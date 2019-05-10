Россияне открыли в Китае «пиццерию будущего» с управлением через облако

Российская «Додо Пицца» открыла в Китае высокотехнологичную пиццерию, адаптированную под местные вкусы — с футуристическим дизайном, оплатой через WeChat и управлением через Microsoft Azure. У компании есть собственная технологическая веб-платформ Dodo IS, размещенная в облаке.

Пиццерия в облаке

Российский сервис «Додо Пицца» открыл в Китае так называемую «пиццерию будущего». Заведение располагается в городе Ханчжоу. Одна из его особенностей заключается в том, что оплата заказов производится через приложение в мессенджере WeChat, поэтому в пиццерии отсутствуют кассы.

Как поясняют авторы идеи, такой подход позволяет обрабатывать больше заказов за меньшее время, что особенно полезно в пиковые часы. Мегапопулярный в Китае мессенджер WeChat используется местными пользователями буквально для всего — через него можно заказывать билеты на транспорт, записываться на прием к доктору, просматривать новости и т. д.

Работу «пиццерии будущего» обеспечивает собственная технологическая веб-платформа Dodo IS в облаке Microsoft Azure — она интегрирована со всеми внутренними процессами заведения. Дизайн пиццерии выполнен в футуристическом стиле: стены оборудованы цифровыми медиа-дисплеями, в помещении предусмотрено неоновое освещение.

Если пилот «пиццерии будущего» хорошо себя покажет, к концу 2019 г. компания планирует открыть еще несколько высокотехнологичных пиццерий. Идея будет масштабироваться по модели франчайзинга. Для запуска новых заведений и управления ими также будет использоваться платформа Dodo IS в облаке Microsoft Azure.

Китайские особенности

Свое первое заведение в Китае — в городе Яньтае провинции Шандунь — «Додо Пицца» открыла в июне 2016 г. Тогда же сообщалось о начале строительства второй пиццерии в Ханчжоу. Как теперь поясняет компания, первое заведение было пиццерией традиционного «западного» образца. В отличие от него, проект «пиццерии будущего» был уже серьезно трансформирован в соответствии со спецификой местного рынка.

Новое заведение «Додо Пицца» в Китае учитывает вкусы местного потребителя

Помимо упомянутых выше особенностей, было сокращено время приготовления пиццы — ее готовят за 3-4 минуты, используя заранее выпеченную основу. То есть, тесто готовится за пределами пиццерии, благодаря чему уменьшается арендуемая площадь кухни, а вместе с ней и арендная плата. Это позволяет снять помещение в более дорогом и многолюдном районе.

Меню также было переделано под запросы китайского потребителя — там присутствуют, например, такие вкусы как угорь с сыром тофу и утка с мандаринами.

Дизайн пиццерии выполнен в футуристическом стиле — с неоновым освещением и цифровыми панелями на стенах

В 2020 г. «Додо Пицца» надеется открыть в Китае центр по производству замороженного теста для пиццы, который сможет снабжать заготовками все заведения сети в стране.

Как развивалась «Додо Пицца»

Сервис доставки пиццы «Додо Пицца» был основан в 2011 г. в Сыктывкаре предпринимателем Федором Овчинниковым. Изначально сервис не имел ресторанных площадей и работал только на доставку, производя пиццу в подвальном помещении. По мере открытия новых заведений компания начала разрабатывать собственную информационную систему Dodo IS для управления пиццериями.

В 2015 г. разросшаяся сеть открыла первую пиццерию в США. В 2016-2017 гг. началась экспансия в страны СНГ и Европы, были открыты заведения в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Литве, Эстонии и Великобритании. В настоящий момент «Додо Пицца» работает в 12 странах, включая США, и, по собственным данным, является лидером рынка доставки пиццы в России и Казахстане.

Экспансию в другие страны — в том числе в Китай, несмотря на сложность местного рынка — компания объясняет необходимостью поддерживать темпы роста. По словам Федора Овчинников, гендиректора «Додо Пицца», с момента основания сервиса бизнес вырастает примерно в два раза ежегодно. Поддерживать такие темпы за счет открытия новых заведений исключительно в России не представляется возможным, поскольку примерно через два-три года бренд достигнет на российском рынке точки насыщения. В марте 2019 г. компания открыла свою 400 пиццерию в России.