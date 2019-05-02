AMD бесплатно раздаст топовые видеокарты и мощные процессоры тем, кто решит математическую задачу

AMD в 2019 г. отмечает свое 50-летие, в рамках которого проводит розыгрыш особых версий процессора Ryzen 7 2700X и видеокарты Radeon VII с расширенным комплектом поставки. Бюджет мероприятия не превысил и $7000, тогда как на рекламу и маркетинг за I квартал 2019 г. AMD потратила $170 млн.

AMD и маркетинг

Компания AMD сообщила о решении разыграть среди потребителей юбилейные 12-нанометровые процессоры Ryzen 7 2700X Gold Edition и топовые 7-нанометровые видеокарты Radeon VII Gold Edition, выпущенные в честь ее 50-летия (компания основана в 1969 г.). Получить ценный подарок могут жители практически всего мира, включая Россию, а условия розыгрыша максимально упрощены, хотя и не для всех стран.

Всего AMD разыграет 15 призов – 10 процессоров и 5 видеокарт на сумму $3300 (213,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 2 мая 2019 г.) и $3500 (226,1 тыс. руб.). В то же время, рекламный бюджет компании в I квартале 2019 г. составил $170 млн против $134 млн годом ранее (рост расходов составил $36 млн) и включал рекламу процессоров EPYC в крупных аэропортах и раздачу бесплатных (для потребителей) юбилейных футболок. Для сравнения, на $36 млн AMD могла разыграть среди поклонников марки, по меньшей мере, 50 тыс. юбилейных процессоров и 20 тыс. видеокарт.

Путаница с ценами

Юбилейные видеокарты и процессоры можно приобрести и без участия в розыгрыше – с 29 мая 2019 г. они доступны в свободной продаже. Рекомендуемая AMD розничная стоимость юбилейной версии процессора Ryzen 7 2700X составляет $330 (21,3 тыс. руб.) и не отличается от цены обычного Ryzen 7 2700X.

В ряде стран юбилейные комплектующие AMD стоят дороже заявленной цены

Аналогичная ситуация и с Radeon VII Gold Edition, за которую AMD просит $700 (45,2 тыс. руб.). Тем не менее, в ряде стран уже отмечены различия в ценах: в Китае юбилейный процессор стоит на $30 или на 12% дороже, а разница в ценах на обычную и юбилейную видеокарты в Японии достигает 28%.

Условия розыгрыша

От желающего поучаствовать в раздаче призов потребуется зарегистрироваться в Twitter и подписаться на официальный блог AMD, после чего найти в нем пост, посвященный непосредственно розыгрышу и разместить ответ на него. Ответ должен быть написан на английском языке и содержать рассказ пользователя о своем самом ярком воспоминании, связанном с продукцией AMD. Полный список правил участия в розыгрыше чип-мейкер опубликовал на своем официальном сайте.

Комплект поставки юбилейного процессора AMD

Существуют и определенные ограничения: в частности, ответить на пост AMD можно лишь до 17 мая 2019 г. включительно, причем допускается публикация лишь одного ответа от одного пользователя – все последующие учтены не будут. С другой стороны, в правилах не оговорена невозможность участия в мероприятии одного человека с несколькими аккаунтами. 15 победителей AMD выберет случайным образом.

В итоге может показаться, правила розыгрыша одинаковы для всех, но это не так. В дополнение к территориальным ограничениям (жители практически 30 стран, включая Австралию, Белоруссию, Бразилию, Венгрию, Испанию и Чехию участвовать в розыгрыше не могут) правила AMD включают и дополнительные условия розыгрыша для граждан Бельгии, Дании, Индии и Канады. Помимо публикации ответа на пост им потребуется решить математическую задачу определенной сложности без использования калькулятора и посторонней помощи. В схожей ситуации окажутся и пользователи, проживающие в Аргентине – чтобы получить возможность выиграть 1 из 15 призов, им, в дополнение к публикации ответа на английском языке, потребуется ответить на вопрос культурологического характера. К россиянам подобные условия мероприятия AMD в актуальной на 2 мая 2019 г. редакции правил не применяются.

Только для фанатов

С точки зрения технических характеристик Gold-версии полностью идентичны обычным ревизиям – производителем не заявлен прирост производительности ни для видеокарт, ни для процессоров.

Юбилейная видеокарта AMD Radeon VII Gold Edition

Отличия кроются исключительно в маркетинговой составляющей. В случае Ryzen 7 2700X Gold Edition процессор располагает коробкой с оригинальной типографией, а в комплекте с ним поставляются кулер Wraith Prism RGB с подсветкой, хлопковая футболка с логотипом AMD, две игры Tom Clancy's «The Division 2» Gold Edition и «World War Z» и две наклейки на корпус ПК, на одной из которых присутствует подпись гендиректора AMD Лизы Су (Lisa Su). Также ее подпись нанесена на крышку самого процессора методом лазерной гравировки.

Напомним, что сам процессор Ryzen 7 2700X производится по нормам 12-нанометрового техпроцесса (осенью 2018 г. AMD освоила 7 нанометров), содержит 8 вычислительных ядер и работает на частоте от 3,7 до 4,3 ГГц при пиковых нагрузках. Процессор входит в семейство Pinnacle Ridge, базируется на архитектуре Zen+ и несет в себе 512 КБ кэш-памяти второго уровня в расчете на одно ядро и 16 МБ общей кэш-памяти третьего уровня.

Упаковки юбилейных новинок AMD

Комплект поставки Radeon VII Gold Edition включает все вышеперечисленные аксессуары за исключением кулера Wraith Prism RGB. Видеокарта оснащена системой охлаждения с тремя вентиляторами, кожух которой окрашен в ярко-красный цвет и это, фактически, все визуальные отличия от стандартной Radeon VII. Подпись Лизы Су на корпусе системы охлаждения отсутствует.