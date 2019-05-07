Военные впервые в истории ответили на кибератаку ударом с воздуха

Израильские военные в ответ на кибератаку палестинцев нанесли авиаудар по зданию, где работали хакеры. Это первое в истории применение физической военной силы в ответ на кибератаку. Эксперты считают ответ непропорциональным угрозе, особенно с учетом того, что перед ударом атаку удалось предотвратить кибер-средствами.

Первый случай в истории

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответила воздушным ударом на кибератаку со стороны палестинского исламистского движения ХАМАС. Авиаудар был нанесен по зданию в секторе Газа, в котором, предположительно, работали хакеры ХАМАС. Это первый в истории случай, когда ответом на хакерскую атаку стало физическое военное воздействие на какой-либо объект.

О произошедшем ЦАХАЛ сообщила в соцсети Twitter. «Мы пресекли попытку кибератаки ХАМАС по израильским целям. После успешной киберзащитной операции мы поразили здание, в котором работали кибероперативники ХАМАС. HamasCyberHQ.exe был удален», — гласит сообщение.

Также в Twitter была размещена видеозапись удара. Помимо ЦАХАЛ, в операции участвовала Общая служба безопасности Израиля (Шабак). На какие именно объекты была нацелена атака, не уточняется, но хакеры ХАМАС всегда были хороши в угоне дронов ЦАХАЛ, пишет издание ZDNet.

Руководство ЦАХАЛ сообщило СМИ, что израильские специалисты «все время были на шаг впереди» противника, и как только в ХАМАС решили что-то предпринять, их постигла неудача. Атака была сначала остановлена онлайн, и только потом был нанесен физический удар. По словам представителя ЦАХАЛ бригадного генерала Ронена Манелиса (Ronen Manelis), «в настоящий момент у ХАМАС нет операционных возможностей в киберпространстве».

Непропорциональный ответ

В беседе с изданием ZDNet оценку к действиям ЦАХАЛ дал доктор Лукаш Олейник (Lukasz Olejnik), независимый консультант по кибербезопасности и приватности, научный сотрудник Центра технологий и глобальных отношений Оксфордского университета. По его словам, военное законодательство предусматривает, что отвечать на атаку следует силами, пропорциональными самой атаке.

«Малоинформативное официальное сообщение предполагает, что потенциальная кибератака была предотвращена с помощью технических средств. Это заставит аналитиков задуматься, в чем состоит смысл и оправдание использования кинетической силы», — отмечает Олейник.

ЦАХАЛ сообщила в Twitter об авиаударе по зданию, в котором работали хакеры ХАМАС

С другой стороны, этот военный конфликт начался задолго до данной кибератаки и продолжается уже некоторое время, чем отчасти можно оправдать действия ЦАХАЛ. Если же военного конфликта как такового еще нет, то отвечать силовым ударом на кибератаку недопустимо, считает эксперт.

Так кто же был первый

Известно, что в 2015 г. США прибегли к атаке дронов, чтобы физически уничтожить британского хакера Джунаида Хуссейна (Junaid Hussain). Выросший в Бирмингеме в пакистанской семье Хуссейн был черным хакером и поддерживал террористическую организацию «Исламское государство». В 2012 г. он был арестован за взлом аккаунтов бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра (Tony Blair) и публикацию онлайн частной информации. В 2013 г. Хуссейн уехал в Сирию.

Американское правительство преследовало хакера за распространение персональных данных вооруженных сил США через Twitter. Хуссейн был убит с помощью дронов в августе 2015 г. в возрасте 21 года. Атака, организованная США, была проведена в городе Эр-Ракка. Чтобы защититься от дронов, Хуссейн обычно держал при себе своего малолетнего сына, но в момент смерти ребенка рядом не было. Предположительно, дронов удалось навести на цель благодаря тому, что хакер нажал на вредоносную ссылку в интернете.

Инцидент с Хуссейном — это первый случай применения физического военного воздействия против киберугрозы, в данном случае хакера. Однако уничтожение здания ХАМАС в Израиле — это первый случай, когда физический удар был нанесен непосредственно в ответ на конкретную кибератаку в ходе активных военных действий, в реальном времени.