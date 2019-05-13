SAP запустила в России ПО для роботизации бизнеса

В России появилось решение SAP iRPA, предназначенное для роботизации бизнес-процессов. Оно работает с различными программами, вроде мессенджеров и текстовых редакторов, через пользовательский интерфейс, как если бы команды им отдавал человек, за счет чего и достигается автоматизация процессов.

SAP iRPA вышел в России

SAP выпустила на российский рынок первую версию решения по роботизации бизнес-процессов SAP Intelligent Robotic Process Automation (SAP iRPA). Решение взаимодействует с другими приложениями через пользовательский интерфейс, то есть имитирует действия сотрудника-человека, за счет чего и достигается автоматизация процессов.

Пока что в SAP iRPA предусмотрено взаимодействие с популярными мессенджерами, редакторами документов и таблиц, почтовыми программами. В будущем разработчики намерены интегрировать продукт с основными бизнес-системами SAP, а также добавить в него машинное обучение и разговорный искусственный интеллект.

SAP iRPA базируется на решении по созданию ботов, разработанном компанией Contextor. SAP приобрела данную компанию осенью 2018 г. На тот момент Contextor считалась лидером в области автоматизации роботизированных процессов (RPA) в Европе. Количество ботов, созданных ее клиентами, превышало 100 тыс. Сама Contextor была основана в 2000 г. во Франции.

Кому это нужно

SAP поясняет, что роботизация наиболее популярна в сфере взаимодействия бизнеса с клиентами — например, в торговле, банковском секторе и телекоме, где большому количеству сотрудников-людей постоянно приходится совершать однотипные операции.

В качестве примера действий, которые могут быть роботизированы, SAP приводит обработку обращений от клиентов, бумажный и электронный документооборот, поиск информации в почте, массовые рассылки, построение отчетов и др. Помимо этого, такие решения потенциально могут применяться в кросс-индустриальных сценариях в сфере управления персоналом, финансами, логистикой и т. д.

SAP выпустила в России решение по роботизации бизнес-процессов

Как отметил заместитель генерального директора SAP CIS Юрий Бондарь, «применение технологий роботизации поможет нашим клиентам перенести часть рутинных операций в SAP-системы и освободить персонал для принятия важных стратегических решений в бизнесе. К тому же, появление в нашем портфеле подобного решения — это еще один шаг вперед в создании интеллектуальных предприятий с нашими российскими клиентами».

Боты для SAP S/4HANA

Помимо этого, в будущем SAP намерена создать преднастроенные боты для SAP S/4HANA. Разработчики обещают, что при их использовании внедрение и поддержка решений по роботизации будут обходиться в среднем в два раза дешевле. В ботах для SAP S/4HANA будет предусмотрена интеграция с чат-ботами, голосовыми и интеллектуальными помощниками на базе машинного обучения. В результате взаимодействие с техникой должно будет выглядеть для сотрудников и клиентов естественно.

SAP S/4HANA — это флагманская система планирования ресурсов предприятия (ERP), анонсированная SAP в феврале 2015 г. Решение унаследовало возможности систем R/3 и SAP Business Suite. Взаимодействие с пользователем осуществляется через упрощенный пользовательский интерфейс Fiori. Анализ данных SAP S/4HANA производит на базе работающей в памяти (in-memory) СУБД HANA.

SAP S/4 HANA используют такие компании как «Белоруснефть», «Первая грузовая компания», Московская международная высшая школа бизнеса (МИРБИС), Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), АКБА-Кредит Агриколь Банк, Алкогольная сибирская группа и Объединенная вагонная компания. В 2020 г. планируется внедрение в Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС), в 2022 г. — в Российских железных дорогах (РЖД).