «Ланит»), запустили на территории России новый бренд Z и линейку музыкальных гаджетов MusicDealer. Представители Inventive Retail Group сообщили CNews, что бренд MusicDealer был разработан российским музыкантом Василием Вакуленко, известным под псевдонимом Баста. Артист участвовал в разработке бренда, нейминге, помогал подбирать названия для гаджетов и выбирать их дизайн. Помимо этого, он принимал непосредственное участие в их тестировании.

На старте серия MusicDealer включает в себя шесть устройств, разделенные на три категории – проводные и беспроводные внутриканальные наушники MusicDealer S и S BT, две портативные колонки различных форматов MusicDealer XL Rare и Medium Rare Limited Edition, а также MusicDealer XL и XXL двое накладных наушников ручной работы. Прием предварительных заказов на всю линейку стартовал 21 мая 2019 г.

Баста запустил бренд аудиотехники MusicDealer

CNews поинтересовался у представителей Inventive Retail Group о роли Басты в создании брендов Z и MusicDealer и выяснил, что он является одним из идеологов MusicDealer. Во время тестирования устройств Баста с командой звукорежиссеров Gazgolder высказывали свои замечания и комментарии по разработке. Гаджеты линейки MusicDealer использовались командой Gazgolder в повседневной жизни, чтобы снять возможные потребительские замечания.

Техническая сторона вопроса и старт продаж

Все устройства MusicDealer разрабатывались специалистами бренда Z при поддержке инженеров российской компании Kennerton, занимающейся производством аудиотехники классов Hi-Fi и Hi-End. При разработке гаджетов, как стало известно CNews, были использованы ряд инженерных решений Kennerton с учетом поставленных задач, но основную кастомизацию (выбор внутренних компонентов и проработку дизайна) взяли на себя специалисты Z и звукоинженеры Gazgolder.

Релиз новинок линейки MusicDealer на территории России состоится 26 мая 2019 г. В первые дни продаж устройства можно будет приобрести в магазинах re:Store в Москве, на официальном сайте re:Store и в фирменном онлайн-магазине бренда Z – z-store.ru. Продажи запустит сам Баста – в день релиза он встанет за стойку одного из магазинов re:Store.

В дальнейшем планируется расширение географии распространения re:Store. В течение двух недель с момента начала продаж устройства MusicDealer станут доступны в офлайн-магазинах re:Store на всей территории России.

Внутриканальные наушники

Первые два представителя линейки MusicDealer – это наушники MusicDealer S и S BT, относящиеся к категории внутриканальных. Проводная модель MusicDealer S характеризуется съемными металлическими звуковыми капсулами, четырехжильным армированным проводом в виниловой оплетке и двумя цветами корпуса – черным и белым. В российской рознице стоимость MusicDealer S составит 4 тыс. руб.

Проводные наушники MusicDealer S

К спецификациям MusicDealer S относятся 10-миллиметровые динамики, воспроизведение частот от 20 Гц до 20 кГц, чувствительность 105 дБ и сопротивление 16 Ом. Наушники могут использоваться в качестве гарнитуры HandsFree за счет встроенного микрофона чувствительностью 40 дБ, и с его помощью также можно активировать голосового помощника на смартфоне.

MusicDealer S можно пользоваться вдвоем

MusicDealer S поставляются со съемным кабелем длиной 1,3 м и позолоченным Г-образным коннектором 3,5 мм. Комплект поставки включает чехол для переноски, амбушюры разных размеров (S/М/L и одна пара универсальных) и дополнительные аксессуары – наклейки, шеврон, рюкзак и подставку под кружку.

Bluetooth-наушники MusicDealer S BT тоже доступны в белом и черном оттенках корпуса и могут использоваться в проводном и беспроводном режимах за счет съемных металлических звуковых капсул. Входящий в комплект кабель имеет виниловую оплетку с усиленным армированием в местах соединений и прорезиненную FlexArc-дугу, стойкую к износу. Наушники наделены пассивной шумоизоляцией и стоят 5 тыс. руб. вне зависимости от выбора цвета.

MusicDealer S BT подходят для занятий спортом

Комплект поставки MusicDealer S BT практически совпадает с MusicDealer S – к перечисленным аксессуарам добавлен кабель microUSB 2.0 для зарядки аккумулятора емкостью 110 мАч.

АКБ в MusicDealer S BT обеспечивает восемь часов воспроизведения музыки или 14 часов разговоров. Подключение к смартфону осуществляется по протоколу Bluetooth 5 с поддержкой aptX, что дает возможность отходить от источника сигнала на расстояние до 15 метров.

Наушники MusicDealer S BT работают на одном заряде до 14 часов

Прочие спецификации MusicDealer S BT идентичны проводной версии наушников: динамики 10 мм, частота воспроизведения 20 Гц – 20 кГц, чувствительность 105 дБ, сопротивление 16 Ом и чувствительность динамика 40 дБ.

Портативные колонки

Серию Bluetooth-колонок MusicDealer открывает компактная модель Rare стоимостью 2 тыс. руб. Колонка отличается 40-миллиметровым динамиком мощностью 5 Вт и защитой от попадания воды внутрь корпуса по стандарту IPX5. Колонка воспроизводит частоты от 70 Гц до 20 кГц и весит всего 158 граммов вместе с аккумулятором емкостью 800 мАч, которого хватает на 5 часов автономной работы. Восполнение заряда занимает три часа.

Компактная и легкая колонка MusicDealer Rare

MusicDealer Rare использует как проводное (кабель AUX с коннектором 3,5 мм в комплекте), так и беспроводное соединение по Bluetooth 4.1 на расстоянии до 10 метров. Комплектация включает подставку под кружку, кабель зарядки microUSB 2.0, рюкзак, шеврон и фирменные наклейки.

MusicDealer Rare звучит очень громко, несмотря на свои габариты

Колонка MusicDealer Medium Rare Limited Edition – это уже более серьезное решение для любителей громкого качественного звука. Новинка стоимостью 5 тыс. руб. оснащена двумя 45-миллиметровыми динамиками мощностью 12 Вт каждый, обеспечивающими 360-градусное распространение звука (частоты от 68 Гц до 20 кГц), и аккумулятором 4000 мАч. рассчитанного на 8 часов воспроизведения музыки.

MusicDealer Medium Rare Limited Edition можно брать с собой на природу

Как и в случае с младшей моделью, MusicDealer Medium Rare Limited Edition эксплуатирует проводное и беспроводное соединение. Для последнего используется модуль Bluetooth 4.1, плюс есть возможность подключения по NFC. Есть встроенный микрофон для вызовов и конференций, защита от влаги IPX4.

MusicDealer Medium Rare Limited Edition можно использовать и дома

Комплект поставки: кабель зарядки microUSB (восполнение заряда за пять часов), кабель AUX 3,5 мм, чехол, рюкзак, наклейки, шеврон и подставка под кружку.

Наушники ручной работы

Каждая пара наушников MusicDealer XL и XXL собрана в ручную, и их количество строго ограничено. Новинки ориентированы на настоящих ценителей музыки.

Каждая пара MusicDealer XL собрана вручную

Младшая модель MusicDealer XL стоимостью 30 тыс. руб. характеризуется 50-миллиметровыми динамическими излучателями с титановым покрытием мембраны и литцендратовым съемным кабелем длиной 200 см с позолоченными коннекторами. Паракордовая оплетка кабеля, армированная шестью капроновыми нитями, имеет устойчивость к разрыву до 420 кг. Дуга оголовья наушников подпружинена и отделана эко-кожей, а чаши украшены вставками из настоящего дерева.

Спецификации MusicDealer XL включают частоту воспроизведения 10 Гц – 43 кГц, чувствительность 112 дБ (наушники) и 40 дБ (микрофон) и сопротивление 32 Ом. Вес наушников без кабеля составил 415 граммов.

Наушники MusicDealer XL и XXL

Флагманские наушники MusicDealer XXL оценены производителем в 50 тыс. руб. и отличаются в первую очередь мембраной из майлара с графеновым напылением в стальном корпусе, корпусом из настоящего европейского ореха и 4-пиновыми коннекторами miniXLR с низким сопротивлением. Есть возможность подключения к Hi-End-аппаратуре или студийному оборудованию при помощи входящего в комплект позолоченного джека 6,5 мм.

Профессиональные наушники MusicDealer XXL

Как и модель XL, старшая XXL дополнена подпружиненным оголовьем с отделкой из кожи, мягкими амбушюрами и кабелем, армированным кевларом. К спецификациям MusicDealer XXL относятся чувствительность 110 дБ (наушники) и 40 дБ (микрофон), сопротивление 32 Ом и частота воспроизведения 15-62 кГц. Длина комплектного кабеля – 200 см.