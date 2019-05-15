Официальный перевозчик Путина перешел на «1С»

Официальный автоперевозчик Президента России и федеральных органов государственной власти на треть снизил затраты на обслуживании ИТ-систем, осуществив миграцию с программного обеспечения корпорации «Парус» на платформу «1С:предприятие 8».

Миграция на «1С»

Российский системный интегратор «Первый бит» автоматизировал работу «Автотранспортного комбината» Управления делами Президента России. Новая информационная система, созданная на основе решений фирмы «1С» – «Управление автотранспортом», «Бухгалтерия государственного учреждения» и «Зарплата и кадры государственного учреждения» – охватила более 150 рабочих мест. Об этом CNews сообщила компания «1С».

Как выяснил CNews, ранее в организации использовались решения корпорации «Парус», другого отечественного разработчика информационных систем для государственного управления и бизнеса.

Реализация проекта заняла один год и потребовала 6,5 тыс. человеко-часов, рассказали CNews в «Первом бите». По его итогам оптимизировано распределение заявок на автомобили, усилен контроль за работой свыше 1,5 тыс. единиц транспорта, обеспечен оперативный контроль транспортных расходов.

По данным интегратора, расчет заработной платы 3 тыс. сотрудников учреждения ускорился вдвое, при этом стоимость обслуживания ИТ-систем учреждения сократилась на 35%. Также улучшилось планирование ремонтов и техосмотров, простои техники по причине неисправностей сведены к минимуму.

Чем занимается «Автотранспортный комбинат» Управления делами Президента России

«Автотранспортный комбинат» Управления делами Президента России занимается автотранспортным обслуживанием федеральных органов государственной власти, в том числе Госдумы, Совета Федерации, Управления делами Президента России, министерств, Федерального казначейства и Конституционного Суда.

Внедрение продуктов «1С» позволило на 35% снизить расходы на обслуживание информационных систем «Автотранспортного комбината» Управления делами Президента России

Автопарк учреждения насчитывает более 1,5 тыс. единиц легковых и грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники различных марок и моделей. Распределением автотранспорта занимается диспетчерская служба, специалисты которой регулярно обрабатывают и формируют заявки на транспортные средства. Штат сотрудников учреждения насчитывает 3 тыс. человек.

Задачи проекта

Руководство «Автотранспортного комбината» посчитало необходимым упростить и ускорить обработку заявок и распределение транспортных средств, усилить контроль за выполнением заказов и расходом ГСМ. Кроме того, требовалось повысить скорость расчета заработной платы, формирования кадровых документов и отчетности, обеспечить оперативное управление пунктами питания сотрудников.

Для этого было принято решение внедрить информационную систему, которая позволила бы оптимизировать управление работой сотрудников и автотранспорта.

Ключевые итоги

В ходе проекта специалистами «Первого бита» организован оперативный учет загрузки автомобилей и текущей занятости водителей. По словам представителей интегратора, это помогает диспетчерам распределять заявки на транспорт. Система позволяет назначить на выполнение заказа только свободный транспорт, путевые листы также можно выписать только на водителей в смене и на свободные автомобили, что исключает ошибки и возможные накладки, заказы выполняются в установленные сроки.

Помимо этого, улучшилось планирование техосмотров и ремонта автомобилей. Скорость обработки первичных заявок на ремонт увеличилась на 80%. Скорость выдачи автозапчастей на ремонт выросла вдвое.

Скорость обработки путевых листов также возросла в два раза, а производительность работы диспетчеров повысилась на 50%, утверждают представители «Первого бита».

Интеграция «Бухгалтерии государственного учреждения» с системой «Управление автотранспортом» существенно упростила работу бухгалтеров: из «Управления автотранспортом» в учетную систему оперативно поступает информация о транспортных средствах: гаражные номера, общие сведения, технические характеристики, в том числе данные, необходимые для заполнения декларации по транспортному налогу. Организован учет затрат по каждому транспортному средству. Усилен контроль за расходом ГСМ. В системе оперативно формируется отчетность о расходе топлива, на основе которой выполняется перевыставление затрат. При этом трудозатраты сотрудников бухгалтерии сократились вдвое.

Организован оперативный кадровый учет. Заработная плата персоналу, по словам представителей интегратора, рассчитывается вдвое быстрее. В системе реализовано автоматическое создание ведомостей на выплату зарплаты в разрезе территорий, источников, банков и касс. Автоматизирован расчет квартальных премий с учетом фактически отработанного времени и надбавок за выполнение особо важных, сложных и срочных заданий. Отчет об остатках и резервах отпусков можно получить нажатием одной кнопки в системе, пояснили CNews в компании.

Кроме того, в «Бухгалтерии государственного учреждения» реализован механизм контроля наличия, расхода и реализации продуктов в пунктах питания сотрудников. Система помогает формировать заказы поставщикам, контролировать взаиморасчеты и вести количественно-суммовой учет продуктов. Обеспечен точный расчет фактической себестоимости блюд.