У Apple и Samsung обвал продаж смартфонов. У Huawei они выросли на 50%

Из шести компаний, лидирующих на рынке смартфонов, в I квартале 2019 г. годовой рост смогли показать только две: Huawei и vivo. У Apple, Samsung и Xiaomi наблюдается спад. В целом рынок сократился за год на 6,6%.

Итоги квартала

По итогам I квартала 2019 г. мировые поставки смартфонов составили 310,8 млн устройств, что на 6,6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщило агентство International Data Corporation (IDC), опубликовавшее результаты исследования Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker.

В компании отмечают, что это уже шестой квартал последовательного сокращения рынка смартфонов. По итогам 2018 г. спад составил 4,1%. В I квартале 2018 г. был зафиксирован годовой спад на 3,5% — в два раза меньше, чем сейчас. Аналитики IDC полагают, что 2019 г. в целом также будет годом падения рынка.

Компания отдельно отмечает рынок США, который по итогам I квартала 2019 г. сократился на 15% в связи с тем, что пользователи начали реже заменять устройства. В частности, в стране продемонстрировали спад продажи iPhone, как впрочем и устройств других вендоров. По словам исследователя IDC Энтони Скарселлы (Anthony Scarsella), американские пользователи реже меняют устройства потому, что новые более дорогие модели «недостаточно стимулируют раскошелиться».

Тройка лидеров

Лидером рынка является Samsung, которая отгрузила 71,9 млн смартфонов, показав годовой спад на 8,1%. Доля рынка вендора сократилась с 23,5% до 23,1%. Несмотря на неутешительные финансовые результаты квартала, Samsung сообщает, что недавно запущенная серия Galaxy S10 продавалась хорошо.

На домашнем рынке в Корее вендор выпустил версию данного смартфона с поддержкой 5G. До конца года производитель намерен начать продажи 5G-смартфонов на других ключевых рынках. Исследователи отмечают, что Samsung критически необходимо не упускать из виду средний ценовой сегмент, если компания хочет успешно конкурировать с наступающей на пятки Huawei.

Продажи смартфонов падают шестой квартал подряд

Huawei заняла второе место, поставив на рынок 59,1 млн смартфонов, показав годовой рост на 50,3% и увеличив за год долю рынка с 11,8% до 19%. Компания сокращает разрыв с Samsung. В Китае у Huawei очень сбалансированный ассортимент, нацеленный на все ценовые сегменты. В глобальном масштабе компании помогает наличие привлекательных моделей в среднем и нижнем ценовом сегменте.

На третьем месте находится Apple с объемом поставок 36,4 млн смартфонов, колоссальным годовым спадом на 30,2% и долей рынка, сократившейся с 15,7% до 11,7%. Компании не помогли такие меры, как снижение цен в Китае и привлекательные программы trade-in. Поскольку у Apple не готовы к запуску устройства с поддержкой 5G или с гибким экраном, исследователи делают вывод, что и оставшаяся часть 2019 г. также будет не особенно успешной для производителя.

Первая пятерка

На четвертом месте находится Xiaomi, поставившая на рынок 25 млн смартфонов, что на 10,2% меньше результата за аналогичный период предыдущего года. Доля рынка, принадлежащая компании, сократилась с 8,4% до 8%. Несмотря на продвижение в Европе и других регионах, для Xiaomi ключевыми остаются три рынка: Китай, Индия и Индонезия. Из этих трех стран рост был зафиксирован только в Индии.

В данном случае в первую пятерку лидеров рынка по итогам квартала вошли шесть вендоров, поскольку пятое место поделили два производителя с практически одинаковым объемом продаж — vivo и OPPO.

vivo поставила на рынок 23,2 млн смартфонов, показав годовой рост на 24% и увеличив долю рынка с 5,6% до 7,5%. Ключевым рынком, куда компания активно вкладывает средства, для вендора остается Индия.

OPPO показала годовой спад поставок на 6% до 23,1 млн смартфонов. При этом доля рынка вендора осталась на уровне 7,4%. Благодаря недавнему анонсу серии Reno, производитель возобновил конкуренцию в сфере передовых устройств, однако большую часть поставок по-прежнему составляют недорогие устройства вроде серии А.