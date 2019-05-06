Мировой рынок чипов входит в крупнейший обвал за 10 лет

Неудачное начало года на мировом рынке полупроводников заставило аналитиков IHS Markit изменить ранний оптимистичный прогноз умеренного роста на самый пессимистичный сценарий за последние десять лет.

Худший год со времен «Великой рецессии»

Мировой рынок полупроводников по итогам 2019 г. может сократиться на рекордные 7,4% до $446,2 млрд. Снижение объема глобальных продаж чипов станет худшим годом для полупроводниковой промышленности после «Великой рецессии» (Great Recession) 2009 г., когда рынок полупроводников рухнул почти на 11%.

С таким обновленным прогнозом выступили аналитики IHS Markit. Ранее компания прогнозировала умеренный рост продаж микросхем на 2,9% по итогам 2019 г.

Резкое изменение полярности прогноза и глубины обвала рынка в компании связывают с итогами первых месяцев года, которые были неутешительны и продолжают быстро ухудшаться.

Первые тревожные прогнозы по отдельным сегментам полупроводникового рынка начали появляться еще до конца первого квартала. Так, аналитики TrendForce при тайваньской бирже DRAMeXchange еще в январе прогнозировали резкий спад цен на чипы динамической памяти (DRAM), наметившийся после двухлетнего постоянного роста.

По состоянию на начало апреля 2019 г. цены на оперативную память для ПК и ноутбуков на глобальном рынке, по данным Techpowerup.com, рухнули до трехлетнего минимума.

В сегменте твердотельных накопителей с начала года также отмечается сильное снижение цен, особенно на модели емкостью 1 ТБ. По данным The Digitimes, с начала 2018 г. и по февраль 2019 г. их стоимость обрушилась на 50%. Аналитики отметили высокую вероятность дальнейшего падения цен на такие накопители.

За последний год также очень сильно сократился рынок жестких дисков в связи с серьезным снижением спроса. По данным Trendfocus, по итогам первого квартала 2019 г. глобальный рынок HDD сократился на 12,9%, а за год – на 18,3%, в первую очередь за счет потребительского сегмента.

Причины и последствия

Пересмотренный прогноз IHS Markit полностью согласуется с данными других исследователей полупроводниковой отрасли, которые также отреагировали пересмотром своих предсказаний в сторону понижения по итоговому состоянию рынка, изрядно ослабевшего за первый квартал 2019 г.

Прогноз IHS Markit по мировому рынку полупроводников

Так, например, аналитики IC Insights прогнозируют еще более глубокое сокращение продаж чипов по итогам 2019 г. – как минимум на 9% по сравнению с 2018 г. Статистическая группа при ассоциации производителей полупроводников (The World Semiconductor Trade Statistics), объединяющая ведущие компании отрасли и оперирующая данными о продажах «из первых рук», прогнозирует менее фатальные цифры – падение рынка за 2019 г. примерно на 3%.

Основной причиной наметившегося индустриального спада аналитики IHS Markit называют постоянное снижение спроса на фоне быстро растущих складских запасов нераспроданной продукции.

Наиболее пострадавшими отраслями полупроводниковой индустрии являются сегменты производства памяти, включая DRAM, флэш-памяти типа NAND, микроконтроллеров общего назначения, 32-разрядных микроконтроллеров и интегральных микросхем. Все эти сегменты, по данным IHS, по итогам первого квартала 2019 г. показали двузначное сокращение в процентном выражении.

По словам Мейсона Роблеса Брюса (Myson Robles Bruce), ведущего аналитика IHS Markit, многие производители проводников с начала года оптимистично предполагали добиться по итогам 2019 г. хотя бы скромного роста. Жесткий глубокий спад первых месяцев года быстро сменил рыночные настроения «на мрачные предчувствия».

Ложечка позитива к бочке дёгтя

Несмотря на катастрофический прогноз по итогам 2019 года для всей мировой полупроводниковой индустрии, аналитики IHS Markit все же верят в частичное восстановление рынка в третьем квартале по ряду отдельных направлений.

Ключевыми отраслями, которые станут драйверами оздоровления рынка и покажут хороший рост продаж, в IHS Markit называют флэш-память типа NAND, которая широко используется при производстве твердотельных накопителей и смартфонов, а также процессоры – преимущественно для ноутбуков и серверных систем.