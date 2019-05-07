«Касперский» купил треть «убийцы» Microsoft Office и Google Docs

«Лаборатория Касперского» приобрела 29,5% акций разработчика российского пакета офисных программ «Мой офис». Теперь в пакете появятся новые функции, связанные с кибербезопасностью. «Лаборатория» считает сделку полезной в смысле диверсификации бизнеса.

Продажа акций

«Лаборатория Касперского» выкупила 29,5% акций компании «Новые облачные технологии» (НОТ), известной прежде всего как разработчик российского пакета офисных программ «Мой офис». Об этом НОТ сообщила CNews. Стоимость сделки стороны не раскрывают.

Доля была приобретена у основного акционера НОТ Андрея Чеглакова, в руках которого осталось 48,3% акций. Покупка пакета акций такой величины стала возможна после удвоения уставного капитала НОТ в октябре 2018 г.

В апреле 2019 г. Чеглаков выкупил доли НОТ, принадлежавшие Маттиасу Варнигу (Matthias Warnig), Томасу Хенделю (Thomas Hendel) и адвокату Алексею Кирсанову. Они владели 2,25%, 0,9% и 5% акций НОТ соответственно, сообщает компания. Варниг и Хендель впервые обзавелись акциями НОТ в 2017 г., приобретя их у Чеглакова.

Источник «Ведомостей» в НОТ отмечает, что решение иностранцев выйти из состава акционеров обусловлено желанием зафиксировать прибыль: их доли заметно подорожали благодаря росту числа клиентов компании, в том числе достаточно крупных, а также ускоренному развитию продукта «Мой офис».

Зачем это нужно

У разработчиков «Мой офис» появилась возможность обогатить офисный пакет популярными функциями в сфере антивирусной защиты и защиты данных, поскольку компания теперь может воспользоваться наработками «Лаборатории» в этой области. Отметим, что «Лаборатория» и НОТ еще в 2015 г. объявили о технологическом партнерстве, в результате которого «Мой офис» получил защиту от разнообразных киберугроз благодаря интеграции с Kaspersky Security для почтовых серверов.

«Лаборатория Касперского» выкупила 29,5% разработчика «Мой офис»

Основатель и генеральный директор НОТ Дмитрий Комиссаров отметил опыт «Лаборатории» в разработке решений в области компьютерной безопасности и добавил, что надеется на ресурсы нового акционера. Также он полагает, что сделка «позволит увеличить темпы роста, привлечь еще больше высококвалифицированных специалистов в нашу команду, гарантировать стабильность сотрудникам на годы вперед».

Со своей стороны, «Лаборатория» рассматривает сделку как шаг в направлении диверсификации бизнеса и инвестицию в перспективный сегмент ИТ. До этого в рамках стратегии диверсификации компания в 2015 г. запустила бизнес-инкубатор. Его выпускниками стали проекты типа решения для онлайн-голосования на основе блокчейна Polys, решения по контролю аутентичности товаров Verisium, а также автоматизированные тренинги по информационной безопасности Kaspersky Security Awareness.

Чем занимается НОТ

НОТ занимается разработкой пакета «Мой офис» — платформы совместного редактирования документов и облачного хранения файлов, а также набора офисных сервисов: текстового редактора, электронных таблиц, презентаций и почты.

Продукты НОТ внесены в единый реестр российского ПО и сертифицированы ФСТЭК и Минобороны на соответствие требованиям по информационной безопасности, действующим в России. Решения НОТ внедрены и используются в том числе в Минкомсвязи, Росимуществе, «Ростехе» и «Почте России».

НОТ начала разрабатывать «Мой офис» в 2013 г. Изначально целью было создать продукт, готовый к эксплуатации в частном облаке на стороне организации, а также современную альтернативу конкурентным офисным сервисам, таким как Microsoft Office и Google Docs. Весной 2015 г. был открыт публичный доступ к отечественному сервису, а в октябре 2015 г. коммерческие версии пакета офисных приложений стали доступны для заказа.