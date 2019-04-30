Дыра в процессорах Qualcomm позволяет воровать ключи шифрования. Под угрозой масса популярных смартфонов на Android

В процессорах Qualcomm Snapdragon выявлена уязвимость, допускающая атаку по побочному каналу. Проблема связана с не вполне безопасным хранением ключей при использовании технологии ARM TrustZone.

Небезопасная безопасность

Эксперты компании NCC Group выявили новый способ выводить данные через побочный канал из устройств на базе Android. Виновниками проблемы являются процессоры Qualcomm.

В системе Qualcomm Secure Execution Environment (среде безопасного выполнения кода), используемой для безопасного хранения криптографических ключей, присутствует «баг», который допускает утечку данных через модуль предсказания переходов и кэш памяти.

«Атака побочного канала позволяет извлечь приватные ключи из нескольких версий безопасного хранилища ключей Qualcomm. В недавних устройствах на базе Android реализовано аппаратное хранилище ключей, которое разработчики могут использовать для защиты своих криптографических ключей с помощью соответствующих аппаратных инструментов, - говорится в публикации NCC Group. - На некоторых устройствах Qualcomm, использующих технологии TrustZone для защиты ключей, через модуль предсказания ветвлений и кэширование памяти может происходить утечка важных данных, вплоть до извлечения 224- и 256-битных ключей ECDSA».

По утверждению экспертов, технология ARM TrustZone распределяет выполнение кода в смартфонах и встраиваемых устройствах по различным средам; критические важные данные и код обрабатываются в безопасной среде, всё остальное - в том числе, сама операционная система - в обычной среде, так что если злоумышленник находит способ извлекать из неё данные, то информация в безопасной среде остаётся защищённой.

В процессорах Qualcomm Snapdragon выявлена уязвимость, допускающая атаку по побочному каналу

На этих процессорах построено множество популярных Android-смартфонов

«Однако обе среды часто используют одни и те же микроархитектурные структуры, что приводит к возможности атак по побочному каналу», - говорится в публикации NCC. Эксперты продемонстрировали собственный анализатор кэша Cachegrab, с помощью которого из устройства Nexus 5X на базе процессора Qualcomm Snapdragon 808 им удалось извлечь 256-битный ключ ECDSA, используя указанную уязвимость.

Единственная оговорка: атака сработает только при условии, что устройство уже рутовано.

Каким устройствам угрожает «дыра»

«Баг» точно присутствует в устройствах на базе Snapdragon моделей 820, 835, 845 и 855; возможно, ими список не ограничивается.

Qualcomm Snapdragon 855 – это флагманский процессор 2019 г., на основе которого построены топовые смартфоны крупных брендов. У Samsung это линейка Galaxy S10, у Xiaomi – Mi 9 и игровой Black Shark 2, у Lenovo – Z6 Pro, у Huawei – P30 и P30 Pro. Также Snapdragon используется в смартфонах Meizu 16s, OnePlus 7 Pro, Oppo Reno 10x Zoom, ZTE Axon 10 Pro, Sony Xperia 1, LG G8 ThinQ и др.

Snapdragon 845 – это предшественник модели 855, вышедший в 2018 г. Данный процессор используется во флагманских смартфонах Samsung Galaxy S9 и Galaxy Note 9, Xiaomi Mi 8, Mi Mix 3 и Pocophone F1, Oppo Find X, OnePlus 6T, LG G7 ThinQ и V40 ThinQ, Google Pixel 3 XL, Meizu 16th и др.

Процессор Snapdragon 835 Qualcomm выпустила в 2017 г., и на базе него тоже собирались исключительно флагманские смартфоны. К ним относятся Samsung Galaxy Note 8 и Galaxy S8, HTC U11+, Google Pixel 2 XL, LG V30 и G7 One, Xiaomi Mi Mix 2, OnePlus 5, Essential PH-1 от создателя Android Энди Рубина (Andy Rubin), а также игровой смартфон Razer Phone первого поколения, Sony Xperia XZ Premium, Xiaomi Mi6 и др. Qualcomm Snapdragon 820 вышел в первой половине 2016 г. Он применялся в топовых моделях смартфонов LG V20, ZTE Axon 7, Sharp Aquos P1, HP Elite x3, OnePlus 3, LG G5, Xiaomi Mi5, HTC 10 и др.

Неспешный выход патчей

И Qualcomm, и Google уже выпустили патчи для уязвимости (CVE-2018-11976). Хотя уязвимость была выявлена ещё в марте 2018 г, Qualcomm подтвердил наличие проблемы только в мае, и только к ноябрю исследователям удалось договориться с производителем процессоров о сроках раскрытия всех подробностей.

«Как раз в начале 2018 года атаки побочного канала стали одной из самых обсуждаемых тем в сфере защиты информации, - говорит Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult. - Сказалось раскрытие данных об уязвимостях Spectre и Meltdown в процессорах Intel. Но уже тогда было понятно, что от аналогичных уязвимостей могут страдать любые процессоры, в которых применяется спекулятивное выполнение инструкций (а попросту говоря, вообще любые современные процессоры). Ситуация с Qualcomm это подтверждает».