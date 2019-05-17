В России впервые украли квартиру с помощью электронной подписи

Россиян могут лишить недвижимости без их ведома – для этого достаточно электронной цифровой подписи, которую мошенники научились подделывать. Прецедент уже произошел – пострадал житель Москвы, «подаривший» свою квартиру злоумышленникам, сам того не зная.

Неприятный прецедент

В России произошла первая в истории страны кража недвижимости при помощи электронной подписи. Житель Москвы Роман (фамилия не раскрывается) лишился своей жилплощади после того, как злоумышленники подделали его электронную подпись (цифровой аналог обычной подписи) и передали право собственности постороннему человеку, пишет «Коммерсант».

По словам Романа, своей квартирой, которая досталась ему по наследству, он владеет пять лет, и у него никогда не было собственной электронной подписи, которую каждый гражданин России может оформить в многофункциональных центрах (МФЦ). О том, что у него украли квартиру, Роман узнал случайно – на очередной квитанции за коммунальные услуги в графе «Собственник» стояли ФИО неизвестного ему человека.

Ошибки не было

Для выяснения обстоятельств Роман обратился в МФЦ, где ему сообщили, что квартира действительно больше не принадлежит ему. Согласно документам, в октябре 2018 г. он передал ее в собственность третьему лицу на основании договора дарения, составленного в письменной форме. Руководитель пресс-службы столичного управления Росреестра Ирина Березенко подтвердила «Коммерсанту» подлинность этой информации. По ее словам, все необходимые для заключения сделки документы были поданы в электронном виде и заверены электронными цифровыми подписями с обеих сторон, то есть новый, фактически, фиктивный владелец квартиры, тоже оставил свою ЭЦП.

Квартиру могут вернуть

Несмотря на то, что случившееся стало прецедентом в России, адвокаты уверены, что Роману удастся вернуть свою квартиру. Старший партнер московской коллегии адвокатов «Легис Групп» Сергей Никитенков подтвердил, что шансы на успешный исход дела достаточно велики. По его словам, Роман достаточно быстро обнаружил несоответствие данных, и сроки давности еще не вышли.

Лишиться недвижимости в России можно при помощи ЭЦП

Фактический владелец квартиры не оформлял ЭЦП, не выдавал никакие доверенности и в целом не участвовал в процессе передачи квартиры, и в этом случае была нарушена его воля. На основании этого квартира, заверил Никитенков, будет возвращена. Тем не менее, адвокат не уточнил, какое количество времени и какие действия могут потребоваться на выход из сложившейся ситуации.

Фальсификация ЭЦП

Поскольку Роман никогда не оформлял электронную подпись, то для кражи квартиры мошенники заранее подделали ее. Как именно им удалось это сделать, пока неизвестно, но полиция уже приступила к расследованию происшествия. По мнению руководителя центра IT-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаила Брауде-Золотарева, после получения ЭЦП злоумышленники заверили ее в одном из удостоверяющих центров, оформив фиктивную доверенность от Романа, что дало им возможность совершать любые действия от его имени, в том числе и распоряжаться его жилплощадью. Брауде-Золотарев отметил, что подобное нередко встречается в корпоративной среде, но там, по его словам, все ограничивается фиктивными подписями бухгалтеров и поддельными документами. К слову, закон «Об электронной цифровой подписи» был подписан президентом России 10 января 2002 г., а об опасности, которую таят в себе ЭЦП, эксперты заговорили уже спустя два месяца, в марте 2002 г.

Где именно преступники получили личные данные Романа, тоже пока остается загадкой. Сам Роман сообщил, что осенью 2018 г. им был зафиксирован факт попытки взлома его аккаунта на портале госуслуг, но техподдержка портала заверила его, что профиль скомпрометирован не был. Возможно, доступ к хранящимся в нем данным преступники тогда все же получили.

Как защититься от подобных схем?

Электронная подпись может лишить россиян не только имущества, но и всех имеющихся сбережений. По данным «Коммерсанта», в России растет количество случаев использования ЭЦП при заключении кредитных договоров. В этой схеме злоумышленники, подделав электронные подписи, могут заставить своих жертв выплачивать кредиты, которые они не брали.

Ситуация с кражей квартиры тоже может повториться, и существует лишь один способ предотвратить подобное: на сайте или в офисе Росреестра необходимо написать заявлении о том, чтобы любые операции с недвижимостью проводились исключительно в присутствии собственника.