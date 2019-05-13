Российское решение для управления мобильным персоналом мигрировало на ОС «Аврора»

Одно из первых отечественных решений для удаленного управления персоналом, находящихся в полевых условиях, стало доступно на российской мобильной операционной системе. Разработчики таким образом планируют выйти на рынок госкомпаний, которые следуют программе импортозамещения.

Российское решение стало доступно на российской ОС

Компания «Юнитера Лабс» объявила о том, что российское решение для управления мобильным персоналом «Оптимайзер» теперь доступно и для пользователей операционной системы «Аврора» (ранее – Sailfish). Речь идет о мобильной версии решения отечественного производства, которое предназначено для цифровизации деятельности сотрудников, главным образом – работающих в полевых условиях.

И «Оптимайзер», и «Аврора» внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. «Аврора», помимо этого, еще и имеет сертификаты соответствия Федеральной службы безопасности и ФСТЭК России.

Как отмечают в компании «Юнитера Лабс», перенос мобильного приложения на отечественную операционную систему открывает перед разработчиками рынок, на котором представлены те государственные компании и ведомства, которые в процессе цифровизации делают ставку на российские ИТ-продукты.



«Оптимайзер» контролирует сотрудников и спасает их жизни

«Юнитера Лабс» позиционирует «Оптимайзер» как решение, подходящее для любого бизнеса, которому необходимо вести оперативное планирование и контроль за действиями сотрудников – от крупных промышленных предприятий до небольших фирм, оказывающих сервисные услуги (доставка, установка техники, клининг и так далее). Основные проблемы, которые решает «Оптимайзер», связаны с нарушениями правил по охране труда, а также низким качеством оказываемых услуг или проводимых работ.

Российское решение по управлению персоналом теперь доступно и на устройствах с отечественной ОС

Это достигается за счет удаленного мониторинга проводимых работ диспетчерскими службами и моментальных оповещений системы о потенциальных нарушениях: будь то отклонение от регламента проведения работ до несанкционированного прохода сотрудника в зону, где ему может угрожать опасность (например, на электростанциях).

Также система собирает воедино всю информацию о действиях удаленного персонала, что помогает прогнозировать затраты и сроки решения тех или иных проблем.

Решение устраняет проблемы неоптимальной логистики сотрудников, низкой производительности труда, помогает оперативно связываться с диспетчерами или другими бригадами, вести фотофиксацию проблем или просто текущей ситуации, исключает влияние человеческого фактора вплоть до слежения за сроком годности спецодежды персонала. Помимо рабочего места диспетчера и мастера, которые контролируют работу производственного персонала, «Оптимайзер» включает в себя мобильное приложение, обеспечивающее возможность работы в офлайн режиме, интеграционные адаптеры с очками дополненной реальности, а также метками и трекерами, предназначенными для сбора и обмена большими данными о полевых специалистах и окружающей их среде.