Интернет-сервисы сэкономят миллионы на телефонии с помощью новой B2S-платформы

На российском рынке появилась платформа, которая даст возможность сервисным компаниям отказаться от телефонного спама. А встроенный набор API позволяет обойтись без капитальных затрат на инфраструктуру.

«Билайн» представил новую B2S-платформу

Компания «Билайн» объявила о запуске B2S-платформы (business to service – бизнес для сервисных компаний) для интернет-сервисов. Ее использование поможет бизнесу отказаться от старых схем с телефонным спамом и перейти к последовательному общению с клиентами. С помощью набора API платформы разработчики смогут легко создавать голосовые сервисы и мобильные приложения для бизнеса без капитальных затрат на инфраструктуру, что позволит компаниям сэкономить до нескольких миллионов долларов.‬

Задача платформы – отсеивать неэффективные тактики, такие, как холодные звонки. Вместо них решение предлагает новые сценарии голосовых коммуникаций. Даже для крупнейших компаний станут доступны сценарии общения, кастомизированные под каждого конечного клиента. В частности, платформа представляет возможность соединять клиента с одним и тем же менеджером в компании, который ведет именно этого клиента и видит содержание предыдущих разговоров. Кроме того, платформа может напрямую связывать продавцов и покупателей, не разглашая телефонных номеров друг друга, что позволит повысить уровень цифровой безопасности для клиентов. Таким решением уже пользуется одна из крупных онлайн-досок объявлений.

Задача платформы – отсеивать неэффективные тактики, такие, как холодные звонки

«Мы планируем развивать технологии для сервисных цифровых компаний. У нас есть готовое интегрированное решение для осуществления голосовой коммуникации, которое легко использовать в собственной архитектуре любого приложения или интернет-сервиса», – сказали в «ВымпелКом».

В «Билайн» отмечают, что благодаря интеграции по API, пользоваться новым решением можно будет через привычные разработчикам интерфейсы. На новой платформе «ВымпелКом» крупные онлайн-сервисы смогут реализовать любые сценарии управления вызовами непосредственно из программной среды. Для клиентов платформы уже доступны такие сервисы, как управление маршрутизацией входящих звонков, запись разговоров (при наличии согласия), аналитика по API, инициация вызовов и самостоятельный синтез речи.

Платформа будет интересна интернет-магазинам и финсервисам

Среди потенциальных клиентов новой платформы – финансовые сервисы, интернет-магазины, доски объявлений, компании, занимающиеся онлайн-бронированием, и другие сервисные организации. В «Билайн» считают, что им в первую очередь необходимы эффективные инструменты для голосового общения с клиентами. Решение было запущено в тестовом режиме в IV квартале 2018 г., а с начала 2019 г. к проекту стали подключаться крупнейшие интернет-сервисы.

Напомним, в прошлом году рынок телефонии вновь вернулся к росту, впервые с 2011 г. По данным, собранным экспертами «Билайн Аналитика», именно цифровые проекты, и, в первую очередь, сервисные компании, стали драйвером роста фиксированного бизнеса «Билайн». Созданную платформу в компании называют новым технологическим прорывом в фиксированной связи, позволяющим использовать классические сервисы в цифровом пространстве.