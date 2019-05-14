Xiaomi выпускает дешевого и мощного «убийцу» смартфонов-флагманов. Рассекречены все характеристики

Xiaomi определилась с названием и позиционированием новых мощных смартфонов линейки Redmi. Они, по ее представлению, смогут «уничтожить» флагманские решения Samsung, Apple, Huawei и других брендов, и называются они Killer («Убийца»).

Два флагмана-убийцы

Компания Xiaomi раскрыла название своего нового флагманского смартфона, который будет выпущен под брендом Redmi. Вопреки ранее опубликованной информации, гаджет будет известен не как Redmi 855, а как K20.

Литера «К» в названии смартфона – это сокращение от слова «Killer», то есть Xiaomi готовит собственного «убийцу флагманов» 2019 модельного года. Информацию о названии рассекретил глава бренда Redmi Лю Вейбинь (Lu Weibing). Раньше «убийцами флагманов» называл свои смартфоны другой китайский вендор, OnePlus, также апеллируя к передовым спецификациям и невысокой цене устройств.

Xiaomi, как и OnePlus, выпустит сразу два новых смартфона – K20 и K20 Pro с различными спецификациями. Но, если технически у OnePlus 7 будет лишь один новый моноблок 7 Pro (младший OnePlus 7 – это полная копия OnePlus 6T с современными спецификациями, то у Xiaomi новыми будут оба смартфона.

Выдвижная камера и безрамочный дисплей

Практически сразу же после публикации о названиях новых смартфонов Xiaomi в Сеть утекли и подробности об их аппаратных характеристиках. Сперва сетевой информатор Исхан Агарвал (Ishan Agarwal) раскрыл в своем микроблоге в Twitter сведения об объемах памяти в K20 и K20 Pro, а затем инсайдеры в самой Xiaomi полностью рассекретили старшую модель.

Возможно, финальный вариант дизайна Redmi K20 Pro

K20 Pro – и есть тот самый флагман Redmi в выдвижной фронтальной камерой, периодически появлявшийся то на «живых» фотографиях, то на трехмерных рендерах. В его распоряжении окажутся топовый процессор 2019 г. – 7-нанометровый 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 855, который можно встретить в Xiaomi Mi 9, LG G8 ThinQ и Samsung Galaxy S10, и тройная основная камера на базе сенсоров 48, 13 и 8 Мп. Они укомплектованы оптикой с диафрагмой, соответственно F/1,8, F/2,4 (широкоугольный) и F/2,4 (телеобъектив).

Селфи-камера смартфона, помещенная в отдельный вдвижной модуль, скрытый в верхнем торце корпуса, снабжена матрицей 20 Мп и объективом с диафрагмой F/2,0. Ее наличие позволило максимально уменьшить толщину рамок дисплея по всему периметру, оставив лишь «подбородок» снизу и тонкую полоску под разговорный динамик сверху, и в итоге дисплей занимает 91,2% лицевой панели.

Сам экран представлен в Redmi K20 Pro панелью Super AMOLED, что в сочетании с темной темой в ОС Android 10Q, релиз которой состоится во второй половине 2019 г., обеспечит дополнительную экономию энергии аккумулятора. Дисплей поддерживает разрешение Full HD+ или 2340х1080 точек при диагонали 6,39 дюйма, а поверх него установлено высокопрочное стекло Gorilla Glass 6. Информация о местоположении сканера отпечатков пальцев пока недоступна – он может находиться как на тыльной панели, так и непосредственно под экраном.

Защитная пленка с экрана Redmi K20 Pro

В список характеристик старшего флагмана Redmi войдут также аккумулятор 4000 мАч с быстрой 27-ваттной зарядкой по USB-C, отдельный вход под наушники и модуль NFC для совершения бесконтактных платежей. Программное обеспечение смартфона – Android 9 Pie из коробки с фирменной прошивкой MIUI 10. Смартфон поступит в продажу в черном, синем и красном цветах корпуса в модификациях с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной, а также с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Темная лошадка Redmi K20

О младшем смартфоне Xiaomi Redmi K20 известно значительно меньше в сравнении с K20 Pro. В частности, его дизайн пока полностью засекречен, за исключением цветов корпуса – ему достанутся все те же красный, черный и синий оттенки. К тому же, у него будет уже три варианта объемов памяти вместо четырех – 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной.

Глава Redmi рассекретил названия новых флагманов

По предварительным данным, K20 также обойдется без флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 855 – его могут заменить на менее производительный Snapdragon 730, 8-ядерный и 8-нанометровый. Он был представлен Qualcomm в апреле 2019 г.

А как же Pocophone F2?

Дешевый флагман Xiaomi Pocophone F1, вышедший летом 2018 г. и совершивший революцию на рынке (его цена в России на момент старта продаж не превышала 23 тыс. руб. с учетом топовых на тот момент спецификаций), в 2019 г. должен был обзавестись потомком в лице Pocophone F2.

Xiaomi Pocophone F1

Xiaomi пока не раскрывает свои планы относительно этой линейки, но, по информации портала GSM Arena, под таким названием в ряде стран может выйти старший Redmi K20 Pro.