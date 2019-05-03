Раскрыт секрет успеха Huawei: голодные сотрудники, плагиат и господдержка

Издание CNN, исследовав корпоративную культуру Huawei, пришло выводу, что ключом к успеху компания является «волчий дух», то есть жадность сотрудников до денег и готовность работать ради них на износ. Также компании помогло встать на ноги нарушение чужих патентов и щедрая поддержка китайского правительства.

Исследование CNN

Журналисты CNN исследовали особенности корпоративной культуры китайской компании Huawei, чтобы понять, какое влияние атмосфера в компании оказывает на рост бизнеса. Напомним, в настоящий момент Huawei занимает второе место на мировом рынке смартфонов, причем по итогам последнего квартала компания нарастила продажи на 50% на фоне спада у Samsung и Apple и общего сокращения рынка.

Одновременно продолжается противостояние Huawei и американских властей, целью которых является недопущение компании к строительству сетей 5G. США мотивируют свою позицию тем, что оборудование Huawei может быть использовано для шпионажа в пользу правительства Китая. Несмотря на давление, по итогам первого квартала 2019 г. выручка Huawei составила 179,7 млрд юаней (около $26,81 млрд), что на 39% больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

«Волчья» культура

Huawei была основана в 1987 г. бывшим инженером китайской армии Жэнем Чжэнфэем (Ren Zhengfei), который в 1988 г. занял кресло гендиректора компании. Военное прошлое Чжэнфэя сильно повлияло на стиль управления корпорацией, породив то, что позднее было названо «волчьей культурой» Huawei.

Чжэнфэй полагает, что сотрудники должны оставаться «голодными». В интервью CNN он отметил, что противостояние с американскими властями пойдет на пользу штату Huawei, потому что за годы успеха сотрудники успели стать «ленивыми, коррумпированными и слабыми».

Глава компании уверен, что в сотрудниках должен присутствовать «волчий дух», а в прошлом он рекомендовал им «быть бесстыжими», если это идет на пользу бизнесу. Эти подробности упомянуты в книге «История Huawei», одним из авторов которой выступает Тянь Тао (Tian Tao), действующий член Международного консультативного совета Huawei, который параллельно работает в Чжэцзянском университете.

Компонентами «волчьего духа» являются «кровожадная» (то есть, жадная до денег и преуспеяния) натура, бесстрашие, устойчивость к жестким условиям и способность работать в команде. Особенно важны эти качества были в тот период, когда компания переходила от продажи чужой продукции к разработке собственной технологии.

Производственный цех в Huawei

В этот период в Huawei был построен большой промышленный корпус с рабочим пространством и кухней. Вдоль стен были поставлены кровати, на полу лежали матрасы. Сотрудники работали на износ, а ели и спали здесь же, в сторонке. Усилия окупились — за год компания создала собственную систему телефонной коммутации.

Фирменное отношение

Первые продукты Huawei были недорогими и часто ломались, но компания постаралась сделать сервис поддержки максимально клиентоориентированным — сотрудники были внимательны к покупателям, технику чинили быстро — и это отношение вскоре стало фирменным отличием Huawei.

По мере роста бизнеса сформировалась система щедрых финансовых поощрений — их получают те работники, которые достигли или превзошли поставленные цели. Особенно это касается менеджеров, которых посылают развивать бизнес, в том числе смартфонный, на новых рынках в развивающихся странах Африки, Южной Америки и Азии.

Как сообщил CNN бывший проектный директор Huawei, который работал в конце 2000-х и первой половине 2010-х гг на нескольких развивающихся рынках, его бонусы и ежегодные дивиденды на акции компании значительно превышали базовую зарплату. Остальные китайские компании не предлагали таких поощрений, поэтому Huawei смогла переманить его из другой телеком-компании, и сразу же, после короткого тренинга в Шэньчжэне, отправила за границу.

«Финансовая мотивация — это единственная вещь, которая работает. Нас зовут «волчьей культурой». Это значит, что мы волки, нам нужно мясо, нам нужны деньги», — пояснил он.

По его словам, от сотрудников ожидалось, что они будут отвечать на звонки в любое время дня. Если клиент звонит с проблемой в полночь, инженеры немедленно приступают к ее решению. Такой график выдерживают не все. Сам он ушел из компании после десяти лет работы, потому что чувствовал себя измотанным и редко видел семью. Но, по его словам, в Huawei работа на износ вполне компенсируется в финансовом плане.

Череда скандалов

По мере агрессивного глобального роста Huawei зачастую нарушала общепринятые правила ведения бизнеса. В 2003 г. Cisco судилась с китайской компанией из-за плагиата в области разработки ПО для роутеров и нарушения патентов. Huawei признала свою вину и пообещала модифицировать продукты.

В феврале 2018 г. базирующаяся в Вашингтоне консалтинговая фирма RWR Advisory Group, которая отслеживает китайские и российские бизнес-транзакции, отметила в своем отчете, что история Huawei — это сплошь «обвинения во взяточничестве, коррупции и преследовании иностранного политического вмешательства».

Рост выручки Huawei за последние десять лет

В 2012 г. алжирский суд признал руководителей Huawei и ZTE виновными во взяточничестве и приговорил их к десяти годам лишения свободы. В 2014 г. Huawei запустила внутреннюю кампанию против взяточничества, в ходе которой более 4 тыс. сотрудников признались в нарушении различных правил, от мелких правонарушений до взяточничества и коррупции. Как заявил Жэнь Чжэнфэй в 2015 г. на Всемирном экономическом форуме, сотрудники начали признаваться после того, как Huawei пообещала им быть снисходительной.

В начале декабря 2018 г. по запросу США власти Канады задержали финансового директора Huawei Мэн Ванчжоу (Meng Wanzhou), дочь Чжэнфэя, по подозрению в нарушении санкций против Ирана и краже технологий американской компании T-Mobile. Ванчжоу выпустили под залог, Китай в ответ задержал трех граждан Канады. Этот инцидент стал началом очередного витка противостояния Huawei с американским правительством.

Проблемы китайского рынка

В переводе с китайского название Huawei значит приблизительно «Китай может». В конце 70-х гг. Китай серьезно отставал от других стран по развитию телекоммуникационной инфраструктуры. К примеру, менее чем 0,5% домохозяйств имели телефон. Эта ситуация стала барьером для развития страны.

В итоге в 80-х гг. Пекин открыл рынок для иностранных компаний, таких как японская Fujitsu, шведская Ericsson, французская Alcatel, американская Motorola и финская Nokia. Со временем удалось вырастить и двух собственных крупных игроков — государственную ZTE, акции которой торгуются на бирже, и частную Huawei, принадлежащую своим сотрудникам.

Многие эксперты уверены, что причина грандиозного успеха Huawei — государственная поддержка. Например, Филипп Ле Корр (Philippe Le Corre) из Гарвардской школы управления имени Джона Кеннеди, соавтор работы «Наступление Китая в Европе», считает, что именно беспроцентные государственные кредиты помогли Huawei завоевать европейские рынки. Правительство поддерживает бизнес по всему миру, включая США, Швецию и Японию, но Китай гораздо щедрее в этих вопросах, уверяют эксперты.

Сама Huawei говорит, что роль государства в ее развитии преувеличена, и что власти дают деньги даже не ей, а ее заказчикам — на покупку ее оборудования. С 2005 г. по 2011 г. банк развития Китая согласился предоставить потенциальным клиентам Huawei до $40 млрд. За эти годы 35 глобальных проектов компании использовали кредитование с продлением примерно на $3 млрд. Но продажи Huawei по всему миру за этот период составили более $145 млрд, утверждает компания.

Ветеран телеком-индустрии Освальдо Коэльо (Osvaldo Coelho), бывший проектный директор Huawei на Маврикии и в Южной Африке считает, что поддержка Пекина стала ключом к успеху Huawei. «Когда у вас есть большой рынок, и поддержка правительства с большими возможностями, вроде Коммунистической партии Китая, конечно, вы будете расти. Это не стартап в каком-то гараже», — отмечает он.

В 2012 г. Европейская комиссия должна была открыть дело против Huawei и ZTE на основании того, что китайское государство якобы незаконно субсидировало компании. Но дело застопорилось, потому что компании отказались сотрудничать, опасаясь ответных мер со стороны Пекина. Министерство иностранных дел Китая в то время заявляло, что Huawei и ZTE в полном объеме соблюдают международные правила торговли.