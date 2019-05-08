В России хотят запретить госзакупки иностранных СХД

Минпромторг подготовил проект постановления правительства, которое запретит допуск иностранных СХД к госзакупкам в России. Проект подготовлен во исполнение «закона Яровой». Минпромторг считает, что в России существует собственный рынок СХД, достаточный для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Предложение Минпромторга

Минпромторг выступил с предложением запретить в России госзакупки систем хранения данных (СХД) зарубежного производства. Министерство уже подготовило проект соответствующего постановления правительства и опубликовало его на портале regulation.gov.ru. Постановление будет действовать в течение двух лет со дня вступления в силу.

Согласно тексту проекта, правительство постановляет «установить запрет на допуск программно-аппаратных комплексов систем хранения данных иностранного происхождения» при совершении государственных и муниципальных закупок в России.

Российское происхождение закупаемых товаров будет подтверждать Минпромторг. Поставщиками могут выступать только российские организации, в которых российским гражданам и другим российским организациям принадлежит не менее 50%. Финансовые обязательства поставщика могут максимум на 49% быть обязательствами перед иностранными лицами.

При этом исключительное право на товар на территории России ‎на весь срок его действия должно принадлежать гражданину России или российской организации, в которой российским гражданам и другим российским организациям принадлежит 100%.

В начале мая 2019 г. CNews писал, что китайская Huawei может стать поставщиком СХД для операторов МТС и МГТС для выполнения требований «закона Яровой». Сумму контракта источники «Коммерсанта» оценивают в 25 млрд руб. Это приблизительно половина суммы, заложенной МТС на выполнение требований закона и рассчитанной на пять лет.



Юридические основания

В пояснительной записке авторы инициативы отмечают, что проект постановления разработан в рамках реализации так называемого «закона Яровой», то есть федерального закона ‎от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности».

В России запретят госзакупки иностранных СХД

Кроме того авторы ссылаются на поручения президента России Владимира Путина по вопросам отдельных мер государственного регулирования в сфере противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности, которые были даны в июле 2016 г., и на его же поручения по вопросу диверсификации оборонно-промышленного комплекса, данные в ноябре 2018 г.

Зачем это нужно

Авторы проекта поясняют, что запрет на госзакупки зарубежных СХД направлен на защиту внутреннего российского рынка и поддержку отечественного производителя, в том числе в ходе выполнения нацпроектов и нацпрограмм.

В пояснительной записке отмечается, что в России сформирован собственный рынок СХД. В пример авторы инициативы приводят таких производителей как DEPO Computers, НЦИ, «КНС Групп» (Yadro), «Т-платформы», МЦСТ, Kraftway, ИНЭУМ им. И. С. Брука, «Байкал Электроникс», НИИМЭ и НПЦ «Элвис».

Авторы проекта выражают уверенность, что российский рынок в состоянии обеспечить соответствующее качество и необходимые объемы поставок для госзакупок.

В пояснительной записке отмечается, что членство в ВТО не налагает на Россию никаких обязательств в отношении госзакупок. «В связи с этим в данной области регулирования сосредоточен потенциал для создания и развития производства устройств хранения данных на территории Российской Федерации путем установления запретов допуска иностранной продукции», — гласит документ.

СХД и «закон Яровой»

«Закон Яровой» требует, чтобы с 1 июля 2018 г. все операторы связи и интернет-провайдеры хранили все телефонные разговоры и переписку пользователей в течение шести месяцев, а сообщения, передаваемые через Глобальную сеть — в течение 30 дней. Закон также предусматривает обязанность операторов в течение пяти лет ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15%.

За российский рынок систем хранения данных Huawei придется сражаться с отечественными компаниями. В марте 2019 г. единственным поставщиком основного оборудования для реализации «закона Яровой» оператору МТС стала компания «Норси-Транс», предложившая заказчику систему хранения данных «Яхонт-УВМ» на основе отечественных процессоров «Эльбрус».

Кроме того, в ближайшем будущем в России будет образовано новое совместное предприятие по производству систем хранения данных для исполнения закона «Яровой». В состав учредителей войдут «Ростех», «Ростелеком» и «ИКС холдинг». Предприятие создадут на базе существующей с 2017 г. компании «Национальные технологии», у которой уже есть несколько крупных клиентов.