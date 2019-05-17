«Билайн» меняет Ericsson на Huawei ради 5G

«Вымпелком» меняет поставщика сетевого оборудования в Москве. Вместо Ericsson им станет Huawei, после чего сеть будет готова к запуску технологии 5G. Инвестиции в проект на первом этапе составят 5 млрд руб.

«Билайн» меняет поставщика оборудования в Москве

Телекоммуникационная компания «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») объявила о проекте модернизации своей сотовой сети в Москве. В рамках проекта «Вымпелком» осуществит своп (обмен) телекоммуникационного оборудования. До недавнего времени сеть оператора в Москве работала на оборудовании шведской Ericsson.

Новым поставщиком оборудования стал китайский Huawei. К настоящему моменту уже порядка 80% сетевого оборудования в Москве было заменено. Согласно контракту между сторонами, Huawei также должен будет демонтировать оборудование Ericsson. Пресс-служба российского представительства Ericsson не стала комментировать взаимоотношения с «Вымпелкомом».

Nokia будет управлять оборудованием Huawei

Интересно, что два года назад «Вымпелком» отдал свои сети под управление двух вендоров – Huawei и финской Nokia. Центральный округ, включая Москву, попал тогда под управление Nokia. Гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич пояснил, что контракт с Nokia на управление сетью в Москве продолжит действовать.

Что даст модернизация сети

В рамках модернизации на всех базовых станциях в диапазонах 1800 Мгц, 2,1 ГГц и 2,6 ГГц будет реализован режим MIMO 4x4, что позволит значительно улучшить качество покрытия, увеличить проникновение сигнала и скорость передачи данных.

После замены «Билайном» оборудования Ericsson на Huawei, сеть в Москве будет готова к запуску 5G

Все используемое оборудование будет поддерживать технологии LTE Advanced и LTE Advanced Pro, позволяющие достигать скорости передачи данных до 1 Гбит/с. В местах наибольшей плотности трафика данных будет активирована технология Massive MIMO, относящаяся к pre-5G (5G – сети пятого поколения сотовой связи).

Таким образом, сеть «Вымпелкома» будет полностью готова к запуску технологии 5G (5G-Ready). Кроме того, на сети будет осуществлена поддержка технологии узкополосной передачи данных NB-IoT, обеспечивающий специальный режим работы для устройств интернета вещей поверх сетей LTE.

В «Вымпелкоме» подчеркивают, что работы по переключению базовых станций будут происходить в ночное время для минимизации негативного влияния на потребителей. Тестирование поэтапного переключения базовых станций уже прошло в Лосиноостровском районе.

Первая фаза проекта по модернизации сети стартовала в 2018 г. и завершится к осени 2019 г. Она предполагает упомянутый своп оборудования. Вторая фаза завершится в 2020 г., она предполагает умощнение сети и увеличение числа базовых станций.

Стоимость проекта

Инвестиции в первую фазу проекта составят 5 млрд руб., говорит Василь Лацанич. Инвестиции во второй этап будут иметь сопоставимый объем.

Вопрос того, когда в России состоится полноценный запуск сетей 5G, остается открытым. Покане понятно, каким образом будут распределяться частоты. Минкомсвязи хочет, чтобы был создан единый инфраструктурный оператор: он должен будет построить сеть, на базе которой будет предоставлять свои услуги «большая четверка» сотовых операторов.

Создать такого инфраструктурного оператора готовы «Ростелеком» и «Мегафон», которые уже образовали совместное предприятие по развитию сетей 5G «Диджитал для бизнеса». Но «Вымпелком» и МТС выступают против такого подхода, предлагая ограничиться совместным строительством инфраструктуры.