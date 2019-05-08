Microsoft впервые в истории встроила в Windows полноценное ядро Linux

Microsoft встроила в Windows 10 полноценное Linux-ядро в составе специализированной подсистемы для запуска Linux приложений и даже целых дистрибутивов. В отличие от собственного ядра Windows, используемое ядро Linux сохранит открытость исходного кода. Microsoft собирается выпускать регулярные обновления для него с целью поддержания актуальности.

Linux в Windows

Корпорация Microsoft сообщила о разработке собственной модификации полноценного ядра Linux, который она интегрирует в состав ОС Windows 10. За все время существования OC семейства Windows это первый подобный случай – Microsoft создала прецедент, о чем сообщила в своем официальном блоге.

Сама Windows 10 по-прежнему будет базироваться на собственном ядре, тогда как ядро Linux станет частью WSL 2.0 – подсистемы Windows Subsystem for Linux второго поколения. Точные сроки интеграции Linux Kernel в Windows 10 софтверный гигант не раскрывает, но в тестовых сборках оконной ОС, доступных для участников программы Windows Insider, его появление ожидается уже в июне 2019 г.

Что такое WSL

Первое поколение Windows Subsystem for Linux было анонсировано в апреле 2016 г. и вошло в состав финальной сборки Windows 10 в августе 2016 г. Это своего рода эмулятор для запуска бинарных файлов Linux непосредственно в среде Windows (WSL есть в Windows 10 и Windows Server 2019), релиз которого способствовал появлению в дальнейшем дистрибутивов Ubuntu, Fedora и Suse в фирменном магазине приложений Microsoft Store. После установки, к примеру, Ubuntu пользователь получает возможность запускать скрипты Bash, пользоваться инструментами командной строки Linux, такими как awk и grep, а также использовать Python Ruby и Git непосредственно внутри Windows. В марте 2018 г. список доступных дистрибутивов пополнил Kali Linux.

Windows Subsystem for Linux

Появлению WSL 2.0 предшествовал выход из строя оригинальной WSL 1 – в марте 2019 г. Microsoft выпустила кумулятивное обновление KB4489868, установка которого приводила к серьезным сбоям в работе Windows Subsystem for Linux. В частности, после его установки пользователи сталкивались с ошибкой остановки при попытке запуска клиента Secure Shell (SSH) из-под WSL с переадресацией в командной строке (ssh –A).

Технические особенности

Подсистема Windows Subsystem for Linux второго поколения базируется на ядре Linux Kernel версии 4.19 с долгосрочной поддержкой (LTS – Long Term Support). Эту же версию Microsoft использует в облачных сервисах Azure, а самая актуальная версия ядра по состоянию на 8 мая 2019 г. – это версия 5.1 (без LTS), вышедшая 5 мая 2019 г.

По заявлениям Microsoft, ядро останется полностью открытым, а информацию обо всех изменениях, которые уже внесены в него и которые будут добавлены в будущем, софтверный гигант предоставит сообществу девелоперов Linux. Все необходимые данные Microsoft разместит на сервисе GitHub, приобретенном им в 2018 г. По мере выхода исправлений для Linux 4.19 Microsoft будет оперативно внедрять их в собственную версию ядра, а сразу после релиза следующей версии Linux Kernel с долгосрочной поддержкой она будет интегрирована в состав WSL 2.0.

Глава Microsoft рассказывает о возможностях WSL 2.0

Несмотря на переход к использованию полноценного Linux-ядра, WSL 2.0 по-прежнему не включает бинарные файлы пользовательского пространства. Данное решение дает пользователям возможность самостоятельно выбирать необходимый им дистрибутив, причем загружать его можно будет из любых источников, а не только из Microsoft Store.

Преимущества WSL 2.0

Переход от эмулятора к полноценному ядру Linux в WSL 2.0, по задумке Microsoft, должен обеспечить прирост производительности в Linux-приложениях, запущенных непосредственно под Windows 10. Также это прямым образом повлияет на оптимизацию использования оперативной памяти, уменьшит время загрузки самой подсистемы и приложений и ускорит работу ввода-вывода файловой системы. К преимуществам разработчики отнесли также возможность запуска Docker-контейнеров напрямую, то есть уже без использования виртуальной машины.

Между тем, реальный прирост производительности уже установлен. Внутренние тесты бета-версии WSL 2.0 в Microsoft показали 20-кратное увеличение скорости работы при распаковке архивов tarball и 5-кратный рост производительности при использовании git clone, npm install и cmake.

Linux из командной строки

Одновременно с показом WSL 2.0 Microsoft сообщила об изменениях, внесенных в командную строку. Фактически, была представлена полностью новая командная строка Windows Terminal, позиционирующаяся в качестве ПО с открытым исходным кодом.

Новая командная строка Windows Terminal

В Windows Terminal Microsoft объединила функции PowerShell и CMD с доступом к Linux-командам через Windows Subsystem for Linux, а также добавила поддержку вкладок, шрифтов, тем оформления, расширений, эмоджи (смайликов) и рендеринга с помощью графических ускорителей.

Релиз стабильной версии Windows Terminal 1.0 предварительно запланирован на IV квартал 2019 г. Microsoft собирается выпускать регулярные обновления для этой утилиты, расширяющие и дополняющие ее возможности.