За изнасилование арестован экс-топ-менеджер ИТ-«дочки» «Юкоса»

Бывший первый вице-президент «Сибинтека», а ныне известный фэшн-фотограф Игорь Василиадис задержан по обвинению в изнасиловании, которое он называет ложным. Василиадис работал в «Сибинтеке» в начале 2000-х годоа, когда компания еще занималась обслуживанием ИТ-нужд «Юкоса».

Арест «по навету»

Известный российский фотограф в сегменте фэшн Игорь Василиадис задержан по обвинению в изнасиловании 1 мая 2019 г., сообщил «Пятый канал». Обвинение против фотографа выдвинула фотомодель, с которой Василиадис, по его словам, давно знаком. Девушка утверждает, что фотограф пригласил ее сперва в ресторан, а потом к себе домой, якобы для бесплатной фотосессии, и там совершил насилие.

Игорь Василиадис называет обвинение «лишенным оснований наветом» и полагает, что модель пошла на это из корыстных соображений. В своей сфере фотограф приобрел известность, сотрудничая с изданиями Vogue, Elle, Marie Claire, L’Officiel и др.

В ИТ-отрасли Василиадис известен тем, что в начале 2000-х гг. являлся первым вице-президентом компании «Сибинтек» по коммерции и развитию бизнеса. На тот момент «Сибинтек» занимался обслуживанием ИТ-нужд нефтяной компании «Юкос».

Бывший первый вице-президент «Сибинтека», а ныне фэшн-фотограф Игорь Василиадис

В 2002 г. Василиадис перешел в компанию «Левел 2 Консалтинг», где занял должность президента, а в 2003 г. ушел из ИТ, занявшись фотографией. На его странице в «Википедии» карьера в ИТ не упоминается, а в качестве года рождения указан 1972 г., хотя профильные ИТ-издания указывают 1967 г.

Чем занимается «Сибинтек»

Основанная в 1999 г., Сибирская интернет компания («Сибинтек») изначально являлась частью ИТ-подразделения «Юкоса», но вскоре стала самостоятельной структурой. В 2000 г. получила статус единого ИТ-поставщика «Юкоса», годовой оборот компании достиг $8,5 млн.

После банкротства «Юкоса» в 2007 г. 49% акций «Сибинтека» было выкуплено «Роснефтью» за 1,8 млрд руб. Право на покупку было разыграно на аукционе, победителем которого стало ООО «Нефть-Актив», дочернее предприятие «Роснефти». Напомним, банкротство и распродажа активов «Юкоса» стали результатом резонансного «дела «Юкоса», возбужденного против ключевых фигур компании по обвинениям в коррупции и неуплате налогов. Василиадис проходил свидетелем по этому делу.

В 2016 г. была заключена сделка по передаче «Сибинтеку» ИТ-активов «Роснефти» — компании «РН-информ». В настоящий момент «Сибинтек» является внутренним ИТ-интегратором ПАО «НК Роснефть», работает по ИТ-подрядам «Роснефти» и других государственных предприятий. По данным РБК, стоимость контрактов, заключенных компанией в 2016 г., составила 15,6 млрд руб., а в первом полугодии 2017 г. — 8,1 млрд руб. Выручка «Сибинтека» по итогам 2017 г. составила 32,6 млрд руб. В том же году в штате компании насчитывалось 13,9 тыс. сотрудников.