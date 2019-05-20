Вышел «убийца» Firefox для Android

Браузер Fenix, разработанный Mozilla для замены мобильного Firefox, появился в свободном доступе в интернете. Для скачивания доступна пока его бета-версия для Android, но уже в ней есть ряд ключевых отличий от Firefox.

Замена Firefox

Компания Mozilla выпустила функциональную бета-версию мобильного браузера Fenix, созданного для замены Firefox. Обозреватель доступен для скачивания под ОС Android из магазина приложений Google Play – он распространяется на бесплатной основе.

Переход от мобильного Firefox к Fenix обусловлен низкой популярностью первого, отметили в компании. В мобильном сегменте доля браузера по состоянию на апрель 2019 г, согласно статистике StatCounter, не превышает 0,33% против 56,01% у Chrome и 4,21% у Opera.

Для загрузки Fenix из Google Play требуется сперва зарегистрироваться в качестве бета-тестера и присоединиться к сообществу Fenix Nightly Google. После этого доступ к бете будет открыт, и каждый скачавший также будет получать автоматические обновления по мере выхода новых версий. Также Fenix можно загрузить из APK Mirror и установить вручную, и в этом случае регистрация в сообществах девелоперов не потребуется. Такой способ лишает возможности получения обновлений «по воздуху». Сроки появления стабильной версии Fenix разработчики не разглашают.

Ключевые отличия

Mozilla позиционирует Fenix в качестве более удобного и стабильного браузера в сравнении с мобильным Firefox. В первую очередь разработчики подвергли изменениям интерфейс приложения, переработав систему управления вкладками и сразу добавив темную тему, которую многие продвигают в качестве модной функции, как, например, Google в новой ОС Android 10 Q.

Обновленный интерфейс Mozilla Fenix

Fenix собран на более быстром и современном движке, имеет упрощенный дизайн и повышенную на фоне Firefox скорость работы. Также отмечены определенные изменения в общей эргономике интерфейса: в частности, панель навигации переместилась в нижнюю часть экрана, что, по мнению разработчиков, упростит пользователям доступ к пунктам меню.

Темная тема присутствует в Fenix по умолчанию

По информации портала Android Police, к явным просчетам актуальной бета-версии Fenix относится принцип переключения вкладок. В Firefox это можно было сделать при помощи свайпа по адресной строке, и в Fenix поддержка этого жеста тоже присутствует, но здесь он выполняет переадресацию на стартовый комбинированный экран.

Постепенный отказ от Firefox

В апреле 2019 г. представители Mozilla сообщили, что переход на Fenix будет постепенным и начнется с прекращения выпуска крупных обновлений для мобильного Firefox. Последним масштабным апдейтом станет версия 68, релиз которой запланирован на июль 2019 г. (на 20 мая 2019 г. для скачивания под Android доступна версия 66.0.2, датированная 27 марта 2019 г.).

Спросом Android-версия Firefox не пользуется. На графике она занимает предпоследнюю строчку

После релиза версии 68 мобильный Firefox будет получать лишь патчи безопасности и исправления ошибок, а новые функции Mozilla будет интегрировать уже в Fenix. Firefox 68 превратится в браузер с расширенной поддержкой, прекращение которой предварительно назначено на 2020 г.

История Firefox

Разработка Firefox, изначально исключительно настольного, ведется с 2002 г. Выпуск первой публичной бета-версии состоялся в сентябре 2002 г., а до версии 1.0 обозреватель дорос в ноябре 2004 г. за 17 лет своего существования настольный Firefox обновился до версии 66.0.5 (дата релиза – 7 мая 2019 г.), но на протяжении последних 11 лет, с 2008 г., Mozilla испытывала постоянный прессинг со стороны Google, которая, притворяясь другом, активно продвигала собственный браузер Chrome. Mozilla эту борьбу проиграла – согласно статистике StatCounter, доля настольного Firefox составляет 10,36% на апрель 2019 г. против 69,09% у Chrome.

Firefox 1.0 образца 2004 г.

Первую мобильную версию Firefox Mozilla представила в октябре 2010 г. в виде бета-версии Firefox 4 под кодовым названием Fennec. На тот момент разработчики противопоставляли его исключительно встроенному браузеру Android, выделяя четыре преимущества своего творения: синхронизацию, поддержку плагинов, высокую скорость работы JavaScript и поддержку всех актуальных на 2010 г. веб-стандартов.