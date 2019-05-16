Microsoft добавила новые возможности в Paint, который обещала уничтожить

В ответ на критику пользователей Microsoft сохранила Paint в составе ОС Windows 10 и не стала переносить его в онлайн-магазин MS Store. Программа, которой исполнилось уже 34 года, даже получит ряд новых возможностей в ближайшем обновлении Windows.

Живее всех живых

Корпорация Microsoft окончательно возродит графический редактор Paint, от которого планировала полностью отказаться в одном из очередных апдейтов для ОС Windows 10. Paint продолжил существовать в апрельской сборке обновлений, а уже ближайшие майские патчи привнесут в него первые за несколько лет новые функции, пишет портал MSpoweruser.

Точную дату выпуска майских обновлений, о которых представители корпорации подробно рассказывали в рамках ежегодной конференции Build 2019, Microsoft не раскрывает. По состоянию на 16 мая 2019 г. они уже доступны бета-тестерам.

До Photoshop пока далеко

Изменения, внесенные в Paint, не относятся к разряду фундаментальных – редактор по-прежнему характеризуется набором лишь базовых функций и не претендует на замену Photoshop, за использование которого, к слову, можно получить повестку в суд. Paint сохранил традиционный дизайн, но теперь в нем можно рисовать без использования мышки, тачпада или сенсорного дисплея.

В новой версии Paint рисование происходит непосредственно на клавиатуре – перемещать курсор можно кнопками-стрелками, а для проведения линии нужно удерживать кнопку «Пробел». Также есть возможность перемещения рабочего окна программы – для этого используются стрелки и нажатая кнопка Ctrl.

Классический интерфейс Paint дополнили новым принципом управления

Сведения о каких-либо других нововведениях в версии Paint из состава тестовой сборки майских обновлений Windows 10 отсутствуют.

Удалить нельзя помиловать

Впервые о намерении Microsoft исключить Paint из состава стандартных программ Windows 10 стало известно 24 июля 2017 г. Компания планировала удалить редактор уже в ближайшем на тот момент глобальном обновлении ОС, мотивируя свое желание тем, что приложение сильно устарело и обрело большое число более функциональных конкурентов, но столкнулась с волной негодования со стороны пользователей. Уже на следующий день, 25 июля 2017 г. она изменила свое решение в пользу удаления Paint из состава Windows 10, но с сохранением его в магазине Windows Store. Это позволило бы пользователям в любой нужный момент скачать Paint на свой ПК или ноутбук на полностью бесплатной основе.

После выхода обновления Windows 10 Fall Creators осенью 2017 г. стало ясно, что Microsoft выполнила свое обещание лишь на треть: Paint из ОС она не удалила, в MS Store он тоже не был перенесен, но зато в сам редактор была добавлена кнопка Product Alert, напоминающая о скором «переезде» редактора в онлайн-магазин. Тем не менее, свой план Microsoft так и не реализовала: в феврале 2019 г. вышла тестовая сборка весенних обновлений Windows 10, по-прежнему содержащая Paint, но на этот раз уже без кнопки с предупреждением. Следующим после этого шагом и стало добавление функции рисования с клавиатуры.

Трехмерный Paint

Все вышесказанное относится исключительно к оригинальному графическому редактору Paint, увидевшему свет в 1985 г. и ставшему неотъемлемой частью оконнных ОС Microsoft с момента релиза самой первой версии Windows.

Картина, написанная в Paint. На ее создание потребовалось 500 часов

В 2016 г., спустя год после выхода Windows 10, Microsoft предприняла попытку усовершенствовать Paint путем выпуска его новой версии Paint 3D. Новый редактор вышел в октябре 2016 г. в составе сборки 14800, но оказался менее функциональным по сравнению с классическим Paint. В дальнейших сборках Windows 10 присутствовали обе модификации этого приложения.

Новое хуже старого?

Microsoft нередко сталкивается с нежеланием пользователей переходить на новые версии программ, да и самой Windows. Ее попытка отказаться от меню «Пуск» и рабочего стола в Windows 8 в пользу «плиточного интерфейса» Metro UI вызвала шквал критики и породила целую серию сторонних программ, возвращающих системе привычный облик. В Windows 10 Microsoft вернула «Пуск», объединив его с «плитками», что тоже не нашло отклик в сердцах потребителей. От «плиток» в итоге было решено отказаться окончательно в пользу традиционного меню в левом нижнем углу экрана.