HPЕ поглощает легендарного производителя суперкомпьютеров Cray

HPE может стать владельцем компании Cray, одного из крупнейших производителей суперкомпьютеров в мире. Компании близки к подписанию соглашения, и это станет самым крупным приобретением в истории Hewlett Packard Enterprise.

Возможное поглощение

Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) близка к покупке корпорации Cray, производителя суперкомпьютеров. 17 мая 2019 г. переговоры между сторонами вошли в завершающую стадию. По оценке экспертов Bloomberg, соглашение может быть достигнуто уже до конца недели (17-19 мая 2019 г.).

Сумма сделки пока держится в тайне. Представители HPE отказались от комментариев, а в Cray не отреагировали на запрос Bloomberg. По данным биржи NASDAQ, рыночная капитализация на 17 мая 2019 г. составляла $1,2 млрд. Котировки ее акций за год выросли на 11%.

Для HPE покупка Cray может оказаться самым крупным приобретением за всю историю, начало которой было положено в 2015 г. после раскола Hewlett-Packard на HP Inc. и HPE по причине неудачного поглощения британской компании-разработчика ПО Autonomy.

HPE очень заинтересована в приобретении Cray

По состоянию на 17 мая 2019 г. рекорд по дороговизне удерживает покупка поставщика решений для хранения данных Nimble Storage, основанного в 2008 г. Сделка состоялась в апреле 2017 г. и обошлась HPE в $1 млрд.

HPE на рынке суперкомпьютеров

Hewlett Packard Enterprise входит в число крупнейших производителей суперкомпьютеров – в глобальном суперкомпьютерном рейтинге Top500 за ноябрь 2018 г. компания заняла пятую строчку по количеству присутствующих в рейтинге кластеров собственного производства, пропустив вперед Lenovo, Inspur, Sugon и Cray. Это наследие передалось ей от HP, которая, к примеру, в 2009 г. совершенно безвозмездно передала российским вузам 12 кластеров производительностью более 335 Гфлопс.

Суперкомпьютер HPE Astra

Современные суперкомпьютеры, разработанные уже Hewlett Packard Enterprise, тоже используются рядом учебных заведений, в том числе и университетом Нотр-Дам. Кластеры HPE также установлены в Питтсбургском суперкомпьютерном центре и в корпорации BASF, а в 2018 г. крупный заказ Hewlett Packard Enterprise получила непосредственно от Министерства обороны США. По условиям контракта, компания обеспечит разработку и создание суперкомпьютеров для проектирования вертолетов и прогнозирования погоды. Сумма сделки составила $57 млн.

Выгода HPE от покупки Cray

HPE заинтересована в приобретении Cray с целью укрепления своих позиций на рынке суперкомпьютеров и ведения более успешной конкурентной борьбы с IBM в этом сегменте. Сама Cray, основанная в 1972 г., в 2017 г стала убыточной, и по результатам I квартала 2019 г. к прибыли так и не вернулась.

Согласно ее квартальному отчету, выручка компании достигла $72 млн в сравнении с $80 млн в I квартале 2018 г. При этом чистый убыток достиг $29 млн, что на $2 млн больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 г.

Суперкомпьютер Cray XK6

Однако, несмотря на финансовые показатели, Cray продолжает разрабатывать новые модели высокопроизводительных систем. Так, в марте 2019 г. компания сообщила о работе над первым в мире суперкомпьютером производительностью более 1 экзафлопс под названием Aurora. Партнером Cray выступила корпорация Intel, а заказало его Министерство энергетики США. Кластер войдет в строй в Аргоннской национальной лаборатории (Argonne National Laboratory) ближе к концу 2021 г.

Спустя два месяца, в мае 2019 г., Cray скооперировалась уже с AMD, главным конкурентом Intel. Компании приступили к совместной разработке суперкомпьютера Frontier производительностью свыше 1,5 экзафлопс. Он потребовался все тому же ведомству (Министерство энергетики США), но уже для Национальной лаборатории Оук-Ридж (ORNL). Запуск запланирован на 2021 г.