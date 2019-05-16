Infotech Group внедрила в «ФосАгро» систему непрерывного мониторинга оборудования

Российская ИТ-компания Infotech Group по заказу «ФосАгро» разработала и внедрила в Кировском филиале АО «Апатит» систему непрерывного мониторинга и прогнозирования состояния технологического оборудования. Решение позволит увеличить производительность и сократить накладные расходы на производство апатитового концентрата.

Infotech и «ФосАгро» запустили совместный проект

Система успешно прошла комплексные испытания и находится в опытно-промышленной эксплуатации. В качестве пилотной площадки для внедрения была выбрана обогатительная фабрика АНОФ-3 в городе Кировске Мурманской области. Под контролем системы работает оборудование мельнично-флотационного отделения.

Используя исторические и текущие данные из АСУ ТП отделения, а также данные с установленных на оборудовании датчиков диагностики, система Infotech Group выявляет аномалии и дефекты в узлах оборудования.

За первый месяц работы системой были обнаружены развивающиеся дефекты в контролируемом оборудовании, которые уже подтверждены специалистами группы диагностики АО «Апатит». Система контролирует механические дефекты, а также дефекты, связанные с нарушением изоляции в обмотках электродвигателя шаровых мельниц.

«Для каждого типа дефекта мы стараемся выбрать наиболее целесообразный способ его выявления. Там, где есть четкие формализованные правила выявления дефекта и качество работы алгоритма высокое, мы используем экспертные модели. Для плохо формализуемых дефектов мы применяем методы классификации или нейронные сети. Там, где дефект проще выявляется путем визуального анализа графиков, применяем методы машинного зрения», — говорит директор направления «Промышленность» компании Infotech Group Эльдар Дамиров.

Система будет предсказывать развитие дефектов

Основным преимуществом системы является не только раннее обнаружение дефектов, но и прогноз их развития во времени. Используя заложенные в системе инструменты прогнозирования, планирования и гибко настраиваемый механизм управления заявками на проведение ремонтных работ, сотрудники службы ремонтов смогут более эффективно управлять своими ресурсами и свести к минимуму внеплановые остановки оборудования на критически важном участке производства.

Эльдар Дамиров: Там, где дефект проще выявляется путем визуального анализа графиков, мы применяем методы машинного зрения

«Успех в таких проектах достигается путем тщательного планирования, умения решать нестандартные задачи, постоянного мониторинга рисков и взаимодействия команд. Благодаря слаженной работе службы снабжения, монтажных бригад, бригад наладки, а также активной поддержке подразделений АО «Апатит», нам удалось завершить все необходимые подготовительные работы по проекту на два месяца раньше запланированного срока», — отмечает Эльдар Дамиров.