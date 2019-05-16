Отечественную систему радиосвязи Ronet адаптировали под российскую мобильную ОС

Российская система профессиональной радиосвязи POC (Push-To-Talk Over Cellular) Ronet теперь работает на базе мобильной операционной системы «Аврора». Эксперты говорят о том, что интеграция особенно удачна в свете выпуска смартфона с клавишей PTT под отечественную ОС.

Ronet адаптировали под «Аврору»

Система Ronet компании «Триалинк» адаптирована под российскую мобильную операционную систему «Аврора» (ранее – Sailfish). Компания «Триалинк» адаптировала свою POC-систему Ronet для работы под российской мобильной операционной системой «Аврора» (ранее – Sailfish). Работа терминала под управлением «Авроры» была продемонстрирована на прошедшей в Москве выставке «Связь-2019».

Как отметили в компании «Открытая мобильная платформа» (ОМП), Ronet идеально подходит под первый смартфон на базе «Авроры» с клавишей PTT – Blackview BV 6000s, который был презентован еще в январе 2019 г. Ronet использует технологию Push-To-Talk Over Cellular (POC), помогающую осуществлять мгновенную беспроводную связь через инфраструктуру сетей 3G/LTE и Wi-Fi. Cервер Ronet поддерживает одновременную работу в нескольких сетях 3G/LTE/WiFi и обеспечивает быстрый вызов одного или группы абонентов нажатием клавиши PTT.

Система имеет высокую надежность и возможности масштабирования

Как говорят представители ОМП, интеграция Ronet и операционной системы «Аврора» позволяет не только снизить стоимость развертывания решения, но и предоставить конечному пользователю функционал современного смартфона, недоступного на специализированном устройстве. Также смартфоны под управлением ОС Аврора позволяют организовать защищенное мобильное рабочее место для удаленных сотрудников. После портирования Ronet сохранил все качественные характеристики – большую зону покрытия, высокую скорость соединения и качество связи. Последнее – следствие использования современных кодеков и уникального протокола обмена между сервером и абонентскими терминалами.

Ronet использует технологию Push-To-Talk Over Cellular (POC), помогающую осуществлять мгновенную беспроводную связь через инфраструктуру сетей 3G/LTE и Wi-Fi

Использование системы RONET позволяет контролировать операционные расходы, имеет возможность интеграции с системами профессиональной радиосвязи, поддерживает масштабирование до нескольких тысяч абонентов и ведение журнала событий с опцией их воспроизведения.

Стоит отметить, что Ronet, как и «Аврора» – полностью российское решение, обеспечивающие информационную безопасность. Для работы и с системой Ronet, и с ОС «Аврора» не требуется получения дополнительных разрешений.

Компания-разрабротчик системы Ronet – «Триалинк» – поставляет на рынок решения собственной разработки, связанные с ИТ, профессиональной связью и системами оповещения. Помимо Ronet, пользователям знакомы Mars, Mars-Arsenal, XTera, Sodiaq, XTra и другие. Сама компания представлена на рынке профессиональной связи с 1995 г. «Триалинк» – официальный партнер Motorola Solutions, Rohil и Leonardo.