LG выпустила первый в мире гибкий экран для ноутбуков. Видео

LG Display готова запустить производственную линию по выпуску первых в мире гибких OLED-панелей для ноутбуков. Новыми дисплеями заинтересовалась компания Lenovo – соответствующий ноутбук она планирует создать уже в 2020 г.

Гибкий, но не для смартфона

Компания LG Display, дочернее предприятие LG по производству экранов, заявила о готовности к производству новых гибких OLED-экранов для ноутбуков. Об этом сообщил технический директор LG Display Канг Ин-бень (Kang In-byeong), пишет портал Patently Apple.

По словам топ-менеджера, у LG Display уже есть полностью рабочее решение, которое она может предложить своим потенциальным клиентам. Речь о панелях с диагональю 13,3 дюйма, способных складываться вовнутрь – по схожей схеме работает дисплей в смартфоне Samsung Galaxy Fold, оказавшийся очень хрупким и ненадежным.

Отзывов о качестве гибких экранов LG пока не поступало – компания не сообщает, когда именно будет дан старт производству и не раскрывает список заказчиков. Тем не менее, как минимум одна компания в нем уже фигурирует.

Китайский ноутбук с корейским дисплеем

Разработкой LG Display заинтересовалась компания Lenovo, лидер в сегменте настольных ПК и ноутбуков по итогам I квартала 2019 г., согласно статистике исследовательской компании Gartner. Свой первый ноутбук с гибким дисплеем (и первый соответствующий лэптоп в мире) Lenovo показала 14 мая 2019 г. Мобильный ПК характеризуется гибкой OLED-панелью LG с разрешением Full HD (1920х1080 точек) и все той же диагональю 13,3 дюйма, а также пока еще не вышедшим процессором Intel Core семейства Ice Lake – чипы данной серии будут выпускаться по нормам 10-нанометровой технологии, а Intel «слегка» опаздывает с переходом на этот техпроцесс.

Видеопрезентация первого в мире ноутбука со складным дисплеем

Точные сроки релиза своего ноутбука, который, предположительно, станет новым поколением флагманской имиджевой модели ThinkPad X1, Lenovo не сообщила. Появление лэптопа ожидается в течение 2020 г.

По стопам Samsung?

В арсенале Samsung, которая тоже занимается производством дисплеев, по состоянию на май 2019 г. есть лишь одна гибкая панель, готовая к серийному производству – она используется в Galaxy Fold. Возникшие с ней проблемы и тот факт, что над ней Samsung работала на протяжении восьми лет, указывают на значительные сложности при производстве дисплеев подобного рода.

Прототип ноутбука с гибким экраном LG

Канг Ин-бень с оглядкой на ситуацию вокруг смартфона главного конкурента отметил, что гибкие дисплеи для карманных гаджетов технически более сложные в сравнении с их аналогами для планшетных компьютеров и ноутбуков. Возможно, это может означать что Канг Ин-бень намекал на более высокую надежность продукции LG Display.

Опыт уже есть

Над гибкими экранами LG Display работает уже семь лет – впервые о панелях такого рода она заговорила в 2012 г., когда экспериментировала с гибкими монохромными экранами для электронных книг. Позже, в 2013 г. компания сообщила о подготовке к производству гибких панелей OLED с диагональю 6 дюймов, толщиной 0,44 мм и весом в районе 7 граммов.

В конце декабря 2018 г., уже после предварительного анонса Samsung Galaxy Fold, LG запатентовала смартфон-свиток, экран которого можно свернуть в рулон благодаря фирменной технологии ROLED. На момент публикации материала гаджет не был представлен официально, а в модельном ряду LG не было ни одного смартфона со складным или скручиваемым дисплеем.

Свою технологию ROLED LG применяет и в телевизорах. Signature OLED TV R, первый в мире «рулонный» был представлен в январе 2019 г. Наделенный диагональю 65 дюймов, он оценивается ровно в $10 тыс., а его продажи должны начаться в течение 2019 г. Точную дату старта распространения LG во время презентации не раскрыла.